„Hořký“ výkop. Americký fotbal ožívá, láká zkušenář z NFL i dvě derby

V prostorách Hard Rock Café Praha, kde ve středu dopoledne proběhla tisková konference ke startu 25. ročníku Bitters ligy, rezonovala angličtina. Cizinci na soupiskách českých týmů dávno nejsou výjimkou. "Nováčci, kteří jsou pro letošní ročník tři, mají právo na tři importy v kádru, zbytek ligy na dva. Převážně jde samozřejmě o Američany, definice tzv. importu je dokonce "někdo, kdo hrál v USA na univerzitě," osvětlil velký počet cizinců pravý tackle Prague Black Panthers Zbyněk Kysilka.

V Bitters lize by fanoušci v letošním ročníku měli vídat až dvanáct importů, zvučné jméno přivedli na pozici quarterbacka třeba Pardubice Stallions. Řídit ofenzivní lajnu bude Chris Forcier, který několik let působil jako hráč na prestižní univerzitě UCLA a následně o něj projevilo zájem několik organizací NFL. Jeho působení v nejprestižnější soutěži skončilo po tréninkových kempech s Jacksonville Jaguars a New York Jets.

"Dobře řídí hru, je vysoký, má tak skvělý přehled. Očekávání jsou velká," chválil novou akvizici pardubický kouč Petr Košťál. "Byl jsem na dvou kempech týmů NFL, ale snažili se mě předělat z quarterbacka na jinou pozici. To mi úplně nesedlo. Své angažmá v Čechách beru jako zajímavou zkušenost a výzvu, těším se na to," sdělil médiím 29. letý rodák ze San Diega Forcier.

Co další týmy? Do Prague Lions, kteří poslední titul získali v roce 2006 (ve finále v Czech Bowlu 2016 padli s PBP 9:10 i kvůli kontroverzní chybě rozhodčího v závěru zápasu), se po roční odmlce vrací James Brooks. Nový je také americký quarterback Zach Bartlow, jehož vzorem je hvězda NFL a Seattlu Seahawks Russell Wilson. V Ostravě se opět představí dvojice Američanů Griffeth – Wildung, která dovedla Steelers až do loňského finálového Czech Bowlu. Raritou je, že loňský finalista předloni skončil poslední (bilance jedna výhra, devět porážek). Michael Lindsey bojoval v loňské sezóně v dresu pardubických Stallions, letos se bude po hřišti prohánět v dresu nováčka Brno Sígrs. A tak dále, a tak dále...

Jediným týmem, který pro letošek nevyužije zahraniční posily, jsou Brno Alligators. "Nemyslíme si, že by pro americký fotbal v Česku byla cesta rozvoje kupovat a přivádět sem cizince," řekl na tiskové konferenci Jakub Harašta, trenér ofenzivní lajny.

"Těžko hledat favorita letošního ročníku, z mých úst ho nedostanete. Určitě ale musím zmínit obhájce titulu z Prague Black Panthers, ale věřím, že vlčáci ze zbytku ligy jim nic nedají zadarmo. Rozhodnou právě asi zahraniční importy, některé týmy posílily opravdu o zajímavá jména," nechal se slyšet Hobza.

"Pro českou ligu jsou importy přínosem, klub jim sežene bydlení, mají nižší český průměrný plat, mají se tu dobře," navázal na svá slova Kysilka, člen ofenzivní lajny Panthers, kteří budou opět spoléhat na obrannou činnost Matthewa Viñala. Americký strong safety strávil svojí univerzitní kariéru na University of Nevada Las Vegas, která hraje Divizi I. "Ne každý import se samozřejmě podaří, máme i špatné zkušenosti, ale jak se v Evropě zvyšuje konkurence, o hráčích už je dostatek informací. Stále jsou samozřejmě důležitým zdrojem informací osobní doporučení jiných hráčů," prozradil bývalý basketbalista Kysilka.

Tři televizní přenosy, dvě derby

25. ročník Bitters ligy odstartuje na Apríla, 1. dubna se od 14.00 utkají po dohledem kamer České televize na stadionu Viktorie Žižkov v pražském derby Black Panthers a Lions. "Vyhrajeme, prostě vyhrajeme. A také budeme hrát Czech Bowl, tím jsem si jistý," odkryl smělý herní plán kouč Lions Quentin Jones.

Jeho tým má na svém kontě zatím pět titulů, rival z Prague Black Panthers se pokusí zaútočit na šestý titul v řadě a celkově devatenáctý, pokud se sečtou i tituly Panthers a Black Hawks, jejichž spojením klub vznikl.

Kromě "pražského derby" Bitters liga nabídne i moravské derby - souboj dvou brněnských celků Sígrs a Alligators.

Liga se rozšířila ze šesti na sedm účastníků. Původně se mělo hrát s osmi celky, ale finalista z let 2014 a 2015 Příbram Bobcats zažádal o přeřazení až do třetí ligy a náhradu se nepovedlo najít. "No, co si budeme povídat, sedm není úplně šťastné číslo pro harmonogram soutěže. Nabízeli jsme účast po odhlášení Bobcats těm, co na to měli sportovní nárok. Klade to zvýšené nároky zejména na finance a po zralé úvaze oslovených jsme dostali zamítavý postoj," přiznal předseda České asociace amerického fotbalu Hobza.

Sezona potrvá do 24. června, každý tým sehraje v základní části deset zápasů. Následovat bude play off pro čtyři nejlepší celky, které vyvrcholí Czech Bowlem 14. července v Ostravě Vítkovicích.

A řeč čísel na závěr? Česká televize chystá z Bitters ligy letos tři televizní přenosy. Průměrná televizní sledovanost finálového Czech Bowlu je za poslední čtyři roky 145 000 diváků. Na finálové zápasy chodí tisíce lidí, rekord drží finále z Edenu, na který přišlo 4 526 fanoušků.

Pro srovnání, v prvním ročníku 1994/95 existovala v Česku jedna soutěž se čtyřmi týmy, v celé republice byly čtyři kluby ve třech krajích se 150 členy. V roce 2018 registruje ČAAF (Česká asociace amerického fotbalu) sedm soutěží, 74 týmů, 30 klubů a 3 500 členů. Americký fotbal v Česku prostě jede!

VIDEO: Podívejte se na intro k výkopu Bitters ligy