Češi mezi elitou cyklistů: stálice Štybar, olympijský uprchlík i talent

Čeští cyklisté v týmech profipelotonu • FOTO: koláž iSport.cz Roman Kreuziger i Petr Vakoč ukončili cyklistické kariéry, i tak mají čeští fanoušci v profesionálním pelotonu koho sledovat. Zdeněk Štybar má pořád nejvyšší ambice především na klasikách, ale ukázat se mohou i další. Ve dvou elitích divizích je celkem šest Čechů v zahraničních týmech.

JOSEF ČERNÝ Věk: 28 let (11. května 1993) Tým: Quick Step – Alpha Vinyl - World Tour (první divize) Nejlepší výsledky v sezoně 2021: 1. místo MČR – časovka, 2. místo v etapě na Kolem Baskicka, 4. a 5. místo v etapě na Vueltě a Espana (časovky) Vítěz etapy na Giru d´Italia z roku 2020 přestoupil do týmu Deceuninck-Quick Step, kde měl však pouze roční kontrakt, a tak jeho hlavním cílem bylo ukázat se v co nejlepším světle a dosáhnout na prodloužení smlouvy. To se povedlo, díky skvělému plnění role domestika a výsledkům v časovkách má podepsáno na další dva roky. Snad v nich přijdou i výhry. Josef Černý • Foto Jan Brychta/Český svaz cyklistiky

JAN HIRT Věk: 30 let (21. ledna 1991) Tým: Intermaché-Wanty-Gobert Matériaux - World Tour (první divize) Nejlepší výsledky v sezoně 2021: 7. místo v celkovém pořadí na Sazka Tour, 11. místo v etapě na Giru d´Italia, 11. místo v etapě na Vueltě a Espana Po rozpadu polské sestavy CCC jel první sezonu za belgický tým, který na soupisce nemá zase tolik vrchařů. Zatímco loni měl původně jezdit na některých závodech jako lídr, letos se viděl spíš v roli domestika, kterého dělal na španělské Vueltě Louisi Meintjesovi. Na Giru i Vueltě ukázal, že je stále skvělým vrchařem, jen v sobě potřebuje znovu najít radost ze závodění. Jan Hirt dojíždí do cíle časovky, která uzavřela Vueltu 2021 • Foto ČTK/AP

ZDENĚK ŠTYBAR Věk: 35 let (11. prosince 1985) Tým: Quick Step – Alpha Vinyl - World Tour (první divize) Nejlepší výsledky v sezoně 2021: 7. místo na MS, 5. místo na E3 Saxo Bank Classic, 6. místo MČR – časovka, 7. místo na Primus Classic Tato sezona byla pro Štybara, který cílil na dobré výsledky na oblíbené klasice Kolem Flander i OH, smolná. Když se na jaře dostával do slušné formy, objevila se u něj srdeční arytmie, se kterou musel na operaci. Do závodů se vracel po víc než dvou měsících, hned v prvním si při pádu zlomil prst na ruce. Olympijský závod mu nesedl, ale skvělou výkonnost ukázal na MS. Držme tedy pěsti, aby na ni navázal v příštím roce. Zdeněk Štybar • Foto Profimedia.cz

MICHAEL KUKRLE Věk: 26 let (17. listopadu 1994) Tým: Gazprom-RusVelo (druhá divize) Nejlepší výsledky v sezoně 2021: 1. místo MČR – silniční závod, 5. místo MČR – časovka, 1. místo na Memoriálu Henryka Łasaka, 3. místo v Závodu Visegrádské čtyřky na Slovensku, 26. místo na OH – časovka Muž, který letos závodil za českou kontinentální stáj Elkov-Kasper, o sobě dal vědět hlavně na MČR, kde získal titul. Díky němu se dostal do nominace na olympijské hry v Tokiu. Tam po odřeknutí účasti Josefem Černým jel i časovku. Vidět byl hlavně na OH, kde byl členem úniku, který se vydržel vepředu přibližně pět hodin. Michael Kukrle si během olympijského závodu užil chvíle slávy • Foto Reuters

MICHAL SCHLEGEL Věk: 26 let (31. května 1995) Tým: Caja Rural-Seguros RGA (druhá divize) Nejlepší výsledky v sezoně 2021: 3. místo na GP Slovinska, 1. místo v celkovém pořadí na Kolem Malopolska, 3. místo celkově a 1. místo v bodovací soutěži na Kolem Horního Rakouska, 3. místo v celkovém pořadí na Sibiu Cycling Tour, 1. místo v závodu Visegrádské čtyřky v Maďarsku V této sezoně se závodníkovi týmu Elkov-Kasper mimořádně dařilo. Jen na olympijských hrách v Tokiu ho potkala velká smůla, kdy kvůli pozitivnímu testu na COVID-19 nemohl do závodu zasáhnout. Po návratu z Tokia se mu už tolik nedařilo, ale díky předchozím výsledkům někdejší jezdec prokontinentálního týmu CCC získal angažmá ve španělské stáji. Český cyklista Michal Schlegel • Foto Profimedia.cz