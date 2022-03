Sagan ve druhé divizi: žádný krok zpět, silný sponzor i noví parťáci

Peter Sagan působí v novém týmu TotalEnergies ve druhé divizi • FOTO: Facebook TotalEnergies a Peter Sagan Výsledky už sice v posledních pár letech nebyly tak skvostné jako dřív, přesto je Peter Sagan stále cyklistickou superstar. Kde se objeví, tam fanoušci jásají, děti si znovu (po covidovém zákazu) chodí pro podpisy a selfie. Aura slovenského klenotu zkrátka nezmizela. I když někteří asi byli v minulém roce trochu překvapeni, možná zaskočeni, že míří do druhodivizního týmu TotalEnergies. „Taková hvězda, není to krok zpět?“ ptali se. Ale věřte, že tento Slovák rozhodně ví, co dělá. Co k jeho přestupu vedlo, jak silné závodníky má kolem sebe a uvidíme ho i letos na Tour de France a slavných klasikách?

Emotivní rozchod s Němci Mít hvězdu, které platíte, podle neoficiálních informací, pět milionů euro ročně, ale jejíž výsledky už nejsou takové, na jaké jste býval zvyklý, to by asi nebavilo žádného manažera. Loni, jelikož na konci roku dobíhal kontrakt Petera Sagana se sestavou Bora-hansgrohe, si toto uvědomil i její šéf Ralph Denk. „Peter Sagan vstupuje do podzimu své kariéry. A my teď musíme zvážit, zda si to stále chceme dovolit, či zda tyto peníze raději investujeme do mladších jezdců,“ trochu nešťastně vzkázal už na jaře přes média. Tourminátor sice pořád dělal německému výrobci kuchyňských digestoří dobrou reklamu, jenže Denk už začal přemýšlet o budoucnosti. A také jak ušetřit v týmové kase. Saganových vítězství už nepřicházelo tolik, jako v dobách, kdy kolem něj celý tým vystavěl. „Jestli si myslí, že mé výhry nepotřebuje, budu tím prvním, kdo se poohlédne po týmu, který mě chtít bude,“ opáčil ale tehdy trojnásobný mistr světa a majitel sedmi zelených dresů z Tour de France. Vztahy s německým bossem už byly nabourané a Slovák se opravdu porozhlédnul jinde. 5 - Tolik milionů eur (přes 100 milionů korun) ročně pobíral podle neoficiálních zdrojů Peter Sagan v týmu Bora-hansgrohe. Peter Sagan působí v novém týmu TotalEnergies ve druhé divizi • Foto Facebook TotalEnergies a Peter Sagan

Počítá se i s Tour de France Na startu této sezony provází Sagana zdravotní komplikace. Nejprve znovu po roce prodělal covid, teď musel odstoupit ze závodu Tirreno - Adriatico kvůli teplotě a žaludečním potížím. V dalším programu má ale všechny významné klasiky, které jezdil v minulosti a nechybí ani Tour de France, na které startoval pokaždé od roku 2012. Nejbližší Saganův program 16. 3. Milán - Turín 19. 3. Milán - Sanremo 25. 3. E3 Saxo Bank Classic 27. 3. Gent - Wevelgem 3. 4. Kolem Flander 10. 4. Amstel Gold Race 17. 4. Paříž - Roubaix 5. 6. Critéruim du Dauphiné 1. 7. Tour de France

