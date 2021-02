Problémy šampiona Tour de France. Bolest zad? Mám jednu nohu delší

Egan Bernal měl lehké krvácení do mozku, měl by ale být v pořádku • Repro Youtube.com

Oslavil vítězství na Tour de France, jenže už tam to nebylo úplně bez potíží. Pak přišla sezona ovlivněná pandemií koronaviru a dřívější problémy Egana Bernala s bolestí zad se ještě víc prohloubily. Výsledek? Odstoupení obhájce prvenství na loňské Staré dámě po 16. etapě. Následně se rozběhl dlouhý proces zotavování, při kterém pomáhala celá armáda odborníků. Ani operace by totiž trable nevyřešila. A nyní opět závodí. Už bez bolesti? A co další Tour?

Horské etapy, právě v nich je drobný Kolumbijec doma. Při Tour de France 2020 se však naskytl velmi nezvyklý pohled, kdy Egan Bernal při jedné s cílem na Grand Colombieru očividně trpěl. „Na pásce“ pak byl o víc než sedm minut za vítězem. Co následovalo? Odstoupení obhájce žlutého trikotu a rozpad strategie jeho týmu Ineos Grenadiers.

Pro samotného Bernala to byl ale teprve začátek dlouhé, náročné a dost možná i bolestivé cesty za uzdravováním. Příčiny odstoupení z Tour totiž souvisely se silnými bolesti zad. „Ty jsou však něčím opravdu velmi starým. Během Tour 2019, kterou jsem vyhrál, rok předtím, kdy jsem na ní závodil poprvé, ale i v dobách, kdy jsem jezdil na horských kolech, jsem vždy trpěl,“ přiznal v listopadu kolumbijské televizi.

Vysvětlení problémů závodníka britské stáje je vlastně jednoduché, jejich řešení však ne. „Potíž je v tom, že mám jednu nohu delší než druhou. Uzdravování zabere docela dlouhý čas, protože mi to v podstatě způsobilo skoliózu páteře,“ řekl pro kolumbijskou verzi ESPN.

Vše vycházelo z toho, že mu ploténka sevřela nerv a bolest pak vystřelovala do nohy. Celé to bylo zaviněno harmonogramem v minulé covidové sezoně. „Během karantény jsme absolvovali spoustu hodin na válcích. Pak následoval rychlý přechod k závodům, v podstatě z nuly k intenzitě závodů ve Francii před Tour. A právě to si myslím, že podráždilo nervy u obratle.“

Od podzimu dřel, aby do sezony, která pro něj odstartovala tuto středu opět ve Francii (Etoile de Bessèges - Tour du Gard), vstoupil v co nejlepším stavu. A na to dohlížel celý tým lékařů, fyzioterapeutů, velký důraz byl kladen také na co nejpohodlnější posed na kole. „Cítím se dobře, je to celkem komplikované zranění, ale tvrdě pracujeme na tom, abych byl v další sezoně tam, kde mám být,“ prohlásil Bernal v listopadu.

Ačkoliv se zvažoval i chirurgický zákrok, jde podle čtyřiadvacetiletého závodníka o tak specifický problém, že lékaři operaci nedoporučují. „Místo toho rehabilitace, ultrazvuk, snaha o vyléčení zánětu, a poté začít posilovat dolní část zad tak, aby svaly udržely ploténku a dostaly ji zpět na své místo,“ doplnil.

Bernal v akci Etoile de Bessèges - Tour du Gard (pětidenní etapový závod) 1. etapa (rovinatá) 115. 2. etapa (rovinatá) 86. 3. etapa (kopcovitá) 15.

Aby mohl znovu jezdit bez bolesti, musí absolvovat dlouhodobý proces, který zabere víc než jen pár měsíců. A tak to ještě ani na stávajícím pětidenním etapáku není ideální. „Ale pracuji na tom každé ráno. Dokonce i tady na závodech, když máme před startem etapy dost času, tak cvičím, aby se to stále zlepšovalo,“ řekl cyklistickému webu Cyclingnews. „Ještě to není stoprocentně vyléčeno, a kvůli cvičení jsou závody o něco těžší, ale mám pocit, že jsem na správné cestě,“ doplnil kolumbijský talent s tím, že s dosavadním průběhem ve Francii (115., 86. místo v úvodních rovinatých etapách a 15. v páteční kopcovité) je spokojený.

A co letošní Tour de France? V tuto chvíli to vypadá na jeho absenci na Staré dámě. Šéf týmu Dave Brailsford počítá s Geraintem Thomasem, Tao Geogheganem Hartem a Richardem Carapazem. Kolumbijec by zřejmě předvéde na jaře na italské Grand Tour, kde by podle vedení stáje měl znovu najít radost ze závodění.

„Analyzovali jsme situaci a myslím si, že se všichni shodneme na tom, že je pro mě nejlepší soustředit se na závody, které mě opravdu baví, ze kterých budu mít skutečnou radost. Na Giro už jsem se dlouho těšil, psychicky mě to nabije,“ prohlásil Bernal.