Startuje klasikářské jaro. Kdo nahradí Štybara? Mladíci se sebevědomě hlásí

Vacek chce poskočit v hierarchii

Jedním z těch, kdo by mohli ve Štybarově díle pokračovat, je Mathias Vacek. Jednadvacetiletý mladík vysoký 188 cm a s váhou okolo 74 kilogramů nevidí svou budoucnost ve shazování kil a honbou za Top 10 na Grand Tours. Naopak se mu zalíbily jednorázovky, zejména pak ty jarní jako právě Kolem Flander, Paříž-Roubaix, Strade Bianche a další. Navíc už i před mistrovstvím světa, kde v roce 2022 skončil druhý mezi jezdci do 23 let, ukázal, že se velkých cílů nebojí a také se nebojí o nich mluvit. Stejné to má i teď, kdy tvrdí, že v tým Lidl- Trek je pro něj nyní klíčový rok, kdy se má ukázat, zda si řekne na klasikách o roli spolulídra, nebo se zaškatulkuje jako pomocník. On by samozřejmě rád to první. „Není čas čekat. Vnímám to tak, že Jasper Stuyven už má ta nejlepší léta za sebou, zatímco můj vrstevník Thibaut Nys naskočí po cyklokrosu do klasik později. Takže se chci poprat o místo druhého lídra po boku Madse Pedersena,“ svěřil se českému cyklistickému magazínu 53x11.

Vackův program: 25. 2. Kuurne-Brusel-Kuurne, 2. 3. Strade Bianche, 22. 3. E3 Saxo Classic, 24. 3. Gent-Wevelgem, 31. 3. Kolem Flander, 7. 4. Paříž-Roubaix