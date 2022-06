Bárta po titulu: Potvrdil jsem formu. Austrálie? Nevím, mám doma děti

Po dvouleté pauze znovu získal titul mistra České republiky v časovce. Pro Jana Bártu už jde celkově o sedmý takový úspěch. „Nevím, jestli je sedmý, ale asi ano. No je to hezké samozřejmě,“ reagoval pak závodník týmu Elkov-Kasper. V neděli ho, stejně jako další elitní cyklisty, čeká na jihu Čech silniční závod. V tom obhajuje titul Michael Kukrle, na startu nebude chybět ani vítěz etapy na Giro d´Italia Jan Hirt. A Slováci slibují i Petera Sagana.

Kompletní stupně vítězů obsadil ve čtvrteční časovce český tým Elkov-Kasper. Na trati dlouhé 39,4 kilometru vládl Jan Bárta, který v 37 letech získal titul mistra republiky už posedmé. Ten první přitom slavil před deseti lety. Co je zásadní pro to, aby se stále držel v tak dobré kondici? A kdo by ho mohl už příští rok ohrožovat? V tomto případě je odpověď jasná. Tímto závodníkem je Mathias Vacek, který zvítězil mezi závodníky do 23 let a jeho čas na stejné trati v elitě stačil na druhou příčku. Sám Bárta před jeho výkonem smekl.

Titulů mistra republiky v časovce už máte sedm. Kam tento poslední řadíte?

„Ono se to moc nedá seřadit. Každý rok jsem starší a když se zadaří, tak pak je velká šance vyhrát.“

Jak náročná byla tato časovka?

„Byla těžká, poctivá. Byla nahoru dolů. Myslím, že to bylo spravedlivé, proti loňské trati byla těžší. Před rokem na Slovensku to bylo hodně po rovině. Takže pro nás lepší. Obsadili jsme všechna tři místa na pódiu, takže je to úžasné.“

Kdy jste si začal věřit na vítězství?

„Hned po první obrátce jsem měl informace, že mám náskok, tak mě to samozřejmě podpořilo a říkal jsem si, že to je na dobré cestě. Prvních pět kilometrů se mi nejelo moc dobře, pak jsem se ale rozjel. Snažil jsem se to prodat a dopadlo to dobře.“

Co říkáte na výkon Mathiase Vacka, jenž ovládl závod do 23 let, ale časem by mu to stačilo na druhou příčku i v elitě?

„Mathias jel výborně a myslím, že příští rok je to aspirant na titul.“

Je pro vás každý titul cennější?

„Ono se to dá těžko říct. Spíš je to o tom, že když jste starší, tak potřebujete víc odpočívat, ale na druhou stranu máte zkušenosti, tak víte líp, jak formu vyladit, jak se na to připravit.“

Před touto časovkou jste si věřil?

„Byl jsem na to dobře připravený, jsem v dobré formě a teď jsem to potvrdil. Takže myslím, že jsem si relativně věřil. Ve středu jsme si to projížděli, těšil jsem se na ni, strašně se mi líbila.“

Máte už 37 let. Mění se s věkem jen regenerace, nebo i trénink?

„Samozřejmě upravuju i trénink. Nemůžu trénovat takové dávky a tak rychle jako dřív. Není problém v závodě s výkonností, spíš je problém s odpočinkem, regenerací, musíte víc odpočívat. To znamená v přípravě někdy jet trošku míň, abyste si víc odpočinuli před samotným závodem.“

Do Austrálie na mistrovství světa se chystáte?

„Vůbec nevím, jak to bude s Austrálií, kolik lidí tam pojede.“

Jako mistr republiky byste ale měl mít místo jisté. Chtěl byste tam jet?

„Ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Mám doma dvě děti, a ta cesta je fakt daleká.“

Co se týče letošních cílů s týmem Elkov-Kasper, co máte ještě v plánu?

„V neděli nás čeká silniční závod na mistrovství republiky, ten je tím prvním, na co myslíme, protože republika je pro tým závodem číslo 1. Pak jsou teprve ty další.“

Bavili jste se už o taktice pro nedělní závod, na koho pojedete?

„Zatím ještě ne, soustředili jsme se na časovku.“

Kde byste se měl představit pak, ve zbytku sezony?

„Máme v programu Sibiu Tour, pak Vyšegrády, Alsasko, Czech Tour, Kolem Slovenska, Kolem Jižních Čech. Ale záleží, jak si závody v týmu rozdělíme a kdo kam pojede.“

