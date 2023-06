Český megatým do Krakova: Ragby, letní skoky i závody na „koupáku“

Tohle zažívají sportovní velmoci. Do Krakova a okolí odjede nejpočetnější tým v historii českého sportu. 248 sportovců na Evropských hrách překoná 209 olympioniků, kteří před 43 lety vyrazili do Moskvy.

„Evropské olympijské výbory dost značně rozšířily účasti sportovců i celých sportů. Ve výsledku máme skoro dvojnásobnou výpravu, než jsme měli minule. Znamená to pro nás nejen vyšší náklady, ale i náročnost z hlediska zajištění,“ říká sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.

Evropské hry organizují Evropské olympijské výbory už potřetí a akce zatím stále hledá svou ideální podobu. První dvě verze se konaly v letech 2015 a 2019 v autoritativních zemích Ázerbájdžánu a Bělorusku. Formát má navíc konkurenci v projektu multisportovního mistrovství Evropy, jehož poslední verze se konala před rokem v Mnichově.

V Polsku se představí 7000 sportovců z 29 sportů, v devatenácti z nich se bude bojovat o olympijské kvalifikace, v deseti lze přitom rovnou získat přímá postupová místa na Hry do Paříže. Mezi nimi jsou například vodní slalomáři, kde získají olympijskou jistotu vítězové všech kategorií. V Krakově se přitom představí nejsilnější český tým v čele s Jiřím Prskavcem, Vítem Přindišem, Lukášem Rohanem nebo Terezou Fišerovou, která se zúčastní všech pěti vypsaných disciplín.

Z týmových sportů půjde o postup v sedmičkovém ragby, vítěz jde přímo do Paříže, z druhého a třetího mužstva se postupuje do olympijské kvalifikace. Česko má zastoupení v obou kategoriích a není bez šancí. Mužský tým se v posledních letech posunul díky spolupráci s armádní Duklou, ženská reprezentace těží z bohatě dotovaného programu NSA a nedávno bojovala o postup do prestižní Světové série.

„Je to perspektivní sport, moc bych jim přál, aby se kvalifikaci přiblížili co nejdřív. Věřím, že je tam šance dostat se na místa, která zaručí postup do kvalifikačního turnaje,“ říká Doktor. „Je to i zajímavý formát v relativně krátkém čase. Já sám jsem na to velice zvědavý, rád se na to půjdu podívat.“

Klasické olympijské sporty jsou na programu v netradičních formátech. Atleti budou během Evropských her bojovat v Chořově při ME družstev, kde bude Česko obhajovat účast v první divizi. V nominaci je většina es jako koulař Tomáš Staněk, tyčkařka Amálie Švábíková, mílařka Kristiina Mäki či čtvrtkařka Lada Vondrová, volno dostal jen oštěpař Jakub Vadlejch. Rychlostní kanoisté budou při svém mistrovství Evropy závodit na rybníku Kryspinów, kde se dají pořádat jen závody na 500 metrů a nelze tak závodit o postup na olympiádu.

„Je to prostě malé jezero, takový koupák…“ hodnotí Doktor, dvojnásobný olympijský šampion v rychlostní kanoistice. „Náš spolupracovník Jerzy Dziadkowiec, který byl u úspěchu našeho čtyřkajaku, je přímo z Krakova a vyprávěl, že se tam zamlada chodili koupat.“

Z olympijských medailistů z Tokia budou na Evropských hrách reprezentovat Prskavec, Rohan a taky šermíř Alexander Choupenitch, rychlostní kanoista Radek Šlouf a sportovní střelci Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým. Na startu bude i možná nová hvězda pro Paříž – evropská šampionka Iveta Miculyčová v disciplíně freestyle BMX.

Specialitou Evropských her je účast neolympijských sportů. K nim patří třeba karate, kickbox, ale i plážová házená či plážový fotbal (s účastí českého ženského týmu) a dokonce padel a teqball nebo skoky na lyžích na umělé hmotě.

„Pro letní soutěž je to zvláštní, nicméně v Polsku je skok nesmírně populární, přitáhne to fanoušky,“ vysvětluje Doktor.

Závodit se bude ve známém areálu Wielka Krokiew v Zakopaném. Česko posílá mužský i ženský tým se všemi hlavními jmény kromě veterána Romana Koudelky.

EVROPSKÉ HRY V KRAKOVĚ

21.6. – 2.7.

POČET ČESKÝCH SPORTOVCŮ

OH Moskva 1980: 209

EH Minsk 2019: 112

OH Tokio 2021: 115

EH Krakov 2023: 248

Nominace české výpravy na Evropské hry:

Atletika:

Marek Bárta (disk), Nikola Bendová (200 m, 4x100 m), Katrin Brzyszkowská (koule), Jan Friš (náhradník), Patrik Hájek (kladivo), David Holý (tyč), Michaela Hrubá (výška), Nikoleta Jíchová (400 m př., 4x400 m mix), Stanislav Jíra (4x100 m), Jan Jirka (200 m, 4x100 m), Radek Juška (dálka), Martin Konečný (oštěp), Adéla Korečková (kladivo), Soňa Kouřilová (3000 m př.), Natálie Kožuškaničová (100 m, 4x100 m), Matěj Krsek (400 m, 4x400 m mix), Eva Kubíčková (4x100 m), Michaela Kučerová (dálka), Jakub Kunt (trojskok), Pavla Kvasničková (4x100 m), Ondřej Macík (4x100 m), Kristiina Mäki (1500 m), Pavel Maslák (4x400 m mix), Emma Maštalířová (trojskok), Vít Müller (400 m př., 4x400 m mix), Nikola Ogrodníková (oštěp), Tereza Petržilková (4x400 m mix), Jiří Polák (4x100 m), Filip Sasínek (1500 m), Štěpán Schubert (110 m př.), Klára Sobotková (4x100 m), Tomáš Staněk (koule), Moira Stewartová (5000 m), Zdeněk Stromšík (4x100 m), Anna Šimková (náhradník), Tereza Elena Šínová (100 m př.), Filip Šnejdr (800 m), Barbora Šplechtnová (4x100 m), Jan Štefela (výška), Pavla Štoudková (800 m), Amálie Švábíková (tyč), Barbora Tichá (disk), Jan Veleba (100 m, 4x100 m), Damián Vích (3000 m př.), Lada Vondrová (400 m, 4x400 m mix), Martin Zajíc (5000 m).

Pozn.: Uvedená nominace u atletiky není finální, může se ještě těsně před soutěží drobně změnit.

Badminton:

Jan Louda (dvouhra), Adam Mendrek, Ondřej Král (oba čtyřhra), Tereza Švábíková (dvouhra).

Basketbal 3x3:

Tereza Motyčáková, Alžběta Levínská, Kateřina Galíčková, Tereza Pogányová, Vojtěch Sýkora, Matěj Snopek, Michal Svoboda, Kevin Týml.

Box:

Nela Freiherrová (do 50 kg), Claudia Tótová (do 54 kg), Lucie Sedláčková (do 57 kg), Lenka Bernardová (do 60 kg), Markéta Tojnarová (do 66 kg), Monika Langerová (do 75 kg), Vladimír Trakal (do 57 kg), Petr Novák (do 63,5 kg), Miloš Bartl (do 71 kg), Jindřich Janečka (do 80 kg), Pavol Hrivňák (do 92 kg), Martin Pinc (nad 92 kg).

Cyklistika - BMX:

Tomáš Beran, Martin Habada, Iveta Miculyčová, Kateřina Jalůvková.

Cyklistika - horská kola:

Ondřej Cink, Jan Škarnitzl, Jan Vastl, Lukáš Kobes, Jitka Čábelická, Jana Czezcinkarová.

Judo:

Anna Marie Polnická (do 57 kg), Julie Zárybnická (do 70 kg), Markéta Paulusová (nad 70 kg), Khusniddin Karimov (do 73 kg), Adam Kopecký (do 90 kg), Michal Horák (nad 90 kg).

Kanoistika - rychlostní:

Jakub Špicar (K1, K4), Jakub Brabec (K2, K4), Radek Šlouf (K2, K4), Jakub Zavřel (K1, K4), Martina Malíková (C1, C2), Denisa Řáhová (C1, C2, C2 mix), Štěpánka Sobíšková (K1, K4), Kateřina Zárubová (K2, K4), Anežka Paloudová (K1, K4), Barbora Betlachová (K2, K4), Antonín Hrabal (C2 mix), Petr Fuksa (C1, C2), Martin Fuksa (C1, C2).

Kanoistika - vodní slalom:

Jiří Prskavec (K1, C1), Vít Přindiš (K1), Jakub Krejčí (K1), Tereza Fišerová (K1, C1), Amálie Hilgertová (K1), Antonie Galušková (K1), Václav Chaloupka (C1), Lukáš Rohan (C1), Gabriela Satková (C1), Tereza Kneblová (C1), Ondřej Tunka (K1), Veronika Vojtová (K1).

Karate:

Veronika Mišková (kata).

Kickbox:

Klára Strnadová (full contact do 52 kg).

Lukostřelba:

Marie Horáčková, Adam Li.

Moderní pětiboj:

Martin Vlach, Jan Kuf, Ondřej Polívka, Marek Grycz, Veronika Novotná, Karolína Křenková, Lucie Hlaváčková.

Padel:

Adéla Zemanová, Anna Zemanová (obě čtyřhra), Otakar Vénos, Antonín Štěpánek (oba čtyřhra).

Plážový fotbal:

Martina Folprechtová, Lucie Hrušková, Annika Macháčková, Michaela Čulová, Karolína Dlouhá, Hana Limbergová, Irena Martínková, Veronika Pýchová, Aneta Jungová, Markéta Matějková, Barbora Mikinová, Veronika Pilousková.

Ragby 7:

Ondřej Bejček, Matyáš Hopp, Dan Hošek, Adam Koblic, Adam Košata, Jindřich Kulhavý, Adam Miřácký, David Miřácký, Matěj Pelus, Tomáš Petříček, Daniel Rygl, Karel Šampalík, Marek Šimák, Tereza Baťhová, Veronika Bolfová, Pavlína Čuprová, Julie Doležilová, Věra Gärtnerová, Julie Petříková, Kristýna Plevová, Kristýna Riegertová, Lucie Roczyn, Anežka Marta Sládková, Jana Urbanová, Christine Tesařová, Petra Vacková.

Skok na lyžích:

David Rygl, Daniel Škarka, Kryštof Hauser, Radek Rýdl, Benedikt Holub, Karolína Indráčková, Anežka Indráčková, Klára Ulrichová.

Skoky do vody:

Tereza Jelínková, Josef Hugo Šorejs (prkno).

Sportovní lezení:

Tereza Širůčková (obtížnost), Ema Galeová (bouldering), Šimon Potůček (obtížnost), Štěpán Potůček (bouldering), Jan Kříž (rychlost).

Sportovní střelba:

kulové disciplíny: Veronika Blažíčková, Aneta Brabcová, Lucie Brázdová, Petr Nymburský, Jiří Přívratský, František Smetana, Alžběta Dědová, Anna Miřejovská, Veronika Schejbalová, Jindřich Dubový, Pavel Schejbal, Matěj Rampula, Martin Podhráský,

brokové disciplíny: Martin Strnad, Jakub Tomeček, Tomáš Nýdrle, Radek Prokop, Barbora Šumová, Martina Skalická, Anna Šindelářová, David Kostelecký, Jiří Lipták, Vladimír Štěpán, Zina Hrdličková.

Stolní tenis:

Hana Matelová (družstva, dvouhra, smíšená čtyřhra), Zdena Blašková (družstva, dvouhra), Kateřina Tomanovská, Helena Sommerová, Lubomír Jančařík (všichni družstva), Tomáš Polanský (dvouhra, smíšená čtyřhra).

Synchronizované plavání:

Karolina Klusková, Aneta Mrázková (obě duet).

Šerm:

Gabriela Aigermanová, Jiří Beran, Veronika Bieleszová, Michal Čupr, Jakub Jurka, Patricie Prokšíková, Martin Rubeš, Kateřina Saligerová (všichni kord), Karolína Bechyňová, Matyáš Cacek, Kryštof Cacek (všichni šavle), Andrea Bímová, Lev Michael Holý, Alexander Choupenitch, Jan Krejčík, Štěpánka Anna Němcová, Marek Totušek (všichni fleret).

Taekwondo:

Dominika Hronová (do 53 kg), Petra Štolbová (do 62 kg), Iveta Jiránková (do 67 kg), Adam Jochman (do 80 kg).

Teqball:

Lukáš Flaks, Petr Bubniak, Iva Buřvalová, Gabriela Zachová.

Thajský box:

Viktorie Bulínová (do 54 kg), Jakub Klauda (do 91 kg), Věra Korbášová (do 57 kg), Ondřej Malina (do 81 kg), Manh Hung Nguyen (do 60 kg), Tereza Štechová (do 63,5 kg).

Triatlon:

Petra Kuříková, Tereza Zimovjanová, Alžběta Hrušková, Jan Volár, Tomáš Zikmund, Tomáš Kříž.