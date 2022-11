Mladý český závodník Mathias Vacek během Závodu míru • Instagram/Závod míru do 23 let

Mathias Vacek pózuje po tiskové konferenci se sttříbrnými medailemi, které vybojoval v letošním roce v silničním závodě na mistrovství světa a evropském šampionátu do 23 let • ČTK / Šimánek Vít

O svém cyklistickém umu všechny přesvědčil na mistrovství světa, kde v kategorii do 23 let získal Mathias Vacek (20) stříbro. Na teambuildingu stáje Trek-Segafredo ale naopak svým novým kolegům vyvrátil přesvědčení: Jsi Čech, to budeš určitě dobře hrát hokej. „Já na to stoupnul a hned jsem spadl na záda,“ vyprávěl s úsměvem svůj zážitek z USA. Jak to letos vidí se svou druhou vášní – běžkami, a na jaké závody v příští sezoně se těší a připravuje?

Nebyla to pro něj vůbec lehká situace. Letošní sezonu zahajoval český talent Vacek v týmu Gazprom-RusVelo. Ještě v jeho barvách se stal v lednu na závodu Kolem Spojených arabských emirátů v devatenácti letech nejmladším vítězem etapy na podnicích World Tour, tedy nejvyšší kategorie.

Jenže pak přišel ruský vpád na Ukrajinu, jeho ruský tým přišel o licenci a Vacek o práci. Celý půlrok mohl jen trénovat a jezdit na závody s českou reprezentací, kterých ale nebylo tolik, jako by měl v týmu. Od srpna už mohl nastoupit jako stážista v týmu Trek-Segafredo, se kterým měl už dříve předpodepsanou smlouvu od sezony 2023.

Celek s americkou licencí mu dal už na jaře k dispozici trenéra, ale cyklistových služeb začal využívat až po mistrovství světa (9. místo v časovce a 2. v silničním závodu U23). A dali mu pořádnou porci závodů, během šestnácti dnů odjel pět jednorázovek.

„Závěr ročníku, to už byla taková normální sezona. Zato do poloviny roku byl handicap, že jsem jel málo závodů, pak jsem neměl závodní rytmus do ME a v závěru už jsem nedokázal zrychlit. Ale myslím, že jsem se dokázal připravit tak, že jsem z toho vytěžil maximum,“ zhodnotil ve zkratce Vacek celou uplynulou sezonu.

Teď už se pod taktovkou týmu začíná připravovat na svůj první rok ve World Tour. Aby se seznámil s novými kolegy, absolvoval teambuilding v USA.

Sranda u piva

„Byli jsme ve firmě Trek, kde nám ukázali, jak se vyrábí kola. Viděli jsme třeba i vítězné kolo Cancellary z Roubaix. Potom jsme se přesunuli do Chicaga, kde sídlí producent komponentů, viděli jsme proces výroby řazení, co je za tím částiček a co tam mají inženýři za práci. Mezitím byla i sranda s klukama u piva, seznámili jsme se výborně. Hodně mi pomohlo i to, že mluvím třemi řečmi (anglicky, německy a italsky).“

Když už byli v Americe, dostali se cyklisté i na led a zahráli si hokej. „Mysleli si, že Čech tam vlítne a bude dávat góly. Já na to stoupnul a hned jsem spadl na záda. Říkám jim: Stojím na tom poprvé, hoši. Ale jo, zahráli jsme si, ovšem je to dřina. Když jsem začal v mládí běžkařit, nebyl už prostor na další zimní sporty,“ vysvětloval mladík, který dětství částečně trávil na Šumavě a poté na horách v Německu.

Podle Vacka to zpočátku byly na ledě krušné chvíle. „Třeba jsem se rozjel a zastavil až o plexisklo.“

Po chvíli se do toho ale trochu dostal a dokonce dal i nějaké góly. „Byl jsem ve skupině těch slabších, takže i když zajímavým stylem, tak jsem dokázal i skórovat. Třebaže jsem tam puk dostal nohama, rukama, když jsem se válel po zemi. Radši to pak v záběrech z teambuildingu ani neukazovali,“ rozesmál se člen cyklistického klanu Vackových.

Než začal sbírat úspěchy na kole, dařilo se mu hodně slušně i na běžkách. Tuto zimu ale netuší, zda se na ně vůbec dostane. „S bráchou se budeme připravovat ve Španělsku, ale když tady napadne sníh, přijedeme na Vánoce a určitě vyrazím na běžky. Ale těžko říct, teď bylo u nás na Šumavě 15 stupňů,“ krčil rameny.

Plány na začátek sezony mu tým sdělil, měl by se vydat na závody do Argentiny, svůj evropský program však zatím prozradit nechtěl. Rád by si ale vyzkoušel roli lídra na některé z menších klasik, třeba ve Francii. I z toho důvodu nemá úplně vysněný závod, jako třeba proslulé klasiky Kolem Flander či Paříž - Roubaix.

„Teď budu rád za každý závod, kde si třeba budu moct i otestovat pozici lídra. Až v příštích letech si spíš budu moci říct: Chci jet ten a ten závod.“

Jeho nový tým nese v názvu i známého výrobce kávy. Sám Vacek ale zatím žádným velkým milovníkem tohoto nápoje není. Přitom právě cyklisté jsou pitím kávy proslulí. „Zatím se učím pít cappuccino, k dvojitému espressu jsem se zatím nepropracoval,“ culil se.