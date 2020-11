Hirt o přestupu: Chtěl jsem už mít jistotu. Důležité jsou i Grand Tour

Nějakou dobu už bylo jasné, že tým CCC, za který jezdí i Jan Hirt, po této sezoně skončí. Jenže jistota nového kontraktu pro českého vrchaře stále nepřicházela, a on už z toho začínal být nervózní. Teď už má ale klid. Tým Circus-Wanty Gobert, který odkoupil licenci do World Tour (nejvyšší kategorie závodů), zatoužil také po Hirtovi, a dohodli se na dvouleté smlouvě. „V hledáčku Wanty jsem byl i několik let zpátky. Tohle konkrétní jednání probíhalo už na konci Tour,“ prozradil.

Když se domlouval před loňskou sezonou na kontraktu v týmu CCC, měl Jan Hirt přislíbeno, že si bude moci v některých závodech vyzkoušet i pozici lídra týmu. V redukovaném kalendáři na to však moc nedošlo. Jaké to tedy bude v novém týmu, který je nyní spíš klasikářský? „Ještě jsme to neřešili, uvidíme. Ale vrchařů tam tolik nebude, takže myslím, že prostor mít budu,“ věří cyklista, který i letos na Tour de France i španělské Vueltě ukazoval, že je schopný držet se v těžkých kopcích dlouho s těmi nejlepšími.

Letos to pro vás bylo složité. Rozpad týmu, sezona ovlivněná koronavirem a do toho jste měl i dva pády. Jste proto rád, že se vám v době, kdy ještě spousta závodníků jistotu pro příští rok nemá, podařilo dohodnout?

„Samozřejmě je dobré, že budu mít práci, že mám dobrý tým. Sezona nebyla pro mě nic moc, hodně mě brzdily pády a obecně mi to nevyšlo. Bylo to specifické, závodilo se pozdě, až ke konci roku, kdy mi to většinou moc dobře nejde. Takže letos mi nic nehrálo do karet, moc jsem se nepředvedl.“

Už dříve jste měl i další nabídky. Bylo teď důležité, že tahle smlouva je na dva roky?

„To ani ne, protože by to bylo asi většinou na dva roky. Ale u jiných týmů bych musel ještě čekat, a už je to docela hrana. Už jsem chtěl mít jistotu. Přetlak je velký a asi dost lidí kvůli tomu skončí, protože nebudou chtít jít dolů, o pár kategorií níž. Takže ono čekat ještě delší čas by už mohlo znamenat i konec kariéry.“

Nabídka od Wanty přišla ve chvíli, kdy se s Jimem Ochowiczem (šéfem CCC) dohodli na odkoupení worldtourové licence?

„Více méně ano, je to zhruba měsíc. V hledáčku Wanty už jsem byl ale i několik let zpátky. Tohle konkrétní jednání probíhalo víceméně na konci letošní Tour de France.“

Bylo důležité i to, že tento tým se z druhé divize přesune do té nejvyšší?

„To rozhodně, určitě jsem chtěl zůstat ve World Tour. Chtěl jsem mít jistotu Grand Tour, protože to jsou za normálních okolností závody, kde se umím předvést. Takže by pro mě bylo horší, kdybych tuhle možnost neměl.“

Jde o belgický tým, ale to už asi v dnešní době, kdy je peloton hodně mezinárodní, není tak důležité, jako dřív, že?

„Myslím, že je to úplně jedno. I co se týče závodů. To, že je to belgický tým, neznamená, že budu jezdit Paříž - Roubaix nebo Gent - Wevelgem.“

Tým chtěl posílit i vrchařskou sestavu, proto z týmu CCC vzali vás. Víte už, jaká bude vaše role, zda pojedete v některých závodech i jako lídr?

„To nevím, ještě jsme to neřešili, uvidíme. Je tam hodně klasikářů, vrchařů tam tolik nebude, takže myslím, že prostor mít budu. Teď zatím není moc co řešit. Pojedeme všechny Grand Tour, uvidíme, co budou chtít, abych jel já, taky co budu chtít já plus jaké budou trasy jednotlivých závodů.“

První soustředění týmů bývají na konci roku. Tam se řeší tyhle věci, jaké závody by měl kdo jet a podobně?

„Záleží na tom, jak kdy, ale většinou ano. Bývají už známy trasy Grand Tour, ale teď se ještě vůbec neví, jaká bude trasa Gira, ví se jen Tour. Podle toho pak týmy rozhodují, kdo kam pojede. Takže většinou už to víme, jestli pojedeme Tour nebo Giro, a podle toho se také volí příprava.“

Z týmu CCC přestupují také Georg Zimmermann a Jonas Koch. Znáte v týmu kromě nich ještě někoho?

„Pár lidí tam znám, třeba Reina Taaramäeho, Simone Petilliho. Myslím, že tam od nás navíc půjdou i někteří mechanici, možná i někdo ze sportovních ředitelů, takže z realizačního týmu spíš jenom lidi, co tam půjdou od nás, ty původní asi moc ne.“