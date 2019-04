Obhájce Sagan před Paříž-Roubaix: Otázky na mou formu? K tomu nemám co říct | iSport.cz

Jak vidíte své šance letos?

„Mám dobrý tým, udělám všechno, co bude v mých silách. Jsme připraveni vydat ze sebe to nejlepší.“

Loni jste zaútočil 51 kilometrů před cílem. Mohlo by to být letos podobné

„Každý rok je jiný, každý závod je jiný. Taky letos to bude jiné než loni.“

Poslední kilometr jste soupeřil se Silvanem Dillierem. Můžete na to znovu zavzpomínat?

„Byl jsem v dobré pozici na druhém místě. A využil jsem toho. Čekal jsem na chvíli, kdy zaútočím, a pak – bum. Měl jsem štěstí. Nic se mi nestalo, byl to klidný závod. Chytil jsem únik a měl jsem štěstí, že se mnou jel Silvan a dojeli jsme až na velodrom.“

Vybavily se vám vzpomínky na loňské vítězství po příchodu na náměstí.

„Vzpomínky mám každým rokem, co tady startuju. Vím, kde jsem, a je to pořád tak nějak stejné. Spíš mi to připadá jako deja vu.“

Co bude tentokrát nejpodstatnější? Vyhnout se technickým problémům?

„Tomu se člověk nevyhne. Může se to stát, ale taky nemusí. Lepší je na to nemyslet.“

Zjišťoval jste, jaké má být počasí a jaký by tak mohl být závod?

„Mělo by být hezky, jediné, co se mění a je to dost podstatná změna, je že by měl být celý den protivítr. To může ovlivnit průběh závodu a určitě to bude náročné. Myslím, že letos to bude pomalejší než minulé roky. Ale nevím, co čekat, to člověk nikdy neví.“

Nejste unavený z otázek týkajících se vaší formy?

„K tomu nemám co říct. Pro mě to je prostě takové, jaké to je, vždycky to záleží na výsledcích.“

Jaký by byl pro vás ideální scénář závodu?

„Pro každého je dobrý scénář, když se dostane na místo, ze kterého může bojovat o vítězství.“

Dojde podle vás na sprint, nebo sólo dojezd?

„To nikdo neví. Kdyby to bylo tak jednoduché, nemusíme závodit.“

Je vaší výhodou, že jedete Roubaix už poosmé?

„Zkušenost je tady hodně důležitá. Ale je těžké říct, co se stane. Každým rokem se naučíte něco nového.“

Sagan na závodu Paříž-Roubaix 2018 1. místo 2017 38. místo 2016 11. místo 2015 23. místo 2014 6. místo 2011 86. místo 2010 nedokončil

