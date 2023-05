Štybar je po operaci. Postihlo ho pro cyklisty nepříjemné onemocnění

Cítil se dobře, věřil, že by na jaře mohl v klasikách zase předvést pěkné výsledky. Jenže se to Zdeňkovi Štybarovi nepovedlo a on vůbec nevěděl, proč. Trénink prý plnil, jak měl, ale v závodním tempu to nejelo tak, jak by mělo. Teď už bývalý trojnásobný cyklokrosový světový šampion ví proč. Na konci minulého týdne podstoupil operaci kvůli endofibróze ilické tepny. Tímto onemocněním trpěl nedávno například i vítěz jedné z etap loňské Tour de France.

Při povídání se Zdeňkem Štybarem po jarních klasikách byly poznat dvě věci. Tou první bylo, že byl nešťastný z toho, že se mu během nich nedařilo tak, jak myslel, že by to v novém týmu Jayco AlUla mohlo jít. A ta druhá? Že ani přes to se stále nevzdává a s optimismem se díval do budoucnosti, kterou v cyklistice ještě chce mít.

S týmem se dohodli, že podstoupí vyšetření, aby se přišlo na to, proč mu to nejezdí tak rychle, jak by mělo. „Věřím, že se při nich na něco přijde. Samozřejmě může být variantou i to, že už jsem starej, ale doufám, že to tak není,“ hlásil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Je mu sice 37 let, což je v současném pelotonu vyšší věk, ale opravdu se ukázalo, že tím to nebylo. Vyšetření u Štybara odhalila endofibrózu ilické tepny.

„Zdeněk Štybar podstoupil operaci kvůli onemocnění, které je v posledních letech v profi pelotonu stále rozšířenější. Operace byla úspěšná a bývalý mistr světa v cyklokrosu už zahájil svou cestu za uzdravením,“ vyslal v pondělí do světa zprávu jeho nový tým Jayco AlUla.

O co jde? Endofibróza ilické tepny je stav způsobený zúžením a zkroucením kyčelní tepny, což omezuje průtok krve do postižené nohy. U cyklistů se to pak projevuje ztrátou výkonu, brzkou únavou a zjevným rozdílem mezi oběma nohama.

Štybar není s tímto problémem v posledních letech rozhodně žádnou výjimkou. Stejně jako on se dlouhé tři roky trápil třeba i Bob Jungels, než u Lucemburčana vyšetření ukázala endofibrózu. Na operaci byl předloni v létě, další léto pak na Tour de France senzačně ovládl jednu z etap.

To by byl ideální scénář také pro Štybara, i když je jasné, že rekonvalescence nějakou dobu zabere. Ale český cyklista je nyní zase optimistický, co se uzdravení a pokračování v jeho úspěšné kariéře týká.

„Uvidíme, jak bude rekonvalescence probíhat. Mám ale kolem sebe skvělý podpůrný tým a lidi, které mám na blízku mnoho let. Ti mi pomohli rozhodnout se pro operaci, a proto mám stále velkou motivaci jít dál,“ řekl rodák ze Stříbra v týmovém prohlášení.

V něm také zavzpomínal na své pocity v závodech. „Nejdřív jsem si říkal, jestli to není následek covidu, který jsem měl před klasikami. Ale na Flandrech už mi bylo jasné, že to musí být něco jiného. Když po vyšetření kyčlí přišli lékaři s touto diagnózou, vše to vysvětlilo. Přemýšlel jsem, zda jít na operaci,“ vyprávěl český cyklista.

Jít na ni totiž znamená celkem dlouhou rekonvalescenci v probíhající sezoně. „Ale nejít by znamenalo okamžitý konec kariéry. A takhle rozhodně končit nechci. Rád bych něco vrátil týmu Jayco AlUla, nechtěl jsem jen čtyři měsíce závodit a pak přestat, to není důvod, proč jsem do tohoto celku přišel. Zůstávám hodně pozitivní a přeji si, aby to dobře dopadlo, abych se vrátil do dobré formy a ještě něco ze své kariéry vymáčknul.“

U Štybara nejde v posledních letech o jediný problém. Zhruba před dvěma lety musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii.