Slovinci válcují peloton: Pogačar a Roglič? Z malé země září i další

Tadej Pogačar

Věk: 23 let

Tým: UAE Team Emirates

Největší úspěchy: 2x vítěz Tour de France

Počet výher celkem: 37

Chvíli už to začínala být trochu nuda. Kdekoliv se Pogačar objevil, tam vyhrál. Až do minulé soboty, kdy už to na monumentu Milán -- San Remo nedokázal. Není ale třeba brát to tak, že když je na startu, je už zbytečné závod sledovat. Pokaždé totiž předvede něco, na co se stojí dívat. Útok až v závěru etapy nebo 50 kilometrů před cílem, to vše umí.