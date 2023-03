Sólo pro Pidcocka. Brit vyhrál Strade Bianche, s ženami závodil kůň

„Měl jsem celý týden dobrý pocit a dnes ráno jsem věděl, že to zvládnu. Je to pro mě neuvěřitelný den,“ řekl Eurosportu Pidcock, jenž se vydal do úniku zhruba 50 kilometrů před cílem. Po 184 km zvítězil s náskokem 20 sekund před Francouzem Valentinem Madouasem a Belgičanem Tiesjem Benootem.

Olympijský vítěz v cross country horských kol z Tokia a loňský mistr světa v cyklokrosu před měsícem neobhajoval cyklokrosový titul právě kvůli přípravě na jarní klasiky. Pidcockovým dosavadním největším úspěchem na silnici bylo loňské etapové vítězství na Tour de France s výstupem do Alpe d'Huez.

Vítěz závodu z roku 2015 Zdeněk Štybar obsadil 72. místo se ztrátou 9:20 minuty. Právě Štybar byl prvním ze čtyř cyklokrosových mistrů světa, kteří slavili triumf na Strade Bianche: před Pidcockem to v letech 2020 a 2021 dokázali Belgičan Wout van Aert a Nizozemec Mathieu van der Poel.

Loňský vítěz Strade Bianche Tadej Pogačar ze Slovinska závod vynechal. Už v neděli se totiž poprvé v kariéře postaví na start etapového závodu Paříž-Nice, kde se střetne mimo jiné se svým přemožitelem z loňské Tour Jonasem Vingegaardem z Dánska.

V ženském závodu se o pozdvižení postaral volně pobíhající kůň, jenž vběhl na trať zhruba 15 km před cílem. Cválající zvíře se ocitlo mezi vedoucí Kristen Faulknerovou a její pronásledovatelkou Demi Volleringovu, jež si od něj raději držela odstup. Po několika stovkách metrů zabočil kůň doleva a do dalšího průběhu už nepromluvil. Nizozemka Volleringová vyhrála, česká cyklistka Tereza Neumanová obsadila 59. pozici.