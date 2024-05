Zmatky na startu vysokohorské etapy Gira: zima, sněžení i protesty cyklistů

Naštvaní závodníci i organizátoři. Taková byla situace dopoledne po druhém volném dni na Giro d´Italia. I přes hodně špatné počasí chtěli pořadatelé zachovat nejvyšší bod a stoupání tohoto ročníku Umbrail Pass (2498 m n. m.). Předpověď už delší dobu předem hlásila, že mají být nízké teploty a silný déšť, který přejde výš ve sněžení. A ta se v úterý také naplnila.

Už ráno v Livignu pozorovali závodníci z oken hotelů silné průtrže mračen. A déšť neopustil tuto oblast ani po několika hodinách. K tomu připočtěte nízké teploty a na vrcholu stoupání také husté sněžení. Není se čemu divit, že závodníci se takovým podmínkám chtěli vyhnout.

Už v pondělí dohodli organizátoři s dalšími stranami tři varianty. Jednou z nich bylo i to, že by se kopec vyjel a sjel v poklidu v pelotonu s tím, že na jeho vrcholu by měli závodníci možnost se převléci do suchého oblečení. Ani to se však nakonec cyklistům nelíbilo. Jednak kvůli nebezpečnosti ve sjezdu a také hrozícím onemocněním.

Ráno se údajně pořadatelé domluvili se závodníky alespoň na tom, že v průvodu projedou 18 km kolem Livigna, poté nasednou do aut, která je odvezou na místo nového startu, kde už byly podmínky mnohem lepší. I když mokro tam bylo také.

Výsledek byl však jiný. Po mnohých zmatcích, kdy chvílemi sami závodníci nevěděli, jak to tedy bude, došlo v Livignu pouze k tradičnímu zápisu a prezentaci týmů na pódiu.

„Navzdory tomu, že si všechny strany ráno podaly ruce a dohodly se na průjezdu kolem města, se sportovci na startu neobjevili,“ napsala v prohlášení pořadatelská společnost RCS Sport.

A tak do etapy odstartovali cyklisté ve 14:30.