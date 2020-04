Kolo pro život: virtuální závody, blog a nová půjčovna elektrokol | iSport.cz

Ani celosvětová pandemie Covid-19 nezastavila projekt Kolo pro život, největší seriál cyklistických akcí na území České republiky. Ten čeká letos v pořadí 21. sezona, která se bude kvůli aktuální situaci odvíjet v pozměněném duchu: nemožnost konat hromadné akce přinutila organizátory dávat ještě větší důraz na realizaci alternativních projektů jako jsou virtuální závody, půjčovna elektrokol či cyklistický blog www.damekolo.cz. Klasické venkovní závody by se mohly rozjet na konci června.

Obrovský boom v současné době zažívají cyklistické virtuální závody. Seriál Kolo pro život s těmito aktivitami začal již na začátku letošního roku unikátním exhibičním eventem v Radotíně a v online závodění pokračuje i nadále.

V těchto dnech vrcholí dvoudílná serie Kolo pro život ride for life challenge. „Závody měly mezi cyklisty velmi pozitivní ohlas, proto jsme se rozhodli pro uspořádání vlastní dvoudílné serie online závodů. Prvním byl KPŽ Česká spořitelna Alongside The Rivers, jako druhý Kooperativa Lipno Lake. Bylo to logické vyústění situace, kdy sice kvůli opatřením vlády není možné závodit venku, ale chuť po sportu z lidí nevyprchala,“ vysvětluje Tomáš Pravenec z organizačního týmu Kolo pro život.

Další novinkou, tentokrát z oblasti mimozávodních aktivit, je půjčovna elektrokol Kolo pro život. Ta se bude nacházet ve Špindlerově Mlýně na několika atraktivních lokalitách – například na náměstí nebo u Infocentra pod sjezdovkou na Svatém Petru. Fungovat bude ve spolupráci se ski areálem. Zde budou umístěna stanoviště s e-biky, které bude možné zapůjčit v různých cenových relacích na jeden i více dnů. Půjčovna startuje již 1. května a bude otevřena po celou cyklistickou sezonu.

Kolo pro život myslí také na hobby cyklisty a rekreační kolaře. Především jim je určen blog www.damekolo.cz, kde cyklisté najdou tipy na nejrůznější výlety, rady a návody pro začínající nadšence a spoustu dalších informací ze světa kol. Jako ambasador mimozávodních aktivit seriálu Kolo pro život se na tvorbě nové platformy významně podílí také Kristian Hynek, jeden z nejúspěšnějších českých bikerů poslední dekády.

„Damekolo.cz je takový komunitní blog pro skupinu lidí zapálených do kola obecně. Člověk zde získá nejen spoustu cenný informací o cyklistice, o možných trasách a výletech kam vyrazit, ale nedílnou součástí bude také blogerská část těchto stránek, kde se lidé budou moci sdružovat, chatovat, sdílet si své dojmy a nápady. myslím, že výsledek bude stát za to,“ povídá Hynek.

Jedním z velkých posunů, co do servisu všem účastníkům závodů Kolo pro život, je zcela nový formát známé půjčovny klasických kol. Po letech, kdy měla vždy exkluzivního partnera a lidé si tak na závody mohli půjčovat kola jedné značky, dochází letos k poprvé k revoluční změně.

„Naším cílem bylo jako vždy poskytnout cyklistům ten nejvyšší standard, proto jsme se rozhodli otevřít půjčovnu i dalším zájemcům a renomovaným brandům z cyklistického světa. Výsledkem je zcela nová a unikátní Cyklopůjčovna Kolo pro život, ve které budou mít zájemci na výběr z více značek a typů kol. Věříme, že tuhle možnost ocení,“ dodává za organizátory KPŽ Pravenec.

Kdy budou závody?

V případě samotných závodů nelze v tuto chvíli přesně odhadnout, jaká bude situace za několik týdnů, natož měsíců, celý tým organizátorů Kolo pro život však pracuje na všech důležitých přípravách a detailech tak, aby bylo závody Kolo pro život možné realizovat okamžitě po ukončení vládních opatření.

„Jakmile bude možné závodit, můžu ujistit, že z naší strany bude všechno do nejmenšího detailu připraveno. Podle posledních zpráv by se náš seriál v klasické podobě mohl rozjet na konci června,“ předpovídá David Trávníček, statutární ředitel firmy Petr Čech Sport, pod níž seriál Kolo pro život spadá.

„Za situace, kdy projekt i nadále běží, vše je v přípravách a Kolo pro život se chystá na další ročník, ať už to bude v jakékoli podobě, patří obrovský díky všem našim partnerům, kteří v nás mají důvěru i v těchto těžkých dobách a jsou i nadále s námi.“