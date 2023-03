Nash válí na Cape Epicu. Kvůli „dopingu“ z léku pro psa málem nejela

Tomuto závodu se přezdívá Tour de France horských kol. Všichni významní čeští bikeři už si někdy Cape Epic v Jižní Africe vyzkoušeli. Jen někdejší olympionička Kateřina Nash si to nechala až na letošní ročník. Jenže pár týdnů před odjezdem nevěděla, zda vůbec bude moct. Přišel jí totiž pozitivní dopingový nález. Bizarní na celé situaci je, že látka capromorelin se do jejího těla dostala z léku pro psa.

Je bývalou reprezentantkou, vášnivou cyklistkou, viceprezidentskou Mezinárodní cyklistické unie (UCI) a také „psí mámou“. A právě to poslední Kateřině Nash nedávno způsobilo potíže.

Celé to začalo problémy její fenky Rubi, která měla v posledních týdnech svého života obtíž s příjmem potravy. A tak jí veterinář předepsal potravinový stimulant ve formě kapek.

„Rubi dostávala tento tekutý lék, ale někdy ho odmítla a lepkavou tekutinu vyplivla. Na hygienu a rychlé mytí rukou jsem v tu chvíli nemyslela. Riziko transdermální expozice (vstupu do těla přes kůži) léků pro domácí mazlíčky také nebylo něco, o čem jsem tehdy zrovna uvažovala,“ popsala česká cyklistka žijící v USA na svém Instagramu.

Fenka svůj boj nevyhrála, což Nash zasáhlo. Jenže nepříjemným chvílím nebyl konec. Pár týdnů po smrti domácího mazlíčka přišla zpráva od americké dopingové agentury (USADA), že měla sportovkyně, která kdysi začínala s běžeckým lyžováním, pozitivní nález na látku capromorelin.

„Rychle jsem vše prozkoumala a zjistila, že tato látka byla obsažena v Rubiných lécích. To byla moje nejhorší sportovní noční můra a jako někdo, kdo bral čistý sport velmi vážně, vám mohu říci, že tento proces byl emocionálně brutální,“ prohlásila Nash.

Pokud by bylo uznáno její pochybení, hrozil by pětinásobné účastnici olympijských her čtyřletý zákaz činnosti. A dobré světlo by to na ni neházelo ani v souvislosti s vysokou funkcí v UCI. Proto okamžitě veškeré důkazy poskytla antidopingové agentuře.

„USADA spolu s laboratorními odborníky provedla studii transdermální expozice za použití stejného léku pro domácí mazlíčky obsahujícího capromorelin. Ten prokázal, že přímý kontakt s lékem pro domácí zvířata by způsobil pozitivní test,“ zněla následující zpráva. Díky ní byla Nash zproštěna dopingového obvinění.

„Po několika těžkých měsících je mi naštěstí umožněno vrátit se k závodům a mé práci v UCI,“ napsala před třemi týdny česká bikerka.

Díky tomu mohla v neděli nastoupit na start prologu závodu dvojic. V tom spolu s argentinskou parťačkou Sofií Gomezovou Villafaneovou zvítězila. V pondělní první etapě pak dojela tato dvojice mezi ženami druhá a patří jí i druhá příčka v průběžném pořadí. Etapový závod horských má na programu ještě šest velmi náročných dní.