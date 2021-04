Hirt o současné cyklistice: Závodění je agresivnější. Jaký je nový tým?

Loni si musel hledat nové angažmá. V týmu CCC měl Jan Hirt sice smlouvu ještě na tento rok, jenže polská stáj ve Wolrd Tour skončila a licenci po ní převzalo belgické seskupení Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Právě tento tým po zkušeném českém vrchaři rád sáhnul. V minulých letech se totiž ukazovali hlavně na klasikách a třeba italské Giro letos pojedou poprvé. Na rozdíl od Hirta, pro kterého to bude čtvrtá účast. Sám český vrchař doufá, že se tam restartuje. „Po událostech v minulém roce jsem ztratil drajv, nedokážu se do toho dostat,“ přiznal. Prozradil také, co si myslí o nových cyklistických pravidlech.

Prvním vrcholem vaší letošní sezony bude italské Giro. Před ním jste jel zatím tři kratší etapové závody. Ty sloužily jako vždy na začátku sezony na rozjetí?

„Spíš ano. Už by to ale chtělo, aby někdo z týmu udělal i nějaký výsledek, protože to není žádná sláva. Ale pro mě to mělo být spíš na rozjetí. Samozřejmě kdyby se něco zadařilo, bylo by to dobré. Nebylo to totiž tak, že bych se na to chtěl úplně vykašlat.“

Když zmiňujete týmové výsledky, ve World Tour jste jediní, kdo zatím nemá v sezoně vítězství. Jste ale nováček v nejvyšší kategorii, tak jak tohle tým vnímá?

„Jak říkáte, jsme noví. Navíc tři čtvrtě týmů má jen jedno vítězství, není to tak, že by ostatní týmy byly neskutečné a my na tom byli špatně. U ostatních týmů to taky často není nějaké velké vítězství, ale je třeba z menších závodů. Takže bych to zase tak nezveličoval.“

V úvodu sezony jste se rozjížděl, takže velké akce od vás přijdou na Giru v květnu?

„To já nevím, jestli ode mě přijde velká akce.“

Jak to myslíte?

„Cyklistika se změnila, já jsem se taky změnil. Ztratil jsem takový ten drajv. Nedokážu se do toho dostat.“

V čem se změnila cyklistika?

„Je taková agresivnější, každý závod od začátku sezony se jede skoro od startu naplno. Od prvního závodu sezony mají všichni formu… Je to prostě jiné.“

A když mluvíte o chybějícím drajvu?

„Zlomil mě loňský rok a nemůžu se do toho od té doby vrátit. Ať to byl konec týmu, blbé pády (na Tour de France nastupoval s poraněným zápěstím – pozn. red.). V tréninku tomu dávám pořád stejně, tam problém určitě není. Ale pořád to není ono.“

Giro d´Italia, ne kterém se vám předloni docela dařilo, by mohlo pomoci, ne? Jaká tedy byla a je vaše příprava na něj?

„Od začátku dubna až do tohoto čtvrtku jsem měl s pár dalšími týmovými kolegy vysokohorský kemp v Sierra Nevadě a od úterý pojedu Kolem Romandie. Ono už tam ani nebylo moc co dát jiného. Navíc je toho docela i dost. Jet Tirreno - Adriatico, Kolem Katalánska a Kolem Romandie před Girem, to myslím, že nemá každý. Takže už takhle je toho docela dost.“

Závodů je tedy tak akorát před třítýdenním etapákem?

„Akorát nebo možná i trochu víc. Tuhle kombinaci jsem nikdy nejel.“

Giro pojedete s novým týmem. Jak jste se v něm zabydlel?

„V týmu je to dobré, jsou tady příjemní lidé, dobrá atmosféra. Není tady žádný problém. S lidmi, se kterými pojedu na Giro, hodně dobře vycházíme, máme dobrou partu.“

Jde o belgický tým, je v něm i převaha belgických závodníků?

„Převaha Belgičanů tady bude určitě, ale jinak je sestava hodně mezinárodní. Třeba na Giro si myslím, že pojede jen jeden Belgičan.“

Dříve šlo hlavně o klasikářský tým. Je to proto nyní tak, že na worldtourových etapových závodech si teprve zvykají?

„To určitě. Nebyl to World Tour tým, takže pokud vůbec jeli nějakou Grand Tour, byla to občas jen Tour de France. Ale nejezdili Grand Tours pravidelně, takže s tím zase tolik zkušeností nemají.“

A pokud je řeč o týdenních etapových závodech jako třeba Kolem Katalánska, které jste jel naposledy, je i tam poznat, že zkušenosti nejsou tak velké?

„To bych úplně neřekl. Přišel Valerio Piva, což je jeden z nejzkušenějších sportovních ředitelů v celém pelotonu (naposledy působil v týmu CCC). Ten přinesl obrovské zkušenosti. V tomhle bych problém neviděl. Je to spíš o závodnících. V týmu nemáme hvězdy, které berou miliony, takže se od nás nemůžou čekat výsledky jako od Ineosu. Vždy je to o rozpočtu a o tom, jaké lidi si tým může dovolit.“

Můžete říct konkrétně, v čem se nováček ve World Tour liší od zkušenějších týmů? Kromě už zmiňovaného rozpočtu.

„Zase tolik toho není. Máme v podstatě všechno, co je potřeba. Není to tak, že bysme na tom byli hůř než ostatní. Máme dobrý materiál, soustředění ve výšce. Spíš je to o tom, že nemáme lidi, kteří dělají dobré výsledky, jako v jiných týmech. Musíme hrát s lidmi, které máme a zkoušet dílčí úspěchy. Tým je první rok ve Word Tour, jede poprvé všechny tyhle velké závody. Dnes je každý rád, že se jezdí, takže na závody posílá to nejlepší, co má a není pak jednoduché jezdit proti nim a zajíždět dobré výsledky.“

V Astaně jste dělal domestika, v CCC loni jel hlavně sám za sebe bez větší týmové pomoci v kopcích. Jak to budete mít teď, dočkáte se třeba na Giru pomoci dalšího vrchaře?

„Myslím, že tady bude volnost pro všechny. Nejsme tým, který by diktoval tempo na Grand Tour. Budeme spíš ti, kteří se budou snažit udělat co nejlepší dílčí výsledky, takže zkusíme vyhrát etapu, což by byla úplně pecka. Bude záležet na typu etapy. Když bude rovina, tak se více méně všichni budou snažit pomoct sprinterovi, a když bude kopec, půjde o to dostat na pozici vrchaře a pak už je to na nás.“

Kolik vrchařů kromě vás by mělo být na Giru?

„Nějací vrchaři tam budeme. Ale uvidí se, kdo budeme v jaké formě. Zatím těm nejlepším vrchařům v pelotonu rozhodně nestačíme. Budeme tam tři čtyři vrchaři. Ale víme, jaká cyklistika dnes je. Skoro nikdo neodpadá, až když začnou nastupovat ti největší favorité. Roglič s Pogačarem už se dívají jen po sobě, nedívají se v závodě po nikom jiném, nikdo je nezajímá. Takže se to většinou rozdělí, až když začnou závodit tito lidi. Jinak tam zůstává vždycky docela početná skupina.“

Pro vrchaře je hodně důležitý vysokohorský kemp. Vy jste si pochvaloval Kolumbii, teď jste v Sierra Nevadě (zhruba 2300 m. n. m.). Tam vám to také vyhovuje?

„Kolumbie je jiná. Je specifická v tom, že tam trénujete pořád hodně vysoko, 2500 a výš. V Sierra Nevadě vysoko jen spíme a pak trénujeme níž. V Evropě to není nikde tak, že by se dal celý trénink odjet ve výšce. Takže v tomhle je to jiné.“

V této sezoně je většina závodů pořád bez diváků. Ale třeba v poslední etapě Kolem Katalánska, která se jela v Barceloně, bylo na Montjuicu lidí hodně. Jaké to bylo zase si připomenout závodění před fanoušky?

„Určitě je pro všechny strany lepší, když jsou tam lidi, pro závodníky i samotné diváky. Atmosféra je baví. I když teď se nemůžou házet bidony, tak je to bude asi bavit o trochu míň. S diváky je to ale každopádně lepší a i já bych si to užil víc, kdybych byl víc vepředu. Ale na Tirreno - Adriatico jsem onemocněl, což taky mé výkony potom ovlivnilo. Do té doby jsem se tam necítil špatně. Ale v půlce jsem onemocněl a nejhorší to pak bylo na Katalánsku, které bylo chvíli poté a tam to vygradovalo. Startoval jsem s antibiotiky. Což byl taky důvod, který mě kopnul dolů. Doufám. Snad to nebylo tím, že jsem letos špatný, ale že to ovlivnila nemoc.“

Zmiňoval jste odhazování bidonů. Co tedy říkáte na nová pravidla UCI, hlavně ta týkající se pozic na kole ve sjezdu a odhazování bidonů?

„Samozřejmě je důležité, abychom nedělali nepořádek v přírodě, takže to na jednu stranu chápu. Ale na druhou když hodíte bidon přímo před lidi, na kterých vidíte, že ho chtějí, tak na tom taky nevidím nic špatného. Není dobré, když se lahev vrátí do pelotonu, protože to někomu po ní může uklouznout. Takových pádů už se taky několik stalo. Ale to je spíš blbá náhoda. Pravidlo s bidony, když tam budou diváci, by mělo být upraveno tak, že se jim to může hodit. Ale teď to tak není. S odpadky samozřejmě souhlasím, že je nejde zahazovat všude, ale jen v určených zónách.“

A pozice na kole ve sjezdu?

„Nevím, co na to říct. Dřív jsem to taky občas používal. Letos jsem to ještě nepoužil a ani už nepoužiju. Ale že by mi to nějak extrémně vadilo, to ne. Nejsem závodník, který by chtěl ostatní urvat ve sjezdu.“