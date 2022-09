Mládí vpřed na Grand Tour: Evenepoel, Pogačar a další. Odzvonilo veteránům?

Hvězdy současné cyklistiky Evenepoel, Vingegaard a Pogačar • FOTO: koláž iSport.cz Žádný přehnaný respekt. Žádné „krčení se v koutě“ a získávání zkušeností. Cyklističtí mladíci do toho buší od samého začátku, neberou si žádné servítky. A ono to nese ovoce a hlavně cyklistickým fanouškům přináší spoustu zábavy, kterou v dobách uplynulého desetiletí občas, výjimkou nebyla ani Tour de France, postrádali. Vzduch pročistil před dvěma lety Tadej Pogačar, teď se k němu přidávají další, kteří se nebojí v závodech útočit. Kdo jsou hvězdy budoucnosti? Deník Sport odhaduje jejich další vývoj.

Tadej Pogačar (Slovinsko) Věk: 24 let (21. září 1998)

Tým: UAE Team Emirates (aktuální smlouva do 2027)

Odjeté Grand Tours: 4 (3x Tour de France, 1x Vuelta a España)

Nejlepší umístění na GT: 2x vítěz TdF, 3. místo na Vueltě Odhad Sportu: Pokud se mu i nadále budou vyhýbat zranění a nemoci, můžete si být jistí, že bude příští rok zase patřit mezi největší favority Tour de France. Letošní porážka od Jonase Vingegaarda je pro něj obrovskou motivací. Pro jiné by to mohlo být kontraproduktivní, mohli by být až přemotivovaní. To ale neplatí u mladého Slovince, u nějž je vidět, že se cyklistikou opravdu baví. „Zažijeme fantastických pár let, kdy spolu budeme bojovat,“ vzkázal po vítězství Evenepoela na Vueltě na adresu i dalších mladých cyklistů. NA MS v Austrálii teď zase předvedl, že ani nadále se nebude bát útočit, i když ho to pak třeba může stát i vítězství. Pokud vydrží Tadej Pogačar zdraví, bude příští rok zase patřit mezi největší favority Tour de France • Foto Reuters

Jonas Vingegaard (Dánsko) Věk: 25 let (10. prosince 1996)

Tým: Jumbo-Visma (aktuální smlouva do 2024)

Odjeté Grand Tours: 3 (2x Tour de France, 1x Vuelta a España)

Nejlepší umístění na GT: vítěz TdF, 2. místo na TdF Odhad Sportu: O tomhle Dánovi toho zase až tolik nevíme. Je sice znám jeho styl závodění a že se, stejně jako Pogačar, nebojí zaútočit v důležitých etapách. A že, stále na rozdíl od Pogačara, má na nejvýznamnějším závodu roku k ruce momentálně nejsilnější tým světa. Je také jasné, že pokus o obhajobu žlutého dresu i na příští Tour je pro něj samozřejmostí. Co ale ukáže až následující víc než půlrok, je, jak je silnou osobností a jak ustojí ohromný tlak, který je na něj nyní vyvíjen ze všech stran. Důkazem toho je i to, že vynechal světový šampionát, což jeho tým vysvětlil vyčerpáním z množství mimosportovních povinností. Podle toho, s jakým sebevědomím letos do Francie přijel, by to vše ale ustát mohl. Jonas Vingegaard, šampion Tour de France • Foto Reuters

Remco Evenepoel (Belgie) Věk: 22 let (25. ledna 2000)

Tým: Quick-Step Alpha Vinyl (aktuální smlouva do 2026)

Odjeté Grand Tours: 2 (1x Giro d´Italia - nedokončil, 1x Vuelta a España)

Nejlepší umístění na GT: vítěz Vuelty Odhad Sportu: V posledních týdnech vyvolává belgický talent ve své zemi naprosté cyklistické šílenství. Dlouhých 44 let museli čekat na vítěze Grand Tour. Evenepol nedávno dokázal, že má veškeré předpoklady jezdit na třítýdenních etapových podnicích o nejvyšší příčky. Má vynikající časovku, což už je dnes nezbytností, v horách se udrží s největšími soupeři a ještě z toho dokáže i zaútočit. Další nezbytností pak je v těžkých chvílích zachovat chladnou hlavu. A právě zde bude nejspíš i nadále jeho největší slabina, která ho může připravit o pár dalších velkých výsledků. Na MS ale teď, když pro Belgii získal po dlouhých deseti letech duhový trikot, ukázal, že i v této oblasti dělá určité pokroky. Remco Evenepoel v Austrálii poprvé vyhrál silniční závod na MS v cyklistice • Foto Profimedia.cz

Juan Ayuso (Španělsko) Věk: 20 let (16. září 2002)

Tým: UAE Team Emirates (aktuální smlouva do 2028)

Odjeté Grand Tours: 1 (Vuelta a España)

Nejlepší umístění na GT: 3. místo na Vueltě Odhad Sportu: V cyklistických kruzích se o něm mluvilo už od začátku sezony. Jeho příběh zatím dost připomíná ten Pogačarův. I jeho si, jakožto velký talent, už velmi brzy vyhlédla jedna z nejbohatších stájí současného pelotonu. Také on absolvoval z podniků Grand Tours nejprve, pro něj domácí, Vueltu a hned při první účasti skončil třetí. Co je však pro jeho budoucnost nejzásadnější, je fakt, že i v jeho případě týmové vedení nakládá s takovým talentem velmi opatrně a nechce nic uspěchat. Na Tour, kde bude stále týmovou jedničkou Pogačar, ho proto nejspíš ještě příští rok neuvidíme, na Giru či Vueltě ano. Juan Ayuso v bílém dresu pro nejlepšího jezdce do 25 let před horskou etapou na Vueltě 2022 • Foto twitter/UAE-TeamEmirates

Thomas Pidcock (Velká Británie) Věk: 23 let (30. července 1999)

Tým: Ineos Grenadiers (aktuální smlouva do 2027)

Odjeté Grand Tours: 2 (Tour de France, Vuelta a España)

Nejlepší umístění na GT: 16. místo TdF Odhad Sportu: Další z univerzálů v cyklistickém pelotonu. Úřadující olympijský vítěz v cross country a mistr světa v cyklokrosu. Na silnici mu zase jdou skvěle klasiky, ale letos na Tour ovládl jednu z nejtěžších horských etap s cílem na Alpe d´Huez. Je vynikajícím sjezdařem a bude také patřit k těm, kteří budou na Grand Tours předvádět skvělou show. Může zasahovat i do celkového pořadí, k tomu však musí zapracovat na časovce, kde zatím hodně ztrácí. Královskou 12. etapu na Tour de France ovládl Thomas Pidcock • Foto Reuters

Carlos Rodríguez (Španělsko) Věk: 21 let (2. února 2001)

Tým: Ineos Grenadiers (aktuální smlouva do 2023)

Odjeté Grand Tours: 1 (Vuelta a España)

Nejlepší umístění na GT: 7. místo na Vueltě Odhad Sportu: Britská letka Ineos Grenadiers začala sázet na nadané mladíky. Mezi nimi je i Španěl Rodríguez, který se chopil šance a na Vueltě předvedl, že mu v týmu nedůvěřují bezdůvodně. Jeho celkové umístění v Top 10 je samo o sobě velkým úspěchem, a to to mohlo být ještě lepší než 7. příčka, nebýt hodně nepříjemného pádu v závěrečném týdnu. Na rozdíl od Pidcocka je výborným časovkářem. Parametry 183 cm a 67 kg naznačují i jeho potenciál v horách, k dosažení větších úspěchů v horských etapách Grand Tour by však měl ještě trochu shodit. Carlos Rodríguez na letošní Vueltě • Foto ČTK

Další v zástupu Cyklistů, kteří by se měli prát o stupně vítězů na třítýdenních etapácích, je ještě víc. Zapomenout nesmíme na vítěze letošního italského Gira Jaie Hindleyho (26), který by měl být grandtourovou budoucností celku Bora-hansgrohe. V případě Primože Rogliče (32) bude záležet, jak se mu podaří psychicky vstřebat ránu v podobě odstoupení z Tour i Vuelty vinou zranění. Navíc je jasné, že pro Tour už nebude týmovou jedničkou. A celek Ineos Grenadiers spoléhá na návrat Egana Bernala (25), vítěze Staré dámy z roku 2019, který měl letos v lednu vážnou nehodu, ale později v létě opět závodil. Primož Roglič ve 14. etapě Vuelty stáhl náskok lídra • Foto Profimedia.cz