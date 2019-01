Slepí rozhodčí v NFL: Přehlédli jasný faul, Saints v Super Bowlu nebudou | iSport.cz

Sean Payton, hlavní kouč Saints, vypadal, že se propadl do noční můry. Na rozhodčí zblízka křičel: „To bylo neuvěřitelné!“

Do konce základní hrací doby zbývala přesně minuta a 45 sekund, když cornerback Rams Nickell Robey-Coleman na šesti yardech od endzony vletěl jak rozjetý vlak do receivera Tommylee Lewise a zabránil mu zkompletovat přihrávku.

Robey-Coleman se viditelně provinil proti pravidlům. Šel přímo do hráče, aniž by sledoval letící míč, za což mu rozhodčí měli udělit trest za pass interference. Sudí si také mohli všimnout zakázaného úderu helmou na helmu. Rozhodčí ale žádný trest neudělili. Saints sice svůj drive zakončili field goalem, Rams ale ještě stihli vyrovnat a v prodloužení zápas rozhodli.

Paytonovi hned po zápase volali zástupci NFL a přiznali, že rozhodčí chybovali.

„Volali mi, že to rozhodčí podělali. Nevím, jestli se někdy stalo zjevnější pass interference,“ řekl viditelně rozhozený Payton. „S tímhle se pravděpodobně nikdy nevyrovnáme.“

Pokud by rozhodčí klíčovou situaci posoudili jako faul, Saints by získali automatický první down a z času by mohli ubrat tolik, že by soupeř už neměl kdy reagovat.

„Nesnáším vidět, že se něco takového stane v takovém zápase!“ komentoval skandální situaci na twitteru basketbalový fenomén LeBron James.

Další basketbalová hvězda James Harden přidala hromadu nasupených smajlíků.

„NFL chtěla LA v Super Bowlu, je to prosté a jednoduché,“ zněl jeden z názorů na Twitteru.

Rams naopak díky dvěma klíčovým field goalům kickera Greg Zuerleina slaví první účast v Super Bowlu po sedmnácti letech. Stali se prvním týmem, který v play off vyhrál v New Orelans v éře kouče Paytona a quarterbacka Drew Breese.