Slovinec „zničil cyklistiku“. Mohorič rozhodl riskantní jízdou ve sjezdu

Mezi favority nejdelší klasiky sezony Milán - San Remo byli hned dva cyklisté ze Slovinska. A závodník z této dvoumilionové zemičky se opravdu z vítězství radoval. Jenže to nebyl ani téměř neporazitelný Tadej Pogačar, ani jeho velký rival Primož Roglič, ale Matěj Mohorič. Ten už na sebe upozornil na loňské Tour de France, kde ovládl dvě etapy. Teď soupeře zaskočil a diváky uchvátil odvážným sjezdem. A prozradil i vylepšovák, díky kterému to dokázal.

Když si tento chlapík vezme něco do hlavy, můžete se téměř vždy spolehnout, že to Matěj Mohorič dotáhne do vítězného konce. Po sedmé etapě loňské Tour de France spustil další ze skvělých Slovinců na televizní kameru svou slovní kulometnou palbu, kdy zvládl vylíčit téměř celý průběh závodu během asi dvou minut. Šlo o jeho první vítězství na ‚Staré dámě‘ a tehdy prozradil, že den předem si vzal itinerář všech etap, důkladně si ho prohlédl a řekl si, že právě onu etapu si vyhlédl jako jedinou, kde může kralovat.

Úplně stejně uvažoval před prvním monumentem (jednou z pěti největších klasik) sezony. „Musím přiznat, že jsem o něm přemýšlel celou zimu, tento závod mi vyhovuje. Věděl jsem, že když budu dobře přes zimu trénovat, můžu být úspěšný. Když přijedu pod Poggio s hlavní skupinou, mohlo by to vyjít,“ prozradil v rozhovoru pro Eurosport. Při něm upozornil na nejvýznamnější kopec celé 293 kilometrů dlouhé klasiky, který začíná 18 km před cílem a kde se už mnohokrát rozhodlo o vítězi.

Stejně to bylo i v sobotu, kdy na něm cyklisté předvedli celou plejádu úžasných útoků. Jejich hlavními postavami byli především Tadej Pogačar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel a Soren Kragh Andersen. Největší favorité se ale stále hlídali, a tak z toho nic nebylo. Ale když se začal blížit vrchol, řekl si Mohorič: Tak teď. Teď mám ideální příležitost naplnit svůj plán.

Jaký že byl? U jednoho z nejlepších sjezdařů současného pelotonu to nemohlo být jinak, než v nebezpečném technickém klesání do San Rema. „Byl to samozřejmě risk, ale tenhle plán jsme měli hodně dlouhou dobu. Tým pro mě připravil i odlišné nastavení mého kola. Klesání znám a vím, že tam můžu udělat rozdíl,“ povídal sedmadvacetiletý jezdec týmu Bahrajn-Victorious.

Riskoval opravdu dost, hned v začátku sjezdu, kdy měl soupeře ještě v zádech, vjel na nezpevněný kraj silnice, ze kterého musel vyskočit, aby to nedopadlo špatně. Pak se ještě ve dvou zatáčkách ocitnul hodně blízko zídkám, které silnici lemují. Ale vše ustál a postupně získával větší náskok. V cílové rovince mu pak ještě spadl řetěz, který ale dokázal rychle za jízdy dostat zpět, kam patří, a už si jen hlídal, aby cílem opravdu projel jako první.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený C Y C L I N G T I P S (@cyclingtips)

„Jsem překvapený, jak kolo krásně funguje ve sjezdu,“ pochvaloval si potom. Zároveň prozradil onu technickou vymoženost, kterou, podle svých slov, „zničil cyklistiku“. Jde o sedlovku (tyčku pod sedlem), kterou lze rychle zvedat a spouštět, obvykle pomocí lanka dálkového ovladače umístěného na řídítkách.

„Použili jsme sedlovku z MTB. Už před závodem jsem s tím šel za favority, které znám, a říkal jim o tom, a oni se smáli, co s tím tady dělám,“ řekl webu Cycling News. Podle Mohoriče ho ale teď budou s touto vymožeností následovat i další. Tak jako když praktikoval takzvaný supertuck, tedy polohu ve sjezdu, kdy cyklisté seděli na horní trubce rámu kola, hrudí nalepení na řídítkách. Kvůli tomu, že je tato pozice nebezpečná hlavně pro hobby cyklisty, kteří ji napodobovali, ji loni Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zakázala. Uvidíme, jaký osud potká tuto novinku.

A jak dopadli další favorité? Van der Poel ve svém vůbec prvním závodu sezony dojel třetí, Pogačar pátý, Van Aert ještě tři příčky za ním, Roglič až 17. Petera Sagana už dříve postihly technické potíže a skončil na 92. místě, jediný Čech Zdeněk Štybar byl 68.