Smolař Jakobsen kousek od další katastrofy. Viníkem hlupák u trati

Fabio Jakobsen se vrátil do sprinterské špičky (archivní foto) • Profimedia.cz

Je to dva a půl roku, kdy po vyhroceném sprintu v Polsku jen kousíšek před cílem havaroval tak, že ho záchranáři museli i resuscitovat. Fabio Jakobsen při tom utrpěl řadu zranění, ta v obličeji nizozemského cyklisty jsou patrná dodnes. A teď k nim přibyl další krvavý šrám. Prvotřídní sprinter při závodu v Argentině opět dělal svou práci, když mu fanoušek zpoza bariér strčil přímo před obličej telefon, aby si natočil co nejlepší obrázky. Jak to všechno dopadlo?

Při takových záběrech tuhne fanouškovi krev v žilách. Sprinterské souboje bývají jednou z nejzajímavějších věcí cyklistických závodů. Ale když do nich vstoupí lidská hloupost, na následky často nebývá hezký pohled. Podobně to mohlo dopadnout také v Argentině, kam se opět světový peloton vrátil k oblíbenému lednovému závodu Kolem San Juanu, který byl pro Evropany minulé dva roky pasé kvůli covidu.

V poslední etapě se rozhodovalo v závěrečném sprintu, do kterého se zapojily sprinterské veličiny jako Giacomo Nizzolo, Peter Sagan a také Fabio Jakobsen. Závodník týmu Soudal-Quick Step, týmový parťák Jana Hirta, jenž v Argentině také startoval, ovládl druhé dění sedmietapového závodu a i v tom posledním, sedmém, usiloval o prvenství.

Místo vítězství však přišla rána. Doslova! Nizozemec se snažil cílovou pásku jako první protnout kolem bariér, jenže jen pár metrů před ní to schytal do obličeje. Fanoušek neznalý cyklistických poměrů si chtěl totiž poslední akci závodu natočit na telefon, a tak ruku s ním vystrčil až do trati a před Jakobsenem řítícím se víc než šedesátikilometrovou rychlostí už nestihl uhnout.

Majitel 39 výher při tomto střetu přišel o brýle, naopak získal nový šrám v obličeji. Vše ale ustál a, sice otřesen, ale jinak v pořádku projel cílem na druhém místě.

„Myslel jsem, že Nizzolo se posune doleva, ale měl jsem to lépe vyhodnotit, musel jsem pak jet natěsno kolem bariéry. Někdo se tam natáhl s telefonem. V ten moment měla asi spousta lidí déja vu z Polska. Byla to částečně má chyba, ale bylo tam místo. Tu ruku jsem neviděl,“ popisoval Jakobsen situaci pro list Sporza.

„Mám šrám v obličeji a je to trochu nateklé, ale mohlo to dopadnout mnohem hůř. Naštěstí je to v pohodě,“ dodal rodák z Gorinchemu.

Sám připomněl hrůznou událost ze srpna 2020, kdy v závodu Kolem Polska po střetu s krajanem Dylanem Groonewegenem těžce havaroval.