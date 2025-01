Van der Poel musel vynechat závod. Šampiona trápí bolesti žeber

Van der Poelův tým Alpecin-Deceunink ve středu uvedl, že úřadující světový šampion trpí bolestmi žeber od pátečního závodu v Loenhoutu, kdy na cestě k vítězství vrazil do tyče plůtku.

„V posledních dnech se cítil stále hůř, a proto se s těžkým srdcem rozhodl, že startovat nebude. Budeme pečlivě monitorovat jeho zotavování a potom uvidíme, zda se bude moci zúčastnit pátečního závodu v Koksijde,“ uvedl tým.

Van der Poel se po silniční sezoně zapojil do cyklokrosu tradičně později a vyhrál všech pět závodů, kterých se zúčastnil. Vzhledem ke své dominanci v terénu je velkým favoritem únorového mistrovství světa v Liévinu, kde by chtěl získat sedmý titul, kterým by vyrovnal rekord Belgičana Erika De Vlaemincka z 60. a 70. let minulého století.