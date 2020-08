Štybar gratuloval soupeři: Forma byla, ale prostě jsem prohrál ve spurtu

Scénář minulých dvou mistrovství České republiky v silniční cyklistice byl stejná: hradecký Elkov využil své týmové přesily. Letos se ho ale závodníci nejvyšší světové úrovně v čele se Zdeňkem Štybarem, Josefem Černým, Janem Hirtem, Petrem Vakočem a dalšími rozhodli přepsat.

Výsledek, kdy na prvním místě dojel opět závodník Elkovu, by mohl napovídat, že se jim ani letošní spolupráce příliš nepovedla, ve skutečnosti tomu ale až tak nebylo.

S Adamem Ťoupalíkem totiž Štybar prohrál až v úplném závěru. Ve spurtu dvou bývalých cyklokrosařů byl sice poražen, přesto mu nějaké síly ještě zbyly. A nejspíš se budou hodit, závodník týmu Deceuninck – Quick Step má totiž velkou šanci být účastníkem Tour de France.

V sobotním závodu jste nejprve nechali ujet pětici závodníků. Šlo o taktiku čekání favoritů?

„Zpočátku jsme to možná lehce protaktizovali, ale na druhou stranu jsme se pak domluvili všichni ti, co jsme měli zájem závod vyhrát, tedy až na závodníky Elkovu, a během jednoho kola jsme sjeli dvě a půl minuty a snažili se závod udělat těžký i hezký. To si myslím, že se povedlo. Když jsme tam byli v závěru se šesti klukama z Elkovu, tak to bylo trošku náročnější, ale už jsme jim také nechali trošku tu práci, aby si odvedli něco sami. Sem tam nastoupili a my jsme si to museli sjíždět, ale myslím, že to byl pěkný závod.“

Jak hodnotíte trať závodu, kde navíc ke konci začalo i pršet?

„Trať byla pěkná. A bylo to celkem i náročné. Nevím, kolik jsme měli přesně výškových metrů, ale myslím, že to bylo kolem tří tisíc, možná i víc. Dost náročné to bylo i větrem, dost technické, v závěru pak, jak začalo pršet, to dost klouzalo.“

Jak jste byli domluvení s ostatními závodníky z World Tour?

„Když byl v posledním prudkém kopci Pepa Černý, byli jsme domluvení, že po sobě úplně nepůjdeme. Domluvili jsme se, že se pokusíme, aby vyhrál někdo z World Tour. Já si tam zkusil odskočit, když jsem cítil, že bych si tam mohl dojet sám, ale tím, jak to klouzalo, to bylo těžké. Kluci z Topforexu jeli výborně, nechal jsem tam Kubu Boučka, aby se popral o vítězství, protože jel výborně. Pak se to zase sjelo. Adam mě překvapil, že jel takhle dlouhý spurt. Využil toho, že to klouzalo. Jel ale opravdu výborně, takže si titul absolutně zaslouží.“

Takže cyklokrosaři budou vládnout silnici?

„Vypadá to tak... Asi budu muset jezdit víc krosů.“ (usmál se)

Loni a předloni jste byl naštvaný. Letos není důvod?

„Myslím, že letos vážně není důvod. Zazávodili jsme si, udělali jsme závod těžký a byl to i skvělý trénink. Věděl jsem, že když už jsme tam zůstali takhle ve čtyřech pěti, tak Adam bude na spurt největší soupeř, že když mu to takhle rozjeli, bude to padesát na padesát.“

Ťoupalík se vám držel za zadním kolem…

„Věděl jsem o něm, viděl jsem ho tam, věděl jsem, že čeká. Myslel jsem, že pojede spíš až někde dvě stě metrů před cílem. Možná jsem na to i trochu spoléhal, protože jsem byl na druhé pozici, lehce jsem mu zvolnil a chtěl, aby šel přede mě a jel spurt ze špice. Ale on ho začal dřív než já. Když jsem viděl, že nastoupil, šel jsem hned po něm, ale už jsem ho nepředjel.“

Po posledních třech pokusech vyhrát dres českého mistra asi jeho cena roste, že?

„Myslím, že titul chce mít každý, každý chce vozit tento dres. Letos si ho František Sisr kvůli koronavirové situaci úplně neužil. Ale Adam si ho teď asi užije víc.“

Co od vás slyšel Ťoupalík při gratulaci před vyhlášením?

„Říkal jsem mu jenom, že jel výborný spurt. Pogratuloval jsem mu, že si titul zaslouží.“

Nemrzí vás, že nereprezentujete Slovenskou republiku, kde by byl boj o titul snazší?

„Ne ne, to vůbec. Hrozně jsem si titul přál a myslím, že jsem pro to udělal maximum. Forma byla dobrá, prohrál jsem ve spurtu, tak to prostě je.“

Při každém vašem útoku tady byla bouřlivá odezva fanoušků. Asi je to příjemné závodit v takovéhle atmosféře, ne?

„Já jsem si to užil. Možná že to byla lepší atmosféra, než bude na Tour de France. Bylo to skvělý. Přišlo celkem dost diváků a tím, že jsme dosavadní závody jeli bez nich, bylo příjemné, že jsme měli podél trati tolik fanoušků.“

Kolik sil vám ještě zbylo?

„Ještě bychom určitě dvě kola mohli jet. Myslím, že tam ještě v nádrži něco bylo. Ale zase na druhou stranu kdyby byl závod ještě o 40 kilometrů delší, asi by to na tu českou scénu nemělo moc smysl.“

Jak to vypadá s vaší účastí na Tour de France?

„50 na 50. V neděli nebo v pondělí musím na testy, tak jestli jsem tu nechytil COVID, snad by to mohlo dopadnout dobře. Ale dokud nebudu na startu, vždycky musíme brát, že je to 50 na 50.“