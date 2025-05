Biker Cink skončil v Novém Městě šestnáctý, vyhrál Američan Blevins

Cink se ve druhé desítce pohyboval po většinu závodu, v němž jezdci ve Vysočina Areně absolvovali po jednom zaváděcím dalších osm okruhů. Na Blevinse měl čtyřiatřicetiletý Čech v cíli manko 98 sekund a dosáhl nejlepšího výsledku v dosavadním průběhu sezony SP. V úvodních dvou závodech v brazilském Araxá byl třicátý a osmnáctý.

Sedmadvacetiletý Blevins potvrdil výbornou formu z úvodu sezony. V Brazílii vyhrál během prvního závodního víkendu short track a v olympijském cross country byl druhý, při druhém pak dosáhl na vítězný double a totéž nyní zopakoval i na Vysočině.

Po projetí cílem bylo na Blevinsovi, jenž měl na pronásledovatele náskok sedmi sekund, patrné velké dojetí. „Musím říct, že Nové Město pro mě znamená hrozně moc, stejně jako znamená hodně pro tento sport. V minulosti jsem tady už ledacos zažil, jako junior jsem někde v lese brečel po nepovedeném závodě, to samé jsem zažil ve třiadvacítce. Teď jsem na této ikonické trati vyhrál svůj první závod Světového poháru na evropské půdě. Je to pro mě skvělé, hodně emotivní, opravdu nádherný den. A já jsem za to moc vděčný,“ řekl Blevins v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.

Třiadvacetiletá Mitterwallnerová zvítězila těsně před Maxwellovou, když využila zaváhání soupeřky v posledním ze sedmi okruhů, které musely závodnice po zaváděcím kole absolvovat. Po dvou úvodních závodech série SP v brazilském Araxá vedoucí Novozélanďanka se ji do posledních metrů snažila dohnat, ale nakonec se jí to nepodařilo.

„Nemůžu to popsat slovy, je to pro mě velké vítězství... Už je to opravdu dlouho, co jsem vyhrála závod Světového poháru,“ připomněla Mitterwallnerová svůj poslední triumf z roku 2023. „A vyhrát právě tady na téhle jedinečné trati v Novém Městě, to je pro mě vážně pocta,“ dodala nadšená Rakušanka.

Účastnice loňského olympijského závodu v Paříži Holubová ztratila na vítězku pět a čtvrt minuty, zkušená reprezentantka Čábelická přes osm a půl minuty.

Odpoledne se na novoměstské trati představí ještě bikeři kategorií do 23 let.

SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Muži (33,01 km): 1. Blevins (USA) 1:26:00, 2. Azzaro (Fr.), 3. Forster (Švýc.), 4. Koretzky (Fr.) všichni -7, 5. Püntener -23, 6. Albin (oba Švýc.) -28, ...16. Cink -1:38, 63. Zatloukal -7:32, 79. Škarnitzl -3 kola, Sáska (všichni ČR) nedokončil.

Ženy (29,19 km): 1. Mitterwallnerová (Rak.) 1:29:32, 2. Maxwellová (JAR) stejný čas, 3. Lillová (JAR) -25, 4. Kellerová (Švýc.) -41, 5. Hendersonová (Austr.) -48, 6. Stiggerová (Rak.) -1:05, ...33. Holubová -5:17, 47. Čábelická (obě ČR) -8:39.