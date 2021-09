Ganna na MS obhájil zlato v časovce, Černému závod vůbec nevyšel

Ganna, jenž se věnuje také dráze a letos v Tokiu se stal olympijským vítězem jako člen týmové stíhačky Itálie, si na 43,3 kilometru dlouhé trati dokonalým způsobem rozložil síly. Prolétl ji v čase 47:48 a jako poslední závodník na trati sesadil Van Aerta z prvního místa. Belgie sice jako první země po 18 letech dosáhla v časovce na dva cenné kovy, na zlato ze souboje s chronometrem však nadále čeká.

Van Aerta porazil Ganna o více než pět sekund a spravil si tak chuť po zklamání v podobě stříbra na nedávném mistrovství Evropy. Zlato na dvou MS po sobě si vyjel poté, co v roce 2019 dosáhl na bronz. Tehdy se obhajoba podařila Australanu Rohanu Dennisovi.

„Cítil jsem se v dobré formě a měl jsem dobré nohy. Moc jsem toužil po úspěšné obhajobě titulu, i proto, abych mohl dál jezdit v tom krásném dresu mistra světa. A už teď se na to pro příští sezonu těším,“ řekl s úsměvem Ganna v rozhovoru pro web Mezinárodní cyklistické unie (UCI).

„Belgičani jsou skvělí kluci a mám k ním velký respekt. Sám od loňska moc dobře vím, jaký tlak na člověka je, když závodí doma. Ale já chtěl prostě moc vyhrát a jsem rád, že se mi to podařilo. Musím jim poděkovat, protože svými výkony a kvalitou mě donutili předvést takovou jízdu,“ doplnil Ganna.

Van Aert byl druhý již loni v Imole. Dnes na prvním mezičasu na metě 13,8 kilometru vedl o sedm sekund před Gannou, na druhém (33,3 kilometru) už však měli takřka totožný čas. Držiteli stříbra z roku 2019 Evenepoelovi vypadl v polovině trati bidon, přesto dosáhl na další cenný kov.

Více než dvě zlaté medaile vybojovali v časovce na MS pouze tři jezdci: Němec Tony Martin se Švýcarem Fabianem Cancellarou, kteří jsou rekordmany se čtyřmi prvenstvími i celkem sedmi cennými kovy, a Australan Michael Rogers. Právě dnes jel Martin svou poslední časovku na MS a rozloučil se šestým místem.

Pro Černého, jenž patří k širší časovkářské světové špičce, skončil závod velkým zklamáním. „Určitě to nebyl můj nejlepší den. Nebylo to úplně příjemné, nemohl jsem se dostal do rytmu. Je to zklamání,“ netajil osmadvacetiletý úřadující domácí šampion z časovky v rozhovoru pro Českou televizi.

Příčina se mu hledala špatně. „Odstartoval jsem a jelo se mi dobře, začátek byl v pohodě, ale po dvaceti až pětadvaceti minutách jsem začal ztrácet rytmus. Nevěděl jsem, zda těžší nebo lehčí (převod) a nemohl jsem se dostat do tempa. A jak jsem viděl watty, určitě to nebylo, co bych od sebe očekával,“ dodal Černý.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Bruggách a Lovani (Belgie) - časovka:

Muži (43,3 km): 1. Ganna (It.) 47:48, 2. Van Aert -5, 3. Evenepoel (oba Belg.) -43, 4. Asgreen (Dán.) -46, 5. Küng (Švýc.) -1:06, 6. Martin (Něm.) -1:17, 7. Bissegger (Švýc.) -1:25, 8. Hayter (Brit.) -1:26, 9. Affini (It.) -1:49, 10. Pogačar (Slovin.) -1:53, ...32. Černý (ČR) -4:00.