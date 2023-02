Sagan a OH na horském kole: velké ALE. Co musí udělat, aby v Paříži byl

Některé to šokovalo, mnozí spíš očekávali, kdy to přijde. Trojnásobný světový šampion a sedminásobný držitel zeleného dresu z Tour de France Peter Sagan v lednu oznámil, že tato sezona bude jeho poslední na silnici. S kariérou cyklisty se chce rozloučit na horských kolech, na kterých začínal. A ideálně v Paříži na olympijských hrách. Jenže je toto jeho přání vůbec reálné? Momentálně by Slováci nejspíš neměli nárok na žádné místo v cross-country.

Peter Sagan. Jméno, které zná snad každý sportovní fanoušek a dostalo se i k mnohým, kteří sportu zrovna neholdují. Tak velkou osobností je tato slovenská cyklistická superstar. Jenže pomalu přichází doba, kdy i on chce ze „záře reflektorů“ zmizet.

Když při svém prvním letošním závodu řekl, že tato sezona bude jeho poslední na silnici, některé to zarazilo. Ovšem pro spoustu insiderů to žádné překvapení nebylo. A nejspíš to čekali i věrní fanoušci cyklistiky.

„Byla otázka času, kdy k tomuto rozhodnutí dospěje. Poslední roky už pro něj nebyly takové, jako dřív, což samozřejmě nijak nesnižuje to, čeho dosáhl předtím. Ale výher už zkrátka neměl tolik jako ve svých velkých letech,“ prohlásil někdejší skvělý sprinter Ján Svorada.

Zdeňka Štybara, který se se Saganem zná velmi dobře z mnoha společných závodů, překvapilo jen jediné. „Nečekal jsem, že to řekne v Argentině. Myslel jsem, že si to nechá až tady na Evropu, ale oznámil to takhle brzo.“

Slavný Tourminátor, jak se Saganovi přezdívá, však fanoušky zároveň uklidnil. Nechce skončit úplně, jen pro závěr kariéry změní disciplínu. „Rozhodl jsem se, že tohle bude můj poslední rok ve WorldTour. Pak bych se chtěl připravit na závod horských kol na olympijských hrách. Vždycky jsem říkal, že bych chtěl zakončit kariéru na horském kole, protože jsem na něm začínal. Těší mě to, protože dělám něco, co mě opravdu baví.“

Také olympijský vítěz z cross-country Jaroslav Kulhavý o Saganově úmyslu vrátit se na biky věděl. „Když jsme se spolu bavili naposledy, což bylo už po těch jeho velkých úspěších na silnici, říkal, ne že ho to úplně nebaví nebo nenaplňuje, ale že ho přeci jen akce na horském kole a technika baví víc,“ prozradil Kulhavý, který už profesionální cyklistiku také opustil a věnuje se triatlonu.

Sagan má na silnici 121 výher, čímž se řadí na 19. příčku historického pořadí. Jenže, a to teď slýchal hodně často, v posledních letech jich na své konto přidal jen minimum. Loni byly dvě, předloni slavil pětkrát, v prvním covidovém roce pouze jednou.

„Peter udělal pro cyklistiku strašně moc. Myslím, že je škoda, že širší publikum se o něm nevyjadřovalo moc dobře. Někteří říkali, že měl skončit už dávno, že už nevyhrává závody a tak dále. On pořád podával dobré výkony, jenže konkurence je větší. Lidi rychle zapomněli na roky, kdy byl v top formě a podával neuvěřitelné výkony a měl třeba 15 výher za sezonu,“ mrzí Štybara.

Majitel sedmi zelených dresů pro vítěze bodovací soutěže na Tour de France a 12 vítězných etap na Staré dámě končí relativně mladý. Letos v lednu oslavil 33 let, což v dnešní cyklistice není vysoký věk. „Skvělé výkony ale začal předvádět jako poměrně mladý, a to se pak nedá vydržet tak dlouho,“ vysvětluje Svorada.

Další důležitý faktor přidává Štybar. „Ono se to nezdá, ale to jsou závody, všechny tiskové konference, kontakty se sponzory, jedna PR akce za druhou. Peter měl navíc spoustu věcí v Americe, takže k tomu přelety, cestování.“

A tak se Sagan rozhodl, že teď už si chce cyklistku užívat. Jenže jsou jeho plány v cross-country reálné? Dostat se na Hry do Paříže nebude vůbec snadné. A ani v závodech Světového poháru, kde by pro ně měl společně se slovenskými kolegy vyjíždět potřebné body, to nebude mít jednoduché.

Přitom nikdo nepochybuje o tom, že by mu chyběla potřebná technika na horském kole. „Myslím, že kdybychom Peťu viděli někde v bike parku, tak jeho dovednosti jsou srovnatelné s nejlepšími kluky na okruhu. Ale v závodním nasazení a v ostrém tempu mu budou chybět zkušenosti. Jde o to techniku rozložit do celého závodu. Tam bude mít trochu handicap a bude mu asi delší dobu trvat, než se dostane na špičkovou úroveň,“ vysvětluje Kulhavý.

Přesně tento nedostatek byl patrný při Saganově olympijském závodu v Riu de Janeiro, kde skončil 35. a byl předjet o kolo. „Trať zvládl dobře, ale přeci jen přišel ze silnice, neměl takový prostor se vyzávodit, což přineslo technické problémy. V tréninku i v závodě měl defekty,“ dodává Kulhavý.

Jenže to už se bavíme o samotném olympijském závodu. Není ale vůbec jisté, že se do toho v Paříži Sagan dostane. Letos má ještě rozlučkovou sezonu na silnici a nedá se předpokládat, že by stihl příliš závodů na horském kole. A k tomu, aby se na OH dostal, musí sbírat body do světového žebříčku. Ani Slovensko jako stát nemá ideální pozici. Momentálně jim ve světovém rankingu patří až 31. příčka (19. evropský stát), v Tokiu 2021 startovalo 29 zemí, z nich 18 z Evropy. Takže se pohybují na hraně zisku účastnického místa.

A je tu ještě další věc, až Sagan začne závodit v cross-country. „Jeho pozice na startu na jakýchkoliv prvních závodech bude úplně vzadu a bude se muset probíjet dopředu. Což je dneska už strašně složité, závody jsou hrozně rychlé. Tím pádem se mu budou i hůř sbírat body. To mu taky bude ubírat prostor na pořádný trénink. Takhle bude muset bojovat na více frontách, nebude to jednoduché. Ale myslím, že v jeho případě to určitě možné je a jestli je to jeho cíl, věřím, že je schopný si ho splnit,“ věří Kulhavý.

Světový žebříček cross-country (k 21. 2. 2023)