Návrat na trůn po osmi letech. Časovku cyklistek na MS ovládla Van Dijková

Na třicetikilometrové trati dojely všechny tři medailistky v rozmezí 24 sekund. Zpočátku měla navrch úřadující evropská šampionka a držitelka olympijského stříbra z Tokia Reusserová. Závod rozjela nejrychleji ze všech, ale nakonec se musela stejně jako loni spokojit se stříbrem.

Čtyřiatřicetiletá Van Dijková, která na loňském MS zkompletovala bronzem medailovou sbírku ze souboje s chronometrem, se vrátila na trůn po osmi letech. Reusserovou porazila o deset sekund, o dalších 14 sekund zpět zůstala olympijská vítězka Van Vleutenová.

„Jsou to obrovské emoce. Byl to můj dlouhodobý sen. A ten se teď proměnil ve skutečnost. Celý rok jsem se cítila dobře a jezdila jsem na výborné úrovni. Tady to pro mě byla skvělá trať a jsem hrozně šťastná, jak to dopadlo,“ radovala se Van Dijková v rozhovoru pro web Mezinárodní cyklistické unie.

Šampionka si musela vedle vynikajícího výkonu na trati zlato také poctivě vyčekat v cíli. V křesle vedoucí závodnice seděla hodně dlouho, neboť ke své jízdě nastoupila už jako dvacátá z padesátky startujících. Její čas 36:05 zůstal nakonec nepřekonán.

„Bylo to vážně strašně těžké, ale zajela jsem možná nejlepší časovku v životě. Všichni mi říkali, že jsem zajela skvělý čas. Sama jsem věděla, že to bylo rychlé, ale netušila jsem, zda to bude stačit na vítězství. Viděla jsem pak ty mezičasy, Marlen ale v závěru ztratila,“ připomněla Van Dijková.

Češky v časovce nestartovaly. Do závodu nezasáhla ani loňská šampionka z Imoly Nizozemka Anna van der Breggenová, která se chystá po sezoně ukončit kariéru.

V závodě mužů do 23 let zvítězil úřadující mistr Evropy Johan Price-Pejtersen z Dánska. Český závodník Tomáš Kopecky obsadil s dvouminutovým mankem 34. místo.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Bruggách a Lovani (Belgie) - časovka (30,3 km):

Ženy elite: 1. Van Dijková (Niz.) 36:05, 2. Reusserová (Švýc.) -10, 3. Van Vleutenová (Niz.) -24, 4. Nebenová (USA) -1:24, 5. Brennauerová (Něm.) -1:30, 6. Labousová (Fr.) -1:47.

Muži do 23 let: 1. Price-Pejtersen (Dán.) 34:29, 2. Plapp (Austr.) -10, 3. Vermeersch (Belg.) -12, ...34. T. Kopecký (ČR) -2:02.