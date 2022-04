Ještě větší Peklo. Paříž - Roubaix se vrací do jarního termínu. Napořád?

Loni bahenní lázně, letos zase oblaky prachu. Hlavní rozdíl mezi podzimní a následně jarní edicí Paříž - Roubaix. Ačkoliv na vině posunu loňského ročníku až na blátivý podzim byl covid, mnozí diváci si to pochvalovali. Možná i toho se chytil šéf Mezinárodní cyklistické unie, který nyní nabádá organizátory, zda by nechtěli Peklo severu přesunout o půl roku dál natrvalo. Závodníkům, kteří v neděli nastoupí na start v téměř tradičním termínu, se to ale vůbec nelíbí.

Při pohledu na fotografie po dojezdu loňského Paříž - Roubaix je často velký problém rozeznat, který cyklista se pod nánosy bahna skrývá. Minulý ročník byl totiž, vinou posunu na začátek října, po řadě let znovu blátivý. Například Zdeněk Štybar se už dřív nechal slyšet, že by chtěl někdy zažít mokré a blátivé Roubaix. To se mu splnilo, ale stejně jako u řady dalších, i u Čecha, který nebude chybět na startu ani letos, platí: Jednou stačilo.

Proto mnohé cyklisty rozlítilo, když se dozvěděli, že šéf Mezinárodní cyklistické unie (UCI) David Lappartient by rád jednu z tradičních jarních klasik Kolem Flander či právě Peklo severu přesunul do podzimního období. Důvodem podle něj je, aby nedocházelo ke kolizím termínů několika závodů.

„Paříž - Roubaix měl své místo vždy druhou neděli v dubnu. Nicméně loni byl přesunut na podzim, a říjnový termín mu neubral na atraktivitě. Naopak to bylo jedno z nejheroičtějších vydání Pekla severu v jeho historii,“ nechal se slyšet Lappartient.

Paříž - Roubaix Start a cíl: Compiégne - Roubaix Délka: 257,2 km Start: 11.15 Přímý přenos: Eurosport 1

Šéf unie už o svém nápadu mluvil také s organizátory ze společnosti ASO (rovněž pořadatel Tour de France). „Ti říkali, že dřív by o něčem takovém vůbec neuvažovali. Teď to ale cítí jinak.“

Zcela odlišně to ale vidí ti, kterých se to nejvíc dotýká, tedy samotní jezdci. Fanouškům sice nejspíš přišlo atraktivnější, když se na pavé úsecích, jak se na severu Francie nazývají kostkové sektory, vedle samotných kočičích hlav museli cyklisté vypořádat také s bahnem a loužemi.

Kdo si kdy jízdu po hladkých kostkách vyzkoušel, moc dobře ví, že jsou hodně kluzké i za sucha, natož když je pokryje bahno. To z nich pak činí velmi nebezpečná místa, a právě to se závodníkům nelíbí. „Pravděpodobně by to znamenalo horší podmínky v už tak dost nebezpečném závodu. Myslím, že Lappartient, který stále tvrdí, že mu jde o zlepšení bezpečnosti pro cyklisty, by se měl víc věnovat tomuto tématu než změnám kalendáře,“ rozlítil se vítěz loňského monumentu Milán - San Remo Jasper Stuyven, který pojede Peklo severu už po osmé.

Podle něj není vyloučené, že by se zase někdy nemohla jet nejznámější kostková klasika v pozdějším termínu. „Ale důvodem by nemělo být to, aby vaše propagační videa pro příští rok vypadala lépe,“ dodal Belgičan.

Souhlasil s ním i jeho parťák z týmu Trek-Segafredo Mads Pedersen. „Když vyndáte monument z jarních klasik a přesunete ho na podzim, už nikdy to nebude klasika. Proč neposunout jiné závody než klasiky? Třeba Kolem Baskicka se stejně tak může jet na konci sezony,“ navrhuje někdejší mistr světa možné řešení kolize závodů.

Jak to bude v dalších letech, si musíme počkat. V neděli se ale jede Paříž - Roubaix v téměř tradičním termínu a i ze záběrů ze sobotní ženské edice prestižní klasiky je jasné, že po roční přestávce půjde opět o prašný závod. Na muže čeká trasa dlouhá 257,2 kilometrů a na ní 30 pavé sektorů, kde nebudou chybět ty nejznámější a nejnáročnější s pěti hvězdičkami.

Když už jsme u hvězdiček značících obtížnost, při inspekci začátkem tohoto týdne museli organizátoři na některých úsecích jejich počet snížit. Usoudili totiž, že po úpravě jsou až moc hezké a jednodušší. Startuje se v 11.15 a chybět po prodělaném covidu nebude ani Wout van Aert, který je vždy jedním z velkých favoritů, ani tradiční český účastník Zdeněk Štybar. Naopak obhajovat po nedávných potížích se srdcem nebude Ital Sonny Colbrelli.

Koho sledovat

MATHIEU VAN DER POEL (Niz.) Účasti na Paříž - Roubaix: 1

Nejlepší výsledek: 3. místo (2021) Často se říká, že kdo jiný než cyklokrosaři by měl na Pekle severu vládnout. Ale jména předchozích vítězů naznačují, že tomu tak rozhodně není. Van der Poel už dokázal vyhrát Kolem Flander, teď by rád to samé předvedl i v Roubaix. WOUT VAN AERT (Bel.) Účasti na Paříž - Roubaix: 3

Nejlepší výsledek: 7. místo (2021) O jeho účasti se dlouho spekulovalo. Po prodělaném covidu, který mu zabránil ve startu na flanderském monumentu, mu totiž lékaři zpočátku start tak brzy nedoporučovali. Nakonec ale belgického všeuměla „uschopnili“. Také on se nechal slyšet, že se cítí velmi dobře a silný na francouzské kostky. FILIPPO GANNA (It.) Účasti na Paříž - Roubaix: 2

Nejlepší výsledek: - (poprvé nestihl časový limit, v roce 2019 nedokončil) Dvojnásobného světového šampiona v časovce si mnozí vybaví jen na speciálu pro měření sil s chronometrem. V posledních dvou letech ale dokazuje, že je mnohem všestrannějším závodníkem. Letos se právě na Paříž - Roubaix hodně připravoval a některé cyklistické portály jej řadí dokonce mezi favority. Právě proto se vyplatí ho sledovat.

Kostkové sektory Paříž - Roubaix 2022