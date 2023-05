Paradoxní konec. Talent (22) šel zase nahoru, ale profi pelotonu dal sbohem

Český závodník Vojtěch Řepa na ME v silniční cyklistice • profimedia.cz

Cyklista Vojtěch Řepa ukončil ve 22 letech profesionální kariéru. Bronzový medailista z mistrovství Evropy v kategorii do 23 let z roku 2020 to uvedl na webu svého týmu Kern Pharma, v jehož dresu si loni na Vueltě odbyl debut na Grand Tour.