XXL výhra. Pogačar píše historii, na Peklo severu by musel přibrat

Když na vás pěje ódy taková legenda jako Eddy Merckx, to už něco znamená. Této pocty se po nedělním famózním vítězství na nejvýznamnější belgické klasice dostalo Tadeji Pogačarovi. Naplnil svůj plán, tedy dojet do cílové rovinky osamocený, a po právu vyhrál věhlasné Flandry. A jestli ještě někdo o výjimečnosti mladého Slovince pochyboval, dodal další nezvratný důkaz. Již ve 24 letech se může řadit mezi největší cyklisty historie.

Je dvojnásobným vítězem Tour de France. A pokud bychom měli pokračovat ve výčtu všech jeho výher, došli bychom už na číslo 56. V neděli Tadej Pogačar konto rozšířil o další monument, když po loňském nezdaru ovládl v Belgii posvátnou klasiku Kolem Flander. Tím letošní statistiky zakulatil na 10 vítězství.

Kromě toho, že na slavném Ronde svými nástupy a neskutečným závěrečným tahem „na bránu“ bavil cyklistické fanoušky, povedl se mu také další zápis do dějin. Stal se totiž teprve třetím mužem, který za víc než sto let dokázal ovládnout Starou dámu i Kolem Flander. „Možná bych mohl skončit kariéru… Můžu být hrdý na to, co jsem dokázal, jsem šťastný,“ hlásil s úsměvem krátce po projetí cílem.

Ti dva v historii před ním? Louison Bobet, vítěz tří ročníků Tour de France z první poloviny padesátých let minulého století. Druhý nebyl nikdo jiný než legendární Kanibal Eddy Merckx!

Právě slavný Belgičan patřil mezi ty, kdo se Pogačarovým výkonem ohromně bavili. „Bylo to XXL vítězství, protože to udělal s elegancí a stylem,“ chválil Merckx vítěze pro belgická média.

„Když se do toho pustí, můžete vidět, že vůbec nepřemýšlí nad následky. Neklade si žádné otázky. To je skutečná cyklistika, ta, kterou lidé milují. Tadej je výjimečný jezdec a když bude chtít, bude mít ohromné palmares (úspěchy),“ pokračoval Kanibal v hodnocení Pogačara.

Sám Merckx během kariéry dosáhl na neuvěřitelných 275 výher. Toho Slovinec, který podle svých slov nemá v plánu jezdit do čtyřicítky, nejspíš nikdy nedosáhne. „Já ale nechci srovnávat. Nemůžeme porovnávat mou generaci a moderní cyklistiku těchto dní. Je však jasné, že Pogačar může vyhrát, co jen bude chtít. Dokonce i Paříž - Roubaix, které by mu sedělo nejméně,“ prohlásil Merckx.

A právě v tom spočívá unikátnost na pohled jednoznačného vrchaře. Když bude Pogačar chtít, je schopný připravit se na jakýkoliv typ závodu. Důkazem byla pátá etapa loňské Tour de France, která se jela právě po úsecích kostkového pekla Paříž - Roubaix. Neměl sebemenší potíže a dokončil ji na 7. místě. I kvůli ní si loni Slovinec poprvé vyzkoušel kostkové jednorázovky, mezi nimi také Flandry.

Z pětice slavných monumentálních klasik dokázal ovládnout už tři. Na Lombardii dominoval dvakrát, Lutych - Bastogne - Lutych vyhrál v roce 2021 a Kolem Flander teď v neděli. Zbývají tak ještě Milán - San Remo a zmiňované Peklo severu, aby se zařadil do další vybrané společnosti – cyklistů, kteří ovládli všech pět velkých jednorázovek. Jsou zatím jen tři: Rik Van Looy, Merckx a Roger De Vlaeminck. To by byl jen další z mnoha důkazů Pogačarovy velikosti.

„San Remo se opravdu vyhrává strašně špatně. Letos jsem tam byl v dobré formě, přesto jsem nevyhrál. Ale nebudu to vzdávat. Na Roubaix bych musel přibrat pár kilo a taky trochu posilovat ruce, ale uvidíme, třeba někdy v budoucnu…“ uculil se do kamery Pogačar.

Pohled Romany Barboříkové:

Nejlepší? Spíš jeden z vyvolených Pogačar je v současnosti nejlepším cyklistou planety. Pod toto tvrzení mnohých Slovincových fanoušků bych se však já nepodepsala. Ano, je naprosto výjimečný. Tím, jak mladý už dokázal vyhrát nejslavnější závod planety, tedy Tour de France. Tím, jakým cyklistickým sebevědomím, ale zároveň lidskou skromností oplýval už na své první Grand Tour – španělské Vueltě v roce 2019 a stále se toho drží. Je skvělý také díky svému stylu závodění, který vás musí bavit, ať už fandíte komukoliv. Ani na Staré dámě nehledí na to, jestli by mohl ušetřit nějaké síly, ale naopak jde za každým jednotlivým vítězstvím. V tomto ohledu, snad mi promine, je jeho rival Jonas Vingegaard mnohem nudnější. U Pogačara je vidět, že jeho hlad po vítězstvích neslábne. I díky tomu je na úplném vrcholu současné cyklistiky. Je však zjevné, že tam není sám. Hlavně na francouzských silnicích mu v roli baviče diváků a sběratele výher značně konkuruje Wout van Aert. Zcela výjimečný je také Mathieu van der Poel. Pogačar však nad nimi má jednu výhodu. On už vyhrál a znovu může vyhrát největší Grand Tour. Na to zbylí dva stavění nejsou.