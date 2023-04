Mohl jsem spurtovat o 15. místo, jenže... Proč Štybarovi nevyšlo Roubaix

Na klasiky Kolem Flander a Paříž-Roubaix se vždy čeští fanoušci těšili. Dobrých výsledků v nich totiž dosahoval Zdeněk Štybar, který na Pekle severu skončil dvakrát druhý. I letos byly jeho hlavním cílem, jenže dobré výkony se nedostavily. „Úplně si to nedokážu vysvětlit já, ani tým,“ řekl Štybar s trochou rozčarování v hlase. V neděli ještě pojede Amstel Gold Race a pak ho čekají lékařská vyšetření a testy. Co řekl miláček českých fanoušků o smůle Petera Sagana?

Při povídání s ním cítíte, jak se pořád snaží myslet pozitivně, věřit v optimistické cyklistické zítřky. S tím, jaká příkoří Zdeňku Štybarovi osud v posledních letech nachystal, je to obdivuhodné, jiné už by to položilo. Několikrát prodělaný covid, nutnost podstoupit operaci srdce a neustálé návraty.

Nejlepším umístěním letošního jara byla 52. příčka na Milán-San Remo. „Snad při vyšetřeních teď odhalíme příčinu, protože jezdit takhle by mě asi nebavilo,“ přiznává rodák ze Stříbra pro deník Sport a web iSport.cz. Přitom v neděli na Pekle severu mohl dojet podstatně lépe. Proč se tak nestalo a co říká na české mladíky?

Jarní klasiky jsou téměř za vámi, už vás čeká jen v neděli Amstel Gold Race. Jaká tato část sezony z vašeho pohledu byla?

„Dost mizerná. Určitě jsem to čekal lepší. I když jsem po Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche nebo Tirreno-Adriatico věděl, že forma není ideální, pořád jsem doufal, že se to obrátí a začne se mi jezdit líp. To se bohužel nestalo. Tak jsem věřil, že pomůžu víc týmu, což se mi taky úplně nepovedlo. Měl jsem spíš dost práce sám se sebou, abych tam někde byl aspoň v pelotonu.“

Už dřív jste říkal, že jste měl během zimní přípravy další covid. Čím si ale vysvětlujete, že se nepodařilo během jara formu vyladit?

„Nevím. A právě to je pro mě těžké. Teď se pídíme po tom, čím to je. Po Amstelu budu mít volno a podstoupím nějaká vyšetření a testy, protože mezi závody na to teď nebyl čas. Tam ani nemá smysl odebírat krev a podobně, výsledky by stejně byly zkreslené. Po vyšetřeních uděláme nějaký závěr. Může to být víc faktorů.“

Jaké jsou podle vás a týmu možnosti?

„Může to být způsobené covidem, který jsem měl v půlce února, což mi dost zasáhlo do přípravy. Ztratil jsem tam deset dní vysokohorského soustředění a pořádného tréninku podle plánu. Takhle jsem skočil dost rychle do závodů. Vlastně jsme váhali, jestli mám jet Omloop a Kuurne-Brusel-Kuurne (otevírací víkend jarních klasik), nebo pak až Strade. Ale tím, že se mi v tu chvíli nejezdilo špatně, jsme se rozhodli, že přeci jen budu startovat. Možná, že to byla jedna chyba. Šel jsem z jedné únavy do druhé, covid ze mě asi nebyl úplně pryč. Těžko říct... Nebo to může být ještě něco jiného.“

A to?

„Možná, že jsme udělali někde chybu v tréninku