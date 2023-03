Elita na moravských silnících. Czech Tour pojedou i worldtourové týmy

Závod, který se jezdí od roku 2009, se vrací k názvu Czech Tour z prozaických důvodů. „Jde o název, který nám vyhovuje a s nímž chceme i do budoucna pracovat. Je to určité vodítko i pro týmy, které k nám jezdí. Ukazujeme světu, že v Česku umíme dělat skvělou cyklistiku,“ řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze ředitel závodu Leopold König.

„Budujeme národní sportovní poklad. I proto máme v názvu slovo Czech. Chceme, aby bylo jasné, s jakou zemí jsme spjatí. Inspirujeme se u nejlepších podniků v zahraničí, díváme se na Tour de Suisse, Tour de France a další. Chceme se neustále zlepšovat a posouvat se výš,“ doplnil König.

Ačkoliv již nebude zastoupena v názvu, zůstává generálním partnerem společnost Sazka. „Věříme, že tenhle závod, který je největším cyklistickým závodem na českých silnicích, má potenciál stát se jedním z největších závodů v Evropě a něčím, na co bude tahle země opravdu pyšná. Máme s Czech Tour velké plány. Náš cíl je jasný, chceme závod posunout až do kategorie World Tour a zařadit se tak mezi nejprestižnější závody na světě,“ uvedl Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka.

„Přítomnost týmů Jumbo-Visma a Bora-hansgrohe - dvou elitních týmů z World Tour - potvrzuje, že jdeme správným směrem. A jednáme o dalších skvělých formacích. Obrovský zájem o účast je od prokontinentálních týmů, vedeme však jednání s řadou dalších týmů, a to včetně těch worldtourových,“ řekl König.

Mezi stájemi, s nimiž je v kontaktu, je i Israel-Premier Tech, za kterou jezdí Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour de France, a kde je jedním ze sportovních ředitelů René Andrle. „U Chrise by pak případně hodně záleželo na tom, zda bude v sestavě na Tour de France a pokud ji potom objede celou. Kdyby to tak bylo, sotva bude tři dny nato vystupovat z letadla v Česku. Pokud by ale Tour nejel, pak by šance byla,“ uvedl König.

Chybět nebudou ani domácí elitní stáje Elkov Kasper a ATT Investments. „Soupiska přihlášených týmů každopádně ještě není finální, z minulosti víme, že se může měnit třeba ještě dva týdny před startem závodu,“ připustil bývalý profesionál König, jenž má na kontě celková umístění v první desítce na Giro d'Italia, Tour de France i Vueltě.

Sám se snaží zajistit co možná nejsilnější konkurenci. „Jsme termínově mezi Tour a Vueltou a nemůžeme vůbec mluvit do sestav jednotlivých týmů. Jsme si vědomi toho, že nejsme největším závodem na světě. Ale i tak se to snažíme nějak ovlivnit a přilákat nejlepší jezdce. Motivuju je nejen finančně, ale i skutečností, jak kvalitním přípravným závodem na Vueltu může pro ně Czech Tour být, což se už v minulosti ukázalo,“ dodal König.

Od 27. do 30. července čeká jezdce porce takřka 666 kilometrů, během nichž nastoupají přes 11 tisíc výškových metrů. V královské třetí etapě pojedou hned dvakrát na obávané Dlouhé stráně.

„Co čeká závodníky? Abych pravdu řekl, tak vůbec nic dobrého,“ pousmál se König. „I ta nejlehčí etapa - byť sprinterská - má přes 2000 metrů k nastoupání. Je to závod, který vyhrávají vrchaři. A touto cestou se chceme i nadále ubírat, protože si myslím, že to je cesta, jak přitáhnout ty nejlepší týmy. Chceme vidět agresivní závodění, ne transferové etapy, které u nás naštěstí nenajdeme. Ty etapy jsou srovnatelné s těmi, které jsem absolvoval při závodech Grand Tours,“ porovnával König.

Předehrou Czech Tour bude Závod míru jezdců do 23 let, který je i letos součástí Poháru národů, patřícího do nejvyšší kategorie na světě v třiadvacítce. Tvoří ho ještě etapové bitvy v Polsku, Slovensku a v Maďarsku (květnový Orlen Cup) a ve Francii (srpnová Tour de l'Avenir). Závod míru se pojede jako Grand Prix Jeseníky od 8. do 11. června. Začne prologem, následovat budou tři etapy v délce od 123 do 167 kilometrů.

„Jsme rádi, že také o tento závod je tak obrovský zájem. Přihlášek přichází víc, než jsme schopni přijmout. A je skvělé, když každý rok vidíme, že k nám jezdí silní kluci, které záhy najdete ve World Tour. Jednotlivé reprezentace na Závod míru posílají nejlepší cyklisty,“ uvedl König, jenž je v roli ředitele i na Závodu míru.