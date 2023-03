Pogačar je nejlepší, říká König k devíti výhrám. Proč neovládl loňskou Tour?

Přijde vám, že se cyklistická sezona teprve rozjíždí? To vás ovšem Tadej Pogačar, jeden z nejlepších závodníků současnosti, pořádně vyvede z omylu. Důkazem je už devět výher, které získal v rozmezí přesně měsíce. „Na to se dá říct jen jediné: famózní,“ prohlašuje bývalý profesionál Leopold König. Slovinec má před sebou až do Tour de France náročný program. Nemůže ho to zase stát žlutý dres? A proč to neklaplo loni?