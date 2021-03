Z lyží na kolo! Šampion pozvánku našel po dvou letech, jde k Saganovi

Mohlo by to znít jako aprílový vtip, jde však jen o shodu náhod, že se zrovna 1. dubna stane ze skialpinisty a běžce do vrchu profesionální cyklista. I když okolnosti, za kterých se Anton „Toni“ Palzer dostal do týmu, jehož hlavní hvězdou je Peter Sagan, trochu úsměv vyvolávají.

Muž, který se narodil v Ramsau a už od útlého dětství si hrál v horách, posbíral mnohé úspěchy na lyžích s tuleními pásy, tedy ve skialpinismu. V tomto odvětví je aktuální vicemistr světa, ovládl také několik dílů Světového poháru. Jako třeba ten v sezoně 2017/18 v Číně. A právě zde začíná téměř neuvěřitelná story.

„Před několika lety jsem Tonymu gratuloval k vítězství ve Světovém poháru a pozval jsem ho na náš tréninkový kemp. A pak jsem o něm tři roky neslyšel,“ vyprávěl šéf týmu Bora-hansgrohe Ralph Denk v pořadu Cycling Show na Eurosportu.

„Napsal mi přes Instagram, ale já jsem jeho vzkaz vůbec neviděl. Někam zapadl a nevšiml jsem si ho. A až po dvou letech jsem ho náhodou objevil a říkal jsem si: To nemůže být pravda! Dostal jsem nabídku jít na tréninkový kemp a nevyužil jsem ji, protože jsem ji neviděl,“ chytal se za hlavu nyní už osmadvacetiletý Palzer.

Dříve se v zimě věnoval skialpinismu a přes léto běhu do vrchu, přičemž v obou případech u něj platilo, že čím strmější kopec, tím lépe. Zejména horské kolo využíval jako tréninkový nástroj, na tom silničním nikdy nezávodil. Ale myšlenka na to, že by mohl být profesionálním cyklistou, někde vzadu v jeho mysli byla už dlouho. „Byl to sen, který se zdál nedosažitelný a na míle vzdálený mým možnostem,“ vyprávěl Němec, když podepsal smlouvu v týmu rovněž s německou licencí.

ANTON PALZER Narozen: 11. března 1993 (28 let), Ramsau bei Berchtesgaden, Německo Výška/váha: 178 cm/62 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: Bora-hansgrohe (od 1. dubna 2021) Největší úspěchy – skialpinismus: 2. místo MS 2021 (Andorra), vítěz několika podniků Světového poháru.

Běh do vrchu: vítěz tří závodů Red Bull 400. 2. místo v Dolomitenmannu 2020

Do cyklistického týmu se nakonec dostal přes trenéra Helmuta Dollingera, kterého loni na jaře oslovil, zda by mu pomohl s přípravou na skialpovou sezonu. „Začali jsme spolupracovat v dubnu a záhy bylo jasné, že jeho výkonnost je výjimečná. V létě hodně trénoval na kole, takže jsme mohli detailně prozkoumat jeho data. Klíčové ale bylo, že sám Toni chtěl do této změny kariéry jít. Data jsou jedna věc, ale pořád musíte ukázat svůj tah na silnici. Takže v každém případě to bude vzrušující projekt,“ prohlásil kouč Bora-hansgrohe.

Když se podíváte na Palzerovu postavu (výška 178, cm, váha 62 kg) a dáte si ji do kontextu s jeho dřívější kariérou, je jasné, že jeho úkoly budou především v horách. Čeká ho ale na začátku spousta práce, bude si muset zvyknout také na pohyb v pelotonu, což nebývá snadná věc.

„Myslím, že je to ohromný úspěch, že se stává profesionálním cyklistou. Ať už jako domestik nebo v lepším případě jako závodník, který dokáže závody vyhrávat. Uvidíme, jak se bude krok za krokem jeho kariéra rozvíjet,“ řekl Denk s tím, že na úvod vyšlou svou novou akvizici na menší závody. Tím jeho úplně první má být etapový závod Kolem Alp. A tam už si nějaké ty kopce vyzkouší.

Sám Palzer je ve svých očekáváních opatrný. „Přišel jsem z úplně jiného prostředí, ze zimních sportů. Mám samozřejmě motivaci, ta nemůže být větší, ale zároveň musím být realistou. Jsem v něčem naprosto rozdílném.“

Mnohé jistě napadne v souvislosti s jeho příběhem postava Primože Rogliče. Ten do cyklistiky přišel coby někdejší skokan na lyžích a brzy si udělal skvělé jméno. S druhým mužem loňské Tour de France a dvojnásobným vítězem španělské Vuelty ale nechce být Palzer nijak spojován. „Nikdy jsem se nechtěl srovnávat s Primožem Rogličem. Je skvělý sportovec a už toho na kole hodně dosáhl. Ale já chci jít svou vlastní cestou. Je mi 28 let a chci vyprávět příběh Toniho Palzera a ne imitovat někoho z minulosti. Pro mě je důležité, abych za deset let mohl říct svým dětem, že odvaha a tvrdá práce, to je to, čím dosáhnete v životě velkých cílů.“