Hirt popsal zákulisí závodů i život bez televize: V jídle se teď neomezuju | iSport.cz

Cyklistické závody může každý sledovat v televizi. V těchto záběrech ale neuvidí to, co se děje před nimi a také po jejich skončení. Co se odehrává v týmovém autobusu před startem? Jaký komfort tam jezdci mají? Jak se určuje, kdo půjde po etapě jako první na masáž? Nejen to prozradil v rozhovoru pro iSport Premium Jan Hirt z polské stáje CCC.

Touto dobou by byla jeho sezona v plném proudu. Teď Jan Hirt, stejně jako ostatní cyklisté, vyčkává, zda závody odstartují alespoň v náhradním termínu na začátku srpna. A také mu nezbývá než čekat, jak se vyvine budoucnost jeho týmu CCC. Známá obuvnická firma totiž kvůli finančním potížím po tomto ročníku od týmu odejde, i když původně měla být generálním sponzorem i pro příští rok. „Není to teď dobré období. Ale snažím se být co nejlépe připravený, až se to zase rozběhne,“ říká devětadvacetiletý vrchař.

Jak teď vypadá váš trénink? Je pořád jen udržovací, nebo už ho řešíte s trenérem nějak systematičtěji?

„Doteď jsme to moc spolu neřešili, třeba jednou za dva týdny jsme si zavolali. Kdybych chtěl, už by mi nějaké tréninky napsat mohl. Ale já si dám teď spíš vytrvalost plus jednou dvakrát do týdne nějakou sílu.“

Co to znamená?

„Že jedu na těžší převod nějaké kopce.“

Můžete vysvětlit, jak v podání profíka vypadá volnější ježdění? Kolik kilometrů za trénink ujedete, jakou rychlostí?

„Vypadá to tak, že jezdím bez speciálních intervalů, prostě jen jedu. U mě je to průměr do třiceti kilometrů za hodinu, víc ne, a jedu trénink nějakých pět až šest hodin. Takže 150 až 180 kilometrů.“

Šlo v uplynulých týdnech spíš o volnější terén, nebo tam bylo i víc kopců?

„Jak kdy, podle toho, jak se mi kam chtělo. Takže obojí, kombinuju to, že někdy jedu na jih na rovinu, někdy zase do kopce.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc a sleva na elektroniku >>>

Kdy začnete víc řešit přípravu s trenérem?

„Myslím, že tak měsíc před prvním závodem.“

A ten bude kdy?

„To se ještě neví.“

Chybí vám už závodění?

„Asi chybí. Je to divné, když se nic neděje. Takové čekání, ale moc nevíte na co. Je to zvláštní situace.“

Do vysílačky proběhnou i nějaké vtípky

Když si teď vezmeme sezonu, kdy se normálně závodí, můžete popsat, jak to chodí na etapácích? Začněme úplně od budíčku.

„Záleží na tom, v kolik je start, ale snídani máme většinou asi tři hodiny před ním. Podle toho i vstáváme, třeba tři a půl hodiny před startem. Snídaně je už částečně spojená i s obědem, takže máme i nějaké těstoviny, rýži a podobně. A potom podle toho, v kolik se startuje, si jdeme ještě na chvíli lehnout, nebo se ze snídaně rovnou vyráží.“

Na start etapy jedete společně týmovým autobusem. Co se tam děje?

„V autobuse čekáme na start etapy a během toho máme týmovou poradu o taktice a finální přípravy. Takže