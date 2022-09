Belgický hrdina Evenepoel! Mistr světa tišil kritiky: Tohle už asi nezažiju

Už zhruba 24 kilometrů před cílem bylo jasné, kdo letos odveze z Austrálie duhový dres mistra světa. Remco Evenepoel přitom při pohodovém průjezdu cílovou rovinkou vypadal, že tomu nemůže uvěřit. Jeho gesto v cíli, kdy si přiložil prsteníček ke rtům a následně ukázal na sebe, bylo jasným vzkazem všem jeho kritikům po loňském MS.

Asi to ani nebylo potřeba, za hrdinu je ve své zemi už dva týdny od vítězství na španělské Vueltě, teď k tomu přidal zlato na světovém šampionátu. To naposledy získal pro Belgii před deseti lety Philippe Gilgert, medaili, konkrétně stříbrnou, měl předloni Wout van Aert.

Evenepoel už v roce 2018 získal titul mistra světa v juniorské kategorii, nyní tak, rovněž ve 22 letech, napodobil hvězdného Grega Lemonda, který také získal juniorský titul a čtyři roky nato pak ten elitní. Mladý Belgičan by určitě bodoval i v kategorii do 23 let, ale tu přeskočil a hned rok po zlatém úspěchu už jel rovnou v elitním závodu. Z Yorkshiru v devatenácti letech přivezl senzační stříbro z časovky. A teď přišla opět jeho chvíle v silničním závodu.

„Takhle dobrou sezonu už asi nikdy nezažiju,“ prohlásil na své poměry poměrně skromně mladík, který letos ovládl nejdřív monument Lutych - Bastogne - Lutych a pak triumfoval na Vueltě.

Velkou část závodu byl Evenepoel celkem neviditelný, ale pozorný. Tentokrát se nepokoušel ujet ohromný kus před cílem, což mu bylo vyčteno na loňském MS doma v Lovani, kde vyšla nakonec belgická reprezentace bez medaile.

„Jeli jsme jako tým, cítil jsem, že má šance je jet dlouhý nástup, zatímco Wout by bojoval ve sprintu v závěru,“ prozradil belgickou taktiku. Na sprint nakonec, až když bylo rozhodnuto o zlatu, došlo, Van Aert v něm dojel jako třetí, celkově mu tedy patří čtvrtá příčka.

V začátku závodu to přitom vypadalo na jiný průběh. Nejprve se po zhruba 14 kilometrech vytvořil únik, ve kterém znovu nechyběl český cyklista Michael Kukrle.

O první pozdvižení, byť mimo záběry kamer, se postaral jeden z velkých favoritů Mathieu van der Poel, který po 33 kilometrech odstoupil. Důvodem bylo jeho noční zatčení místní policií.

Pak už se děly věci v samotném závodu. 229 kilometrů do cíle z 267 kilometrů dlouhé trati, za to na Mt. Keira vzal Francouz Pavel Sivakov, kterému pomohli ještě další jeho reprezentační kolegové. Díky nim se utrhla skupina, ve které ale nebyl jejich předpokládaný lídr a obhájce titulu Julian Alaphilippe. Naopak nechyběli Wout van Aert, ani Tadej Pogačar.

Díky aktivitě Němců v hlavní skupině se ale po nějaké době části pelotonu s hlavními favority opět spojily. 76 kilometrů před cílem Francouzi zaútočili znovu, tentokrát Quentin Pacher, s nímž odjela větší skupina včetně tří Belgičanů v čele s Evenepoelem.

A pak už patřil závod hlavně jemu. Nejprve dojeli Kukrleho skupinu. V závěru třetího okruhu před koncem vítěz Vuelty už poněkolikáté zabral, a tentokrát se soupeřům vzdálil. Kromě Alexeje Lucenka. Vytvořili si náskok. Ale na Evenepoelův nástup ve stoupání 25 kilometrů do cíle už Kazach odpovědět nedokázal.

V úplném závěru se pak strhla bitva o zbylé medaile, když favorité v čele s Van Aertem dojeli všechny před sebou krom Evenepola a došlo na spurt. V něm byl nejrychlejší Van Aertův kolega z týmu Jumbo-Visma Francouz Christophe Laporte, bronz vybojoval Australa Michale Matthews.

Mistrovství světa v silniční cyklistice ve Wollongongu (Austrálie) - závod s hromadným startem:

Muži (266,9 km): 1. Evenepoel (Belg.) 6:16:08, 2. Laporte (Fr.), 3. Matthews (Austr.), 4. Van Aert (Belg.), 5. Trentin (It.), 6. Kristoff (Nor.), 7. P. Sagan (SR), 8. Bettiol (It.), 9. Hayter (Brit.), 10. Skjelmose Jensen (Dán.) všichni -2:21, ...42. Štybar -3:01, 59. Kukrle -4:50, Hirt (všichni ČR) nedokončil.