Příběhy Super Bowlu: úspěšní a nenávidění Patriots vs. vzepětí Rams | iSport.cz

Pět prstenů pro vítěze ligy, dohromady jedenáct účastí v Super Bowlu. K tomu dvacet divizních titulů. Z výčtu úspěchů New England Patriots mrazí. Tím spíš, že od roku 2000 byli ve finále NFL už devětkrát. Navzdory důmyslně propracovanému systému draftů, který udržuje výkonnostní rovnováhu v lize, to „Pats“ válcují hlava nehlava.

Stejně jako v této sezoně.

Znovu budou v Super Bowlu, jak taky jinak. Už v neděli vyzvou Los Angeles Rams. A experti neočekávají nic jiného než další triumf týmu z Bostonu. „Patriots představují největší dynastii napříč americkými sporty,“ prohlásil Shannon Sharpe, někdejší vynikající tight end a nyní expert televizní stanice FOX.

Ostatní jen přikyvují. Navzdory všemu, čím si prošli, a mnoha připomínkám, že si pokaždé nepočínali úplně fér, Patriots jednu věc odepřít nelze. Jsou zkrátka nejlepší. „Už tolikrát jsme byli podceňovaní, odepisovaní. Znovu jsme ale mnoha lidem ukázali, že se s námi musí počítat,“ prohlásil po letošním triumfu v konferenci AFC hvězdný quarterback Tom Brady.

Vždycky to tak ale nebylo. Naopak. New England platili dlouhé roky za slaboučký tým, fanoušky povětšinou vysmívaný. Sice se v letech 1985 a 1996 probojovali do Super Bowlu, pokaždé ovšem prohráli. Řada jejich sezon končila fiaskem, s jednou či dvěma výhrami v kapse.

Obrat nastal v roce 1994, kdy organizaci koupil americký podnikatel s obaly na potraviny Robert Kraft. Ten neváhal vytáhnout z konta 170 milionů dolarů. Astronomická cifra, chtělo by se říct. V té době jistě byla. S ohledem na nynější hodnotu týmu, která dosahuje 3,8 bilionu dolarů, to jsou ovšem drobné.

Stejně rychle jako hodnota rostla i jeho sportovní úroveň. Pod jejím vzestupem je podepsán Bill Belichick, nezpochybnitelně nejlepší fotbalová mysl všech dob. Excelentní trenér, který Patriots převzal v roce 2000. Ovšem taky magnet na průšvihy a chlapík, který se nebojí jít až za hranu povolených pravidel.

Ještě před nástupem do New England, v roce 1999, byl jmenován hlavním trenérem týmu New York Jets, tedy největšího rivala. V této funkci však vydržel pouze jeden den. Krátce předtím, než měl poprvé vystoupit před novináři na tiskové konferenci, doručil šéfům klubu pomuchlaný papírek, na kterém propiskou stálo: odstupuji z pozice hlavního trenéra New York Jets. Následně půl hodiny reportérům vysvětloval, proč tohle rozhodnutí učinil.

Nyní toho určitě nelituje, v Patriots se totiž potkal s quarterbackem Tomem Bradym. Společně utvořili duo, které si začalo podmaňovat celou ligu. Belichick coby geniální defenzivní kouč, Brady v pozici muže, jenž se z nechtěného hráče (na draftu přišel na řadu až v šestém kole) dostal do role nejlepšího quarterbacka všech dob.

Zakázané natáčení

„Patriots s Belichickem a Bradym můžete porazit. Ale rozhodně nepočítejte s tím, že je budete porážet. To se zkrátka nestane,“ nechal se slyšet na přelomu tisíciletí slavný trenér Tony Dungy.

Jeho slova by se dala tesat. Duo B&B dovedlo New England k zisku Super Bowlu v letech 2001, 2003, 2004, 2014 i 2016. V dalších třech případech postoupili Patriots do finále. Ve své divizi, kde kromě zmíněných Jets figurují i týmy Miami Dolphins a Buffalo Bills, naprosto kralovali.

A díky své dominanci se Patriots zprotivili drtivé většině fanoušků napříč Spojenými státy. Ovšem nejen tím. I nekalými prostředky, které neváhali pro úspěch použít.

První opravdu velký případ spojený s Belichickem propukl v září 2007. Vedení Jets tehdy obvinilo zkušeného trenéra, že dal pokyn svému podřízenému, aby během vzájemného zápasu od postranní čáry nahrával defenzivní signály soupeře. To šlo v přímém rozporu se striktními pravidly NFL, která jakékoli natáčení během zápasů zakazuje.

Kauza okamžitě nabrala obrovský mediální rozměr, Patriots vinu přiznali. Liga proto potrestala Belichicka pokutou ve výši 500 tisíc dolarů. Takhle vysokou láci žádný z trenérů v historii NFL nikdy neplatil. Dalších čtvrt milionu dolarů pak musel uhradit klub, který navrch přišel o volbu v prvním kole následujícího draftu.

„Přijímám veškerou zodpovědnost za to, co se stalo. Omlouvám se rodině Kraftových (majitelům klubu) i všem dalším lidem, kterých se to dotklo. Samozřejmě i fanouškům. Udělali jsme chybu,“ oznámil Belichick v tiskovém prohlášení. To bylo první a taky poslední, které k tomuto tématu poskytl.

Kdo by si myslel, že tenhle incident představoval pro Patriots takové klepnutí přes prsty, že si už další ohnutí pravidel nedovolí, šeredně by se spletl. Přišel totiž rok 2015 a další skandál. Tentokrát v něm hrál hlavní úlohu Brady. Byl totiž obviněn, že zajistil záměrné podhuštění balonů pro zápas konferenčního finále proti Indianapolis Colts. New England ho ovládli 45:7 a slavili postup do Super Bowlu. A v něm i konečné vítězství.

Vyšetřování případu se táhlo měsíce, Brady musel několikrát k soudu.

Nepodcěňovat. Nikdy!

Nakonec byl uznán vinným. Klub musel zaplatit pokutu ve výši jednoho milionu dolarů, přišel o dvě volby v prvním kole draftu a Brady vyfasoval stopku na čtyři zápasy. Slavný quarterback se proti trestu odvolal, s protestem ovšem neuspěl a v úvodu nadcházející sezony týmu chyběl.

„Říkal jsem to několikrát a klidně to zopakuju. Nic jsem neudělal,“ opakoval rodák z Kalifornie.

I s ohledem na výše zmíněné kauzy fanoušci netrpělivě očekávají, kdy éra Patriots, v jejích očích bezskrupulózního klubu, konečně skončí. Přece jen, čas nelze zastavit. Bradymu je už 41 let, Belichickovi 66. Během posledních roků bylo několik signálů, že se tak opravdu může stát.

Třeba v prvním kole sezony 2017. Patriots tehdy dostali napráskáno na hřišti Kansas City 27:42, zlomený a mnoha údery zbitý Brady zápas končil v pozici náhradníka jen na střídačce.

„Je to tady! Tohle je konec Bradyho! Tohle je konec Belichicka! Tohle je konec Patriots!“ hlásaly titulky celé řady sportovních serverů bezprostředně po konci zápasu. Na tiskové konferenci zamířil k Belichickovi dotaz. „Trenére, je na čase zvážit, zda by měl být Tom Brady stále prvním quarterbackem týmu?“ zeptal se jeden z novinářů. Belichick si jen posměšně odfrkl. „Další otázku, prosím.“

Výsledek? Patriots vyhráli třináct z následujících patnácti zápasů a postoupili až do Super Bowlu. S Bradym za kormidlem, samozřejmě. Podobné to bylo během probíhajícího ročníku. V jeho základní části prohráli pět utkání, vůbec nejvíc od roku 2009. V konferenčním finále proti Kansasu tak byli poprvé po dlouhých patnácti letech v očích bookmakerů outsidery.

Na hřišti nažhaveného soupeře měli prohrát, minimálně na papíře. Patriots ale znovu, jako už mnohokrát předtím, postavili veškeré předpoklady na hlavu. V zápasech s týmem plným mladých hvězd udrželi krok, v prodloužení ho pak urvali na svoji stranu.

„Nikdy nás nepodceňujte. Už nikdy,“ vzkázal Brady.

Nadvláda Patriots nad celou ligou tak pokračuje. Je to až s podivem. V dnešní době, kdy týmy využívají nejmodernější technologie a jednotlivé sekvence zápasu si už v jeho průběhu analyzují na tabletech, stojí Belichick u postranní čáry a prohrabává se hordou vytištěných papírů. To samé činí opodál sedící Brady. Uvnitř organizace Patriots jako by se zastavil čas.

„Proč bychom měli měnit něco, co funguje? To přece nedává žádný smysl,“ zopakoval několikrát Brady.

Mučivou skutečností pro všechny další týmy NFL je to, že Patriots už dávno nemají nejlepší mužstvo ze všech. Ještě patnáct let zpátky tomu tak nepochybně bylo, nyní už ne. Minimálně na papíře najdeme mnoho silnějších mužstev. New Orleans Saints, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams.

Recepty génia

Patriots však nad ostatními nadále ční proto, že mají dokonale propracované všechny akce. Jejich herní schéma je tak precizní, že k úspěchu nepotřebují nejvyšší hráčskou kvalitu.

„Plňte si svoje úkoly. Nepřehrávejte akce, nesnažte se udělat něco dechberoucího. Jen odveďte svou práci,“ nabádá hráče před každým zápasem Belichick.

Efekt je takový, že jsou Patriots nejorganizovanějším týmem ze všech. Týmem, který nedělá laciné chyby pramenící z přemíry snahy. Možná na první pohled není tak sexy a nezvedá diváky ze sedadel explozivními útočnými akcemi. Systematickou hrou však dokáže posouvat míč po hřišti a skórovat spoustu bodů. V obraně pak umí zastavit i ty nejlepší ofenzivy, protože génius Belichick vždy najde recept, který zkrátka dřív nebo později zafunguje.

I proto jsou Patriots, navzdory veškerým očekáváním, znovu po roce v Super Bowlu. A chystají se na elektrizující souboj proti Rams, kteří jsou jejich přesným opakem. Mají mladého pokrokového trenéra Seana McVaye, v přípravě využívají nejmodernější technologie. Přesto se očekává, že trofej Vince Lombardiho ukořistí New England a přidají další štempl na svoji nadvládu.

Loni se to proti Philadelphia Eagles nepovedlo, jak to bude v neděli?

Rams: Příběh pro Hollywood

Proti továrně na vítězství z New Englandu se v neděli postaví tým, který se do Super Bowlu protlačil během rychlého vzepětí ze dna tabulek. Rams opouštěli v roce 2016 St. Louis, aby po desetiletích přivedli NFL zpět do Los Angeles. Po pouhých třech sezonách jsou v titulovém zápase.

Anthony Kiedis, frontman kapely Red Hot Chilli Peppers, na sebe navlékl dres quarterbacka Jareda Goffa. Americkou hymnu před zápasem zazpíval CeeLo Green, v hledišti seděli LeBron James a Magic Johnson nebo legendární skokan do vody Greg Louganis.

Byla to událost, když se na začátku sezony 2016 díky návratu Rams hrál v Los Angeles po 21 letech zápas NFL. Rams se kdysi zrodili v Clevelandu, v Los Angeles působili oficiálně v období 1945 až 1995. Už od konce 70. let ale hráli na stadionu v Anaheimu, pak přesídlili do St. Louis.

Po návratu do města filmových snů hned nezazářili, v první sezoně skončili s bídnou bilancí čtyř vítězství a dvanácti porážek. Majitel týmu Stan Kroenke, zároveň vlastník fotbalového Arsenalu, tehdy přivedl Seana McVaye a ve třiceti letech ho udělal nejmladším hlavním koučem v dějinách NFL.

„Věřím, že jeho vize udělá z tohoto týmu konzistentního vítěze a konečně přivede do Los Angeles titul,“ hlásil tehdy Kroenke.

A vypadá to, že měl pravdu. V minulé sezoně už se Rams s mladým quarterbackem Jaredem Goffem dostali do play off. A před dvěma týdny se i díky kontroverznímu rozhodnutí sudích v zápase v New Orleans probojovali do Super Bowlu. Tam můžou napravit jednu z nejbolavějších porážek klubové historie.

V Super Bowlu 2002 Rams ze St. Louis jako jasní favorité v Super Bowlu XXXVI padli s New England Patriots, kteří vyrazili na svou vítěznou jízdu novým tisíciletím. „Teď máme šanci být mistři světa a musíme se připravit co nejlíp,“ horuje Goff.

Rams mohou přinést Super Bowl do Los Angeles poprvé od roku 1984, kdy trofej Vince Lombardiho získali Raiders.