Plivanec na Van der Poela: Policie hledá neukázněného fanouška. Co mu hrozí?

Když se hvězdy jako Tadej Pogačar nebo Mathieu van der Poel rozjedou do úniku, fanoušci podél trati je vždy mohutně povzbuzují. V horských etapách, k nelibosti cyklistů, se jich často i dotýkají. Co si ale dovolil divák u trati belgické jednorázovky E3 Saxo Classic, to už neuniklo ani pozornosti tamní policie.

Van der Poel se pustil do 40kilometrového sóla vstříc obhajobě vítězství z roku 2024. Jeden z diváků podél trati ale zjevně fandil někomu jinému, nebo mu Nizozemec nebyl sympatický, a dal to i výrazně najevo. Plivancem na závodníka. Ten si toho naštěstí v zápalu boje nevšiml, plivanec přišel, až když byl fanoušek mimo Van der Poelův zorný úhel.

Všimly si toho ale televizní kamery a záběry se okamžitě po závodě objevily na sociálních sítích. Jasný vítěz závodu pak na tento incident dostal dotaz od novinářů. Až tehdy zjistil, že k něčemu takovému došlo.

„U takových lidí by bylo lepší, kdyby na závody vůbec nechodili,“ reagoval na dotaz stanice Sporza.

Toto chování se nelíbí ani organizátorům závodu a místní policii. Ta hned po pátečním klání začala po hříšníkovi pátrat a hrozí mu pokuta.

„Chceme vyslat jasný vzkaz, že nehodláme takové jednání tolerovat,“ řekl zástupce policejního ředitele v Ronse Hans Haustraete. „Vyzýváme příznivce cyklistiky, aby v následujících závodech projevili lásku k tomuto sportu a jezdcům úctou a sportovním chováním,“ dodal.

Nutno však dodat, že plivancem počastoval neukázněné cyklokrosové diváky v minulosti i sám Van der Poel. Bylo to v roce 2023 při Světovém poháru v Hulstu. Cyklista tehdy vyfasoval pokutu 250 švýcarských franků (přibližně 6500 korun).

Klasiky v Belgii pokračují tento týden ve středu závodem Napříč Flandry a v neděli pak monumentem Kolem Flander.