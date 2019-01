Legendy vs. zelenáči! Startuje play off NFL, kdo ovládne střet generací? | iSport.cz

I ve sportu přeplněném zajímavými čísly je tohle unikátní statistika. Lamar Jackson se v neděli ve věku 21 let a 364 dní stane nejmladším quarterbackem historie, který bude v základní sestavě zápasu play off NFL. Nováček Baltimore Ravens má za sebou pouhých sedm zápasů dlouhodobé části ligy a už jde do bojů o všechno. Zvládne den před svými dvaadvacátými narozeninami pohled celé Ameriky?

„Tohle neřeším. Jsem tu proto, abych hrál fotbal. Jednadvacet mi bylo po celý rok, tohle je pro mě jenom další zápas,“ říká Jackson.

Žádný stres. Minulý týden si nadšený mladíček po vítězství nad Clevelandem v šatně rozpustile zatancoval s rapperem Kodakem Blackem a dál si žije svou nečekanou pohádku. Ravens si ho vzali v loňském draftu až z dvaatřicátého místa, když byla velká čtyřka quarterbacků v čele s jedničkou Bakerem Mayfieldem dávno rozebraná.

Odvážný pick ale Baltimoru nakonec zachránil sezonu. Jackson po její polovině vystřídal zraněného Joea Flacca, vyhrál šest zápasů ze sedmi a v prvním kole play off jde se svou mladickou energií proti sedmatřicetiletému veteránovi Philipu Riversovi z Los Angeles Chargers. Před dvěma týdny už ho jednou porazil.

Tenhle souboj symbolizuje jedno z témat letošního play off po sezoně, v níž fanoušci sledují nástup nové dravé generace, která pomalu bortí trůny dosavadních vládců show.

Aaron Rodgers, Eli Manning i Ben Roethlisberger, legendy se Super Bowly za pasem, mají pro play off volno na gauči. Jednačtyřicetiletý Tom Brady proti času dále bojuje svojí slavnou dietou bez bílého cukru, bílé mouky, hub, kofeinu a dokonce i paprik nebo rajčat, ale zase plnou himálajské soli nebo kokosového oleje. I tak se ale nevyhnul rozpačité základní sezoně.

Stále je tu Drew Brees, kterému bude za necelé dva týdny čtyřicet, ale přivedl New Orleans Saints k vítězství v konferenci NFC. A Rivers své Chargers dovedl do play off po čtyřech letech útlumu.

„Když jste mladý, říkáte si: Tohle je ono, budete mít šanci každý rok. Ale když se vám to nepovede devětkrát z deseti let, zjistíte, jak je to křehké. Jsem rád za tuhle šanci,“ pochvaluje si Rivers.

Za svým cílem si ale půjdou i mladí vlci v čele s Patrickem Mahomesem. Kansas City Chiefs předloni šokovali, když obětovali dvě první kola draftu, aby se posunuli o sedmnáct míst do první desítky a mohli po Mahomesovi sáhnout.

Dnes už se jim nikdo nediví. Mahomes se ve své druhé sezoně stal teprve druhým quarterbackem historie po Peytonu Manningovi (2013), který v jedné sezoně naházel 50 touchdownů a zároveň přes 5000 yardů. Chiefs vyhráli konferenci AFC a jdou po Super Bowlu.

„Nemůžete se spokojit s tím, kam jste se dostali. Chceme využít příležitost, že tu jsme a jsme nasazené jedničky. Všichni jsme nadšení a připraveni,“ hlásí Mahomes. Ve své druhé sezoně zaznamenal progres s Chicagem také Mitchell Trubisky, předloňská dvojka draftu. A Jared Goff, nejvyšší pick z roku 2016, může doufat, že s Los Angeles Rams na rozdíl od loňska přejde první kolo a rozletí se ještě dál.

„Čím víc zkušeností z těchto situací máte, tím lepší jste,“ doufá Goff .

Ve hře jsou také další borci, kteří už mají na co vzpomínat. Nick Foles vloni zastal pozici náhradníka za zraněného Carsona Wentze tak dobře, že dovedl Philadelpii až k senzačnímu Super Bowlu. Také Russell Wilson už se Seatllem jeden prsten má. Andrew Luck se zase v Indianapolisu po operaci ramene opět vrátil do pozice důstojného nástupce klubové legendy Peytona Manninga.

Bude na co koukat.

Nasazení pro play off

KONFERENCE AFC

1. Kansas City Chiefs (12-4)

2. New England Patriots (11-5)

3. Houston Texans (11-5)

4. Baltimore Ravens (10-6)

5. Los Angeles Chargers (12-4)

6. Indianapolis Colts (10-6)

KONFERENCE NFC

1. New Orleans Saints (13-3)

2. Los Angeles Rams (13-3)

3. Chicago Bears (12-4)

4. Dallas Cowboys (10-6)

5. Seattle Seahawks (10-6)

6. Philadelphia Eagles (9-7)

Víkendové zápasy

Houston Texans -Indianapolis Colts

Dva soupeři z divize AFC South se už letos utkali dvakrát, vždy z toho byl těsný zápas a tříbodové vítězství hostujícího týmu. Colts vyhráli devět z posledních deseti zápasů a mají k dobru skvělého quarterbacka Andrew Lucka, který se po zranění vrátil 39 touchdowny. Texans zase spoléhají na defenzivní mašinu J. J. Watta, který nasbíral 16 sacků.

Baltimore Ravens-LA Chargers

Odveta za dva týdny starý souboj v Los Angeles, kde zvítězil Baltimore. Ravens jedou na vlně pod překvapivým vedením nováčka Lamara Jacksona, nejmladší quarterback v historii play off hrozí po zemi i vzduchem. Chargers ale mají také skvělou sezonu, zkušeného Philipa Riverse a parádní bilanci venku.

Dallas Cowboys-Seattle Seahawks

Cowboys zachránili sezonu díky příchodu receivera Amariho Coopera z Oaklandu a vyhráli sedm z posledních osmi zápasů základní části. Proti nim bude stát tým s quarterbackem Russellem Wilsonem, který má bohaté zkušenosti z play off, nejlepší pozemní útok ligy a trenérský mág Pete Carroll.

Chicago Bears-Philadelphia Eagles

Obrovitý linebacker Khalil Mack pomohl Chicagu stvořit nejlepší obranu v lize, ofenzivní mysl kouče Matta Nagyho také pozdvihla hru mladého quarterbacka Mitchella Trubiskyho. Na úvod play off se Bears postaví proti loňským šampionům, kteří vstupují do turnaje paradoxně znovu jako outsideři. Povede je však geniální náhradník Nick Foles, jenž je po zranění Carsona Wentze na poslední chvíli dotáhl do play off.