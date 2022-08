Sagan na elektrokole! I na něm ale po pádu celý zablácený bavil diváky

V pátek řádil v horském středisku Les Gets, v neděli už se proháněl po silnicích na opačném konci Francie. A při tom Peter Sagan pokaždé v závodu seděl na úplně jiném kole. V pátek se možná mnozí nezasvěcení fanoušci trochu lekli. Co se to děje?! Sagan na elektrokole! Nedělní závod byl už ale klasikou – na silničním kole se svým týmem TotalEnergies. Přitom na elektrokole při mistrovství světa kategorie E-MTB Cross Country dvakrát spadl.

Už pár dní předem dával Peter Sagan na své sociální sítě pozvánku na, pro něj neobvyklé, mistrovství světa. Na fotkách a videích se proháněl na horském kole. To by tak neobvyklé ještě nebylo, vždyť na MTB slovenský Tourminátor začínal. Jenže tentokrát bylo v hlavní roli elektrokolo.

Hvězda od východních sousedů, která v posledních pár letech na silnici už nezáří tolik, jak bývala sama i její fanoušci zvyklí, se snaží tu a tam od silnice odpočinout. Tentokrát zvolil Sagan netradiční soutěž: MS E-MTB Cross Coutry. „Bude to párty,“ vyjádřil se pár dní před startem, kdy se řešila jeho účast na této akci. „Neočekávám žádný velký výsledek, chci jen fanouškům vrátit to, co oni celou dobu dávají mně,“ avizoval trojnásobný mistr světa ze silnice.

A přesně v tomto duchu to i dopadlo. Dojel na 16. příčce se ztrátou 5:25 min. na vítěze, během závodu ale minimálně dvakrát spadl. Dobrou zprávou je, že si nepřivodil žádné zranění a pokaždé znovu nasedl na kolo a v závodu pokračoval. Pády se tak podepsaly hlavně tím, že do cíle dojel celý zablácený. I to, a pak obvyklá Saganova jízda po zadním kole, když dojížděl do cíle, bylo pro diváky velkou show a odměnou.

V neděli už znovu závodil na silničním kole, na podniku Bretagne Classic dojel na 107. místě, 6:29 minuty za vítězným Woutem van Aertem.