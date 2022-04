Nový Kanibal! Pogačara uznává i Merckx, jedním z TOP rivalů krajan

Když v závodech sledujete, jak se zvedne ze sedla, párkrát šlápne do pedálů a pláchne ostatním soupeřům, jen žasnete nad jeho neuvěřitelnou sílou v nohou. Silný je také v hlavě. Vždyť Tadeji Pogačarovi je stále teprve 23 let. Vítězné nastavení má však obdivuhodné. Víc výher zapsal v tomto věku jen legendární Eddy Merckx, přezdívaný Kanibal, Tour de France však dřív ovládl Slovinec. Jak je na tom v porovnání s dalšími legendami a může je jednou překonat?

Na všech závodech, kam přijel, chtěl vítězit. A když se v určité chvíli jednorázovky či klasiky (na tom nesešlo) rozhodl zaútočit, ostatní se jen bezmocně dívali na jeho vzdalující se záda. Měl zkrátka takovou sílu, že si dal ostatní k večeři. I proto se mu začalo přezdívat Kanibal.

Ano, řeč je o legendárním Eddym Merckxovi. Že vám to však připomíná také někoho ze současnosti? Není se čemu divit, přesně to je i styl slovinského mladíka Tadeje Pogačara, současného krále silniční cyklistiky. Ne nadarmo už mu někteří začali přezdívat Nový Kanibal. On sám se tomu ale brání. A právě skromnost je možná to, čím se od původního Kanibala liší.

První vítězství na Tour de France 21 let - Tadej Pogačar 23 let - Jacques Anquetil, Bernard Hinault 24 let - Eddy Merckx 27 let - Miguel Indruain 28 let - Chris Froome

Ovšem už i slavný Belgičan, jeden ze čtyř pětinásobných vítězů Tour de France, se nechal slyšet, že jestli ho může někdo překonat, je to právě tento blonďatý přízrak. Mimochodem chcete nápovědu, jak ho v pelotonu rozeznat od ostatních závodníků UAE Team Emirates? Pogačarovi vždy trčí z dírek v helmě jeho světlé vlasy, čehož už si všimli i mnozí karikaturisté.

Ale zpět k legendě Merckxovi. „Už mnohokrát jsem slyšel: Toto je nový Merckx, a nikdy se to nepotvrdilo. Ale s Tadejem si myslím, že to pravda je. Vždyť je mu teprve 23 let a už dvakrát vyhrál Tour,“ prohlásil loni na podzim muž, který sám poprvé slavil triumf na ‚Staré dámě‘ až ve 24 letech, zatímco Pogačar už v 21. A když už jsme u věku, další z legend Tour de France Miguel Indurain měl vítěznou premiéru až v sedmadvaceti, Chris Froome byl ještě o rok starší.

Když však zůstaneme u srovnání s tím největším z největších, Kanibalem, jsou zde dvě roviny. Tou první je nejsledovanější závod planety, kde má zarputilý Slovinec hodně slušnou šanci zařadit se po bok pětinásobných vítězů a dokonce i z řady vystoupit a triumfovat i víckrát. Už letos je, minimálně v tuto chvíli, opět největším kandidátem na žlutý dres.

Druhou věcí je samotný počet vítězství, kde to ve stejném věku měl mnohem lépe rozjeto Merckx, který se pak dostal až na metu 283! kariérních výher. A nedá se ani říci, že by to měl snad jednodušší. Co se týče silných soupeřů, byli na tom dost podobně. To může potvrdit i jeden z těch, kdo je na výsluní současného pelotonu, Mathieu van der Poel. Právě jeho dědeček Raymond Poulidor poznal, jaké to je, když se Kanibal zakousne. Pak zde byli závodníci jako Felice Gimondi (3x vítězství na Giro d´Italia, 1x na Tour de France a Vueltě a Espaňa), Roger de Vlaeminck (4x vítěz Paříž - Roubaix, 3x Milán - San Remo, 2x Kolem Lombardie) a další.

Kolik toho nejlepší cyklisté všech dob vyhráli před 23. narozeninami? • Foto Deník Sport

Mezi největší soupeře Pogačara rozhodně patří jeho krajan Primož Roglič. Hlavně tedy co se týká etapových závodů, kde se ale v dohledné době potkají právě až na nejslavnějším závodu planety.

Vedle Pogačara, který je vynikající vrchař stejně jako časovkář, ale vynikají i multitalenty Van der Poel, který vítězí na silnici, v cyklokrosu i na horských kolech, a Wout van Aert. Ten zase předvádí svou univerzálnost v tom, že umí vyhrát sprint, zvládne únik v náročné etapě s těžkými kopci. A také vydrží dlouho udávat tempo v královských etapách svému lídrovi Rogličovi.

Je tak pořád na co se dívat a cyklistika nemůže mít lepší reklamu. Jak to dopadne se samotným Pogačarem nikdo neví, ale určitě neprohloupíte, když ho budete v závodech sledovat. Třeba už teď v neděli při jeho premiéře na kostkovém monumentu Kolem Flander.

Starty na Grand Tours • Foto Deník Sport

Podíl Tadeje Pogačara na týmových triumfech • Foto Deník Sport