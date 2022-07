Čeští mladíci nadchli a vtrhnou mezi elitu: Tour chceme jet do tří let

Mladý český závodník Mathias Vacek během Závodu míru • Instagram/Závod míru do 23 let

Pouze tři jezdce má v tuto chvíli česká cyklistika na nejvyšší týmové úrovni. To se také podepsalo na tom, že v letošní startovní listině Tour de France není k vidění žádná vlaječka země ze středu Evropy. Není však důvod ke smutku, protože vyhlídky tuzemské cyklistiky se zdají být dobré. Za necelý půlměsíc se řady Čechů ve World Tour rozrostou hned o dva mladíky Mathiase Vacka a Pavla Bittnera. A ti nemají malé cíle.

Na úvod trochu statistiky. Rok 2017 – tři čeští závodníci na Tour de France. O rok později bez české účasti. 2019 hájil národní čest jen Roman Kreuziger. V první covidové sezoně se k němu přidal ještě Jan Hirt. Loni opět jeden Čech a letos nula.

Český fanoušek by si na největším a nejslavnějším závodu planety přál vidět “svých“ cyklistů víc. Jenže teď je situace taková, že ve World Tour, tedy nejvyšší kategorii, jsou jen tři. Jan Hirt skvěle odjel italské Giro a Zdeněk Štybar s Josefem Černým se stále snaží dostat ze zdravotních problémů. Tady opravdu nebylo pro Starou dámu kde brát.

Ale je tu dobrá zpráva. Od 1. srpna jejich řady rozšíří dva teprve dvacetiletí mladíci (jeden z nich navíc kulatiny oslaví až v říjnu). Do týmu Trek-Segafredo přijde Mathias Vacek. Ten už na začátku sezony jako nejmladší závodník ovládl ještě v dresu Gazprom-Rusvelo etapu na závodu Kolem Spojených arabských emirátů. Také je čerstvým vicemistrem Evropy v kategorii do 23 let.