Sáblíková se po zklamání vrátila na kolo: Bála jsem se do balíku

Sáblíková vyhrála v rámci ŠKODA Cupu premiérový podnik Techniserv Cupu, českého poháru žen v silniční cyklistice. Byla nejrychlejší na trati dlouhé 78,86 kilometru, její reprezentační kolegyně Nikola Zdráhalová skončila na čtvrté pozici.

„Já jsem hrozně spokojená, hrozně jsem se těšila, i když jsem se po pěti letech bála do balíku,“ líčila Sáblíková. „Jelo se mi fajn. Bylo to náročné. Šetikilometrový kopec každé kolo bral síly. Člověk neměl šanci se z toho vyjet, buď šlapal, nebo jel zalehnutý, nebo brzdil. Fakt to bylo náročné.“

Sáblíková se v minulosti cyklistice jako doprovodnému sportu hodně věnovala a v roce 2016 dokonce podnikla vážný pokus o start na olympiádě v Riu. Do Brazílie i přiletěla, ale na start nemohla. Svaz cyklistiky si totiž špatně vysvětlil kritéria.

Případ řešil i prezident Miloš Zeman, tvrdil dokonce, že mu předseda MOV Thomas Bach slíbil, že Sáblíková dostane divokou kartu. To se nestalo a Zeman to před pár dny uvedl jako důvod, proč nepoletí na zimní Hry do Pekingu, které budou příští rok v únoru poslední olympiádou, kterou zažije ve funkci hlavy státu.

Sáblíková se po brazilském zklamání soustředila na rychlobruslení, řešila i vážné zdravotní problémy. Na kolo se tak v závodě vrátila po dlouhých pěti letech.

„Já jsem se hodně těšila. V zimě jsme končili patnáctého února, aspoň jsme si mohli zazávodit na kole,“ líčila Sáblíková. „Tím, že jsem nezávodila pět let, byla jsem před závodem hodně nervozní. Ale jakmile se odstartovalo, cítila jsem se dobře. Podle toho závod vypadal. Extra krize nebyla, i jsem se usmívala. Bylo fajn vrátit se na kolo a závodit.“

Vítězství na náročné trati s těžkým a prudkým kopcem Sáblíkovou uprostřed přípravy na olympijskou sezonu potěšilo.

„Kolo mě strašně baví, bere mě, ale je to uvolněnější, je to moje hobby. Tenhle trénink je hodně důležitý. Máme olmpijskou sezonu a musíme se připravit na zimu. Když máme výkonnost teď, myslím, že to bude vypadat dobře i v zimě,“ hodnotila Sáblíková.