Česká naděje na Vueltě: Pódium v etapě by bylo super. Ovládne sprint?

Nedávné výhry dávají českému fanouškovi optimismus, že by se mohl brzy zase dočkat výher na třítýdenních etapových podnicích. Teprve jednadvacetiletý český rychlík Pavel Bittner na závodu Kolem Burgosu ovládl hned dvě sprinterské etapy, a do nich mu věří jeho tým i na španělské Vueltě, která startuje v sobotu. Pro rodáka z Olomouce to bude grandotourový debut. „Asi to bude hodně nepříjemné, ale těším se na to,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Měli jsme a máme tady vynikající vrchaře, skvělé klasikáře, ale rychlíka do sprinterských dojezdů dlouho ne. To se nyní mění. Pavel Bittner z týmu dsm-firmenich-PostNL týden před svou premiérou na Vueltě a Espaňa ukázal světu i sám sobě, že umí vystihnout v hromadném dojezdu ten správný moment a všem ukázat záda. Ryzím sprinterem ale být nechce, cílí i na velké klasiky jako Paříž-Roubaix. Mohl by se tady rýsovat ‚český Sagan‘? „Nějakou takovou cestou bych chtěl jít, být závodník, který má hodně pěkných výsledků,“ přeje si vždy usměvavý mladík.

Čeká vás vaše první Grand Tour. Dá se na takové třítýdenní martyrium vůbec těšit?

„Určitě. Já se těším na to, že to bude trošku cesta do neznáma, poznávání limitů těla. Protože závodit tři týdny v kuse v takové zátěži je něco úplně nového. Takže tam o sobě zjistím nové věci. Na to se docela těším, i když to bude asi hodně nepříjemné. A pak samozřejmě je to Grand Tour, taková ta věc, proč cyklistiku děláme. Pro profíka jet Grand Tour nebo mistrovství světa je to nejvíc. Těším se, ale nebude to jednoduché.“

V týmu dsm-firmenich-PostNL jste už dva roky, takže asi bylo jasné, že některý třítýdenní etapák už letos pojedete, ne?

„Jsem součástí dsm už od roku 2021, tehdy to byl development tým. Byl to takový dlouhodobý projekt, jehož součástí je spousta lidí, kterým bych chtěl moc poděkovat, že mi věřili a pomáhali od juniorů až doteď, kdy jedu svou první Grand Tour. A dokonce hned na té první i s nějakými ambicemi. Je to dlouhá cesta a myslím, že jsme na ní nic nepřeskočili. Myslím, že je to správné načasování.“

Ve vaší sestavě na Vueltu je vás hned pět do 25 let, takže tým mladým hodně důvěřuje.

„Je to tak. Oni i na Vueltu posílají mladší závodníky, protože je to ta Grand Tour, která je první pro většinu cyklistů. Proto máme také tak nízký věkový průměr. Ale určitě bych to nijak nesnižoval, protože všichni, kteří tam jedou, jsou už zkušení a mají dobrou formu. Moc se těším.“

Je to tak, většina cyklistů začíná na Vueltě, i Tadej Pogačar tady startoval v roce 2019 a hned 2020 vyhrál poprvé Tour de France. Jste tedy rád, že jdete stejnou cestou?

„Víceméně ano. Sice u vrchařů