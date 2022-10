Quintana po kauze se zakázanou látkou končí v týmu. Kvůli zdraví zabalil i sezonu

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana po kauze s užitím léku proti bolesti a diskvalifikaci z Tour de France ukončil spolupráci se stájí Arkéa-Samsic. S francouzským týmem přitom bývalý vítěz Gira d'Italia i Vuelty v srpnu po původně šestém místě na Tour prodloužil smlouvu do roku 2025.

Dvaatřicetiletý vrchař momentálně čeká na odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) kvůli dodatečné diskvalifikaci z Tour de France. Byl jí potrestán kvůli dvěma pozitivním testům na lék tramadol, jehož užívání je od roku 2019 proti lékařským předpisům Mezinárodní cyklistické unie, není ale považováno za doping. Zákaz činnosti od UCI proto nedostal.

„V příštích sezonách už nebudu pokračovat s týmem Arkéa-Samsic, jak jsme dříve oznámili. Chci mu poděkovat za ty tři roky. Měli jsme hodně závodů, některé jsme vyhráli, některé prohráli. Všechny své zkušenosti jsem předal a podařilo se mi získat body, abych tým dovedl do World Tour. Tím jsem splnil to, co jsem slíbil,“ řekl.

Jaké má další závodní plány, neprozradil. Letos se už ale v pelotonu nepředstaví. „Kvůli zdravotním problémům poslední závody vynechám, takže končím sezonu,“ dodal vítěz Gira z roku 2014 a Vuelty 2016. Na Tour skončil dvakrát celkově na stříbrné příčce a před devíti lety vyhrál soutěž vrchařů.