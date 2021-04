Kreuziger a spol. o českých silnicích a chování řidičů: Není tu bezpečno

PETR VAKOČ (28 let) profesionální cyklista od roku 2011, nyní závodí za tým Alpecin-Fenix Jaké jsou vaše nejhorší zážitky jako cyklisty s bezohledností řidičů?

„Když mě srazilo auto v Jižní Africe během tréninku, kdy zřejmě opilý řidič usnul za volantem a způsobil mi velice vážná zranění. To byl nejděsivější zážitek. Jižní Afrika a všechny rozvojové země patří mezi místa, která bych určitě k tréninku nedoporučil. Zejména pokud člověk nemá doprovod. Ten my jsme měli, ale bohužel i přes to, že většinu tréninku za námi jelo naše auto, k nehodě došlo. Ale myslím si, že to nebylo způsobené bezohledností řidičů. Spíš tím, že dopravní předpisy nebo dodržování zásad bezpečného provozu tam není úplně na takové úrovni.“ V kterých zemích je podle vás situace nejhorší?

„Když jsem byl někde na dovolené, často jsem si říkal, že je to krásná země, ale rozhodně bych tam nechtěl trénovat. Nedávno jsem byl v Řecku a na Krétě, a když jsem viděl, jakým způsobem tam funguje doprava, že auta jezdí bez světel, mimo silnici, nedávají přednost a podobně... Když přejdeme do tradičních zemí, paradoxně jedna z těch nejhorších v Evropě je z mého pohledu Francie. Řidiči jsou často hodně nervózní, nepříjemní. Platí to hlavně okolo velkých měst.“ Kde se při tréninku cítíte na silnicích nejbezpečněji?

„Jako nejlepší místo pro trénink bych vyzdvihl Španělsko. Řidiči jsou velmi ohleduplní, příjemní a málokdy se mi stane, že mě auto ohrozí nebo dojde k agresi z jejich strany. Francie je to v tomto ohledu horší a myslím, že v Čechách a zejména kolem Prahy je to podobné. Nevím, jak je to ve zbytku republiky, tam mi to přijde o něco lepší, i když určitě to není ideální. Ale není to u nás nějak extra hrozné.“