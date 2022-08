Hirt: Quick-Step nebyl jediný, ale… Chci zkusit, jestli ze sebe dostanu víc

Když v první půlce února vyhrál Jan Hirt jednu etapu a i celkově závod Kolem Ománu, moc lidí v Česku to kvůli probíhajícím zimním olympijským hrám nevnímalo. Co pro českého vrchaře ale bylo důležitější, všimli si toho v belgické sestavě Quick-Step Alpha Vinyl. Týmu, o kterém se i s některými parťáky bavili, že by tam jednou angažmá chtěli vyzkoušet. „Dohodli jsme se pak už na Giru,“ prozradil Hirt deníku Sport a webu iSport.cz.

Má za sebou úspěšnou sezonu. Její předzvěstí byl už únorový závod Kolem Ománu a korunovaná pak byla v květnu na Giro d´Italia. Tam vyhrál nejnáročnější etapu přes Mortirolo a celkově skončil na 6. místě. A k tomu všemu si také dohodl nový dvouletý kontrakt v týmu Soudal-Quick Step (současný Quick-Step Alpha Vinyl), kam přestoupí od 1. ledna 2023. „Všichni, kdo tam šli, se ještě zlepšili. Tak to chci zkusit taky,“ prohlásil jednatřicetiletý cyklista.

Ve World Tour (nejvyšší kategorii) půjde o váš čtvrtý tým. Jak se těšíte na další změnu?

„Samozřejmě se těším. Ale musím říct, že tady (v Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mi taky bylo dobře, není to, že bych odpočítával dny. Mám tady dobrou skupinu lidí a je mi tady fajn. Ale těším se na něco nového, tým je větší, je to celek, který má každý rok nejvíc vítězství. Každý, kdo tam přijde, se ještě zlepšuje. To byla má hlavní motivace, že chci zkusit, jestli ze sebe můžu dostat ještě něco víc.“

Jak se přizpůsobujete změnám? Jste spíš konzervativnější typ, nebo vám změny nevadí?

„Řekl bych, že mi vždycky chvilku trvá, než si na všechno zvyknu. Takže raději bych zůstával déle. Většinou i mívám druhý rok lepší. Ten první se rozkoukávám, než si všechno sedne. Takže by bylo ideální jít teď do Quick-Stepu a pak ještě podepsat jednou u nich.“

Jsou tyto změny – kolegové, vedení, trenéři, další personál – pro vás impulzem pro další práci, nebo jedete v přípravě spíš to, na co jste zvyklý?

„Myslím, že to člověka vždycky víc motivuje, nechcete si tam udělat ostudu. Ale ne vždycky je to přínos. Může