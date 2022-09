Olympijský vítěz Kulhavý končí, chce titul z MS: Schurter je z jiné planety

Dlouhých dvacet let už na té nejvyšší úrovni zápolí Jaroslav Kulhavý se soupeři. Ačkoliv pro většinu české veřejnosti se objevil až v roce 2012, kdy získal zlato na olympijských hrách v Londýně, vozil rodák z Ústí nad Orlicí velké medaile už dřív. I proto už si posledních pár let říkal, že je na čase skončit. A to chce udělat právě teď. Ještě si chce ale v 37 letech splnit další svůj sen – odejít s titulem mistra světa v kapse. O to se pokusí v sobotu v Dánsku v maratonu.

Na jaře, kdy jste oznámil, že půjde o vaši poslední sezonu, jste řekl, že si necháváte zadní vrátka pro případné pokračování pootevřená tak na jedno procento. Nezvětšila se tato škvírka od té doby?

(úsměv) „Více méně to zůstává stejné. Maximálně to může ještě ovlivnit mistrovství světa, že se třeba z části někde ukážu. Každopádně to stejně už nebude na profi úrovni, co se týče času. Od covidu se mi nahrnulo hodně mimosportovních věcí, takže to ani už teď není z mé strany stoprocentní, co sportu dávám. Navíc k tomu věk. Takže ani v takové míře, jako jsem to dal letos, bych to v dalším roce nezvládl. A to jsem jel pět závodů, zbytek jsem si nechal tréninkový. Takže čáru za profi kariérou, kdy se tím člověk stoprocentně živí a věnuje se tomu, určitě udělám teď během září. Maximálně by MS mohlo změnit to, že bych nějakou akci příští rok absolvoval, ale vůbec nevím, jestli jako amatér, nebo s profi licencí. Nikdy neříkej nikdy, ale nejsem si jistý, že to tak bude.“

Vypadá to však, že i u vás bude platit, že po těch letech, i když to bylo dlouhé, se bude profi sport opouštět těžko.

„Samozřejmě. Určitě na kole zůstanu, budu jezdit, nějaké sportovní aktivity mít budu. Ale přeci jen už se mi čas, který tomu věnuju, nevrací tak, jak bych potřeboval. Takže z toho hlediska už to dělám strašně dlouho a je čas posunout se ještě někam jinam.“

Jako jeden z důvodů uvádíte i věk. Ale třeba Nino Schurter, který je jen o rok mladší než vy a se kterým jste vždy soupeřil, nedávno po desáté vyhrál mistrovství světa v cross country. Tak i podle něj se dá usuzovat, že věk ten hlavní důvod nebude, že i vy byste ještě závodění zvládal, ne?

„V porovnání s Ninem se to tak dá říct. Ale u něj vidíme, že je z jiné planety. Je jinak nastavený, má jinou vrozenou dynamiku než já, který jsem