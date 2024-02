Tohle video je hit. Organizátor nestíhal hvězdě na kole, naskočil na koloběžku

Hvězdou cyklistických klání se můžete stát, i když vůbec nezávodíte. Důkazem je jeden z organizátorů belgické jarní klasiky, který má poslední léta na starosti péči o vítěze. Se svou robustní postavou není žádný sprinter, cyklistům i za cílovou páskou stále dost rozjetým běžecky nestíhal, a tak na to letos vyzrál po svém – pořídil si elektrickou koloběžku.

Tyto záběry pobavily nejen cyklistické příznivce, kteří sledovali přenos nedělní klasiky Kuurne-Brusel-Kuurne. Závěrečný sprint malé skupinky ovládl Wout van Aert. Na tom by nic tak veselého ani neočekávatelného nebylo. Zábavný moment přišel o chvilku později.

Cyklisté i poté, co projedou cílem, mívají ještě stále celkem velkou rychlost. Jenže už v tu chvíli se na vítěze musí „nalepit“ někdo z organizátorů, aby jim řekl, co bude následovat. Kam mají jet na televizní rozhovor, kde jsou stupně vítězů. A také je chránit od náletů fanoušků i novinářů.

V Kuurne, ale i na další zhruba dvacítce belgických závodů, to má poslední léta na starost Rik Bossuyt. A právě tento statný chlapík musel v neděli „sprintovat“ za Van Aertem, stejně jako před rokem za jeho týmovým kolegou Tiesjem Benootem. A bylo vidět, že se sice snaží, ale cyklistům nestačí. Přitom od cílové čáry to někdy bývá k zázemí celkem daleko.

A tak na sportovce vyzrál. Když po pár minutách v neděli kamery znovu ukázaly Van Aerta, jeho doprovod Bossuyt už si to vedle něj pohodlně svištěl na elektrické koloběžce. Ještě před rokem tuto vzdálenost zdolával na kole, na kterém ale také musel přišlápnout, takže letos už to vyřešil zcela bez námahy.

Bossuyt je v Belgii známou postavou, právě z jarních klasik. „Mým úkolem je chránit cyklisty před novináři. Právo prvního rozhovoru totiž má kanál, který závod vysílá, tedy Sporza,“ vysvětlil svou roli.

Jak ale prozradil v rozhovoru pro list HLN, i jeho kondice musí být obstojná. „Není to nic ve srovnání s tím, co ti kluci musí dělat na kole, to vím. Ale jakmile vítěz protne cílovou čáru, začíná pro mě velký sprint. Těsně před příjezdem jezdců se proto začínám trochu rozcvičovat.“