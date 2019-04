Draft NFL: USA blázní z baseballisty. Vybrali jsme další budoucí hvězdy | iSport.cz

Utrpení mladého Joshe Rosena… Když sebevědomého quarterbacka před rokem vybrali Arizona Cardinals jako desítku draftu NFL, ofrňoval se: „Přede mnou se stalo devět chyb.“

Jenomže generální manažer Arizony Steve Keim teď zvažuje, že by udělal chybu, pokud by si na prvním místě letošního draftu nechal ujít Kylera Murrayho. Cardinals se můžou stát prvním klubem v dějinách, který by ve dvou draftech v řadě v prvním kole draftoval quarterbacka.

Celá Amerika je přesvědčená, že to opravdu udělají. Jednou z hlavních indicií je osobnost nového kouče Arizony Kliffa Kingsburyho, který má o Murraym hodně vysoké mínění. V minulé sezoně se s ním jako kouč Texas Tech střetnul v univerzitním zápase a dal najevo svůj obdiv: „Kyler je zvíře. Kdybych mohl vybírat jedničku draftu, vzal bych ho.“ Vládcem nad výběrem je sice manažer Keim, ale názor hlavního trenéra má pochopitelně váhu.

Murrayho cesta kopíruje příběh Bakera Mayfielda, jeho bývalého spoluhráče z univerzity v Oklahomě. Oba vyhráli Heisman Trophy pro nejlepšího univerzitního hráče. Oba jsou také menších postav, v čemž manažeři ligy obrů často vidí problém. Murraymu se navíc příliš nepovedly důležité rozhovory během festivalu NFL Combine, což vzbudilo pochybnosti o jeho schopnosti obstát v profesionálním sportu.

Přesto drtivá většina expertů v tzv. mock draftech, které se snaží předvídat tahy klubů na draftu, věří, že Murray zítra v noci bude jedničkou. Souhlasí s tím i premiérový mock draft deníku Sport a webu iSport.cz, na němž spolupracovali Radim Kroulík z České asociace amerického fotbalu a Ondřej Horák, šéfredaktor webu nfl.cz.

„Myslím, že to nebude správné rozhodnutí, ale věřím, že Kyler Murray bude jednička draftu,“ míní Kroulík.

Noc draftu však bývá plná překvapení. Vloni se například dlouho věřilo, že si Cleveland vybírá mezi quarterbacky Samem Darnoldem a Joshem Allenem, Browns se ale nakonec přiklonili k Mayfieldovi.

Quarterbeci jsou v NFL vždy nejžhavějším zbožím a i letos může poptávka po nich řádně zahustit situaci. Očekává se, že zájem budou mít na šestce New York Giants, kterým stárne dvojnásobný šampion Super Bowlu Eli Manning.

„Myslím, že Giants budou téměř stoprocentně vybírat quarterbacka. Pokud některý z týmů za Giants bude také chtít jít po quarterbekovi, musí volat do Tampy, jestli by náhodou tento pick nevytrejdovali,“ říká Kroulík. „To jsou ty hry, které dělají draft tak nepředvídatelným a zajímavým. Mock draft sestavují největší odborníci, ale prakticky vždycky je to špatně, protože týmy si dělají, co chtějí…“

PICK ČÍSLO 1 KYLER MURRAY (quarterback) Arizona Cardinals

Radim Kroulík: „Většina odborníků si myslí, že Kyler Murray bude jedničkou draftu. Já se k tomu úplně nepřikláním, nicméně budu konzervativní a říkám, že ho zvolí. Byť si myslím, že toho budou litovat. Neřekl bych, že na něj čeká zářná budoucnost. Vloni Arizona trejdovala nahoru, aby vzala quarterbacka Rosena. Nebude to podle mě správné rozhodnutí, ale věřím, že Kyler Murray bude jednička draftu.“

Kyler Murray • Foto Twitter.com

PICK ČÍSLO 2 NICK BOSA (defensive end) San Francisco 49ers

Ondřej Horák: „Myslím, že 49ers půjdou strategií nejlepšího možného hráče a tím bude Nick Bosa, což je pass rusher. A to bude podle mého názoru správná volba. Jak už ukázal jeho bratr Joey (hvězda Los Angeles Chargers), tahle rodina má velký fotbalový potenciál a Nick se zdá být ještě lepším hráčem.“

Nick Bosa • Foto Twitter.com

PICK ČÍSLO 3 JOSH ALLEN (defensive end, linebacker) New York Jets

Martin Hašek: „Loni bylo jasné, že Jets vezmou některého ze špičkových quarterbacků, letos je draft nabitý pass rushery, borci, kteří z obrany útočí na quarterbacka. Jets mají na téhle pozici dlouhodobě defi cit. Ačkoliv by mohli vzít defenzivního enda Quinnena Williamse, anebo by mohli akceptovat nabídku a vytrejdovat svůj pick, pokud zůstanou na trojce, vezmou pass rushera. A v tuto chvíli je Josh Allen zřejmě nejlepší. Kromě toho má velké univerzitní zkušenosti a věřím, že by se hned prosadil.“

Josh Allen • Foto Twitter.com

PICK ČÍSLO 4 QUINNEN WILLIAMS (defensive takcle) Oakland Raiders

Radim Kroulík: „Oakland má tři picky v prvním kole, což je něco neslýchaného. Head coachem Oaklandu je John Gruden, bývalá hvězda ESPN, předtím vyhrál s Oaklandem Super Bowl, takže je to legenda. Zároveň mají v týmu generálního manažera Mikea Mayocka, což byl dřív analytik pro NFL Network. Dělal mock drafty, které byly brané jako nejprofesionálnější. Bude velmi zajímavé, co s třemi draft picky udělají. Je to příležitost jednou za život. Myslím, že na čtvrtém místě určitě někoho vezmou a to bude defenzivní lineman Quinnen Williams.“

Quinnen Williams • Foto Twitter.com

PICK ČÍSLO 5 DEVIN WHITE (linebacker) Tampa Bay Buccaneers

Ondřej Horák: „Vzhledem k tomu, že z Tampy právě odešel linebacker Kwon Alexander, myslím, že správná volba bude vybrat Devina Whitea. Je to linebacker a Alexandera parádně nahradí.“

Devin White • Foto Twitter.com

6. New York Giants - Daniel Jones, quarterback, Duke

Tým z New Yorku je v současné chvíli v takové pozici, kdy se jim hodí prakticky každý hráč na každou pozici. V rámci off-season vyměnili hvězdného Odella Beckhama Jr. do Clevelandu, odešel Olivier Vernon a Landon Collins. Dalo by se říct, že jsou Giants v režimu přestavby celého týmu. Zároveň Eli Manning už není nejmladší a s jeho výkony to jde spíš směrem dolů. Proto dává smysl na šesté pozici vybrat quarterbacka, který bude znamenat budoucnost pro celou franchise. Jestli to bude Daniel Jones z Duke University to zatím těžko odhadovat, ale za Kyllerem Murrayem je to rozhodně nejperspektivnější hráč.

7. Jacksonville Jaguars - Jawaan Taylor, tackle, Florida

Jaguars ještě před draftem ukořistili velkou rybu celého volného trhu s hráči. Nick Foles, který z pozice quarterbacka dotáhl své Eagles až k zisku Lomardi trophy v roce 2018, je zřejmě přesně hráčem, kterého potřebovali. Blake Bortless opakovaně ukazoval, že zkrátka není franchise quarterbackem. Ovšem jedna strana mince je mít kvalitního quarterbacka a druhá je umět svého nejdůležitějšího hráču ubránit. Jaguars potřebují jednoznačně vyztužit offensive line a k tomu skvěle poslouží Jawaan Taylor z University of Florida. Tenhle 312 lbs (141,25 kg) vážící drobeček je nejlépe hodnoceným ofenzivním tacklem na letošním draft boardu a tedy ideální výběr pro Jaguars.

8. Detroit Lions - Rashan Gary, defensive end, Michigan

Od Lions odcházi Ezekiel Ansah a nikdo ho nedokáže nahradit lépe než Rashan Gary. Nejlépe hodnocený hráč ve svém ročníku na střední škole v celých Spojených státech. Podle některých odborníků nejlépe atleticky vybavený obránce. Rashan prožil tři výborné sezóny na University of Michigan a bylo by velmi sympatické, kdyby i nadále zůstal v Michiganu. Myslím, že by to fanoušci Detroitu rozhodně ocenili.

9. Buffalo Bills - Andre Dillard, tackle, Washington St.

U Bills je podobně jako u Giants potřeba téměř cokoli. Na rozdíl od týmu z New Yorku ale má Buffalo svého quarterbacka. Josh Allen zahrál poměrně dobrou sezónu, když přihlédnemu k tomu, co měl kolem sebe za hráče. No a pilířem každého útoku je kvalitní OL. Andre Dillard z Washington State je výkonostně druhým tacklem na boardu a Bills by neměli váhat investovat svůj první výběr na tohohle kvalitního ofenzivního linemana.

10. Denver Broncos - TJ Hockenson, tight end, Iowa

John Elway ve vedení Broncos by určite rád quarterbacka, protože s nimi je v Denveru dlouhodobý problém v podstatě od chvíle, kdy Payton Manning ukončil kariéru. Jenže na desátém místě už velmi pravděpodobně nebude žádný hráč, který by stál za tento výběr. A rozhodně to nebude lepší hráč než Joe Flacco. Ovšem třída tight endů je letos velmi silná a hráči jako Rob Gronkowski a Travis Kelce ukazují, jak je tahle pozice čím dál důležitější v moderním pojetí fotbalu. Proto Elway a celé vedení Broncos neudělá chybu v podobě stálice University of Iowa - T.J. Hockenson.

11. Cincinnatti Bengals - Devin Bush, linebacker, Michigan

V NFL se poslední dobou objevuje fenomén Deiona Jonese. O tomhle skvělém linebackerovi by ještě před pár lety každý řekl, že je na nejlepší soutěž na světě moc malý a lehký. Jenže Jones u Falcons ukázal, že to vůbec není problém a naopak udělal přednost ze své rychlosti a perfektního čtení hry. A najednou by každý tým chtěl svého Deiona Jonese. Devin Bush Jr., syn slavného otce Devina Bushe (který v roce 2000 vyhrál Super Bowl s Los Angeles Rams), je právě takový typem hráče. Na linebackera poměrně malý, ale o to rychlejší a neuvěřitelný srdcař, který byl veledůležitým defenzivním štítem na University of Michigan. Bengals by se určitě radovali, kdyby získali Bushe na pozici číslo jedenáct.

12. Green Bay Packers - Ed Oliver, defensive tackle, Houston

O Edu Oliverovi se dlouhou dobu mluvilo jako o celkové jedničce celého draftu. Jeho akcie ale pomalu klesaly a je opravdu velkým otazníkem, kde nakonec skončí. Já ho dávám na dvanáctém místě do Packers, pro které by to byl určitě skvělý výběr. Tým z Green Bay má poměrně dlouhodobé potíže s obranou fází hry a v dnešním fotbale skoro neexistuje důležitější věc než tzv. inside preassure, tedy tlak ze vnitřku offensive line. Ed Oliver může být dalším Aaronem Donaldem.

13. Miami Dolphins - Dwayne Haskins, quarterback, Ohio State

Tým ze slunného Miami trpí akutním nedostatkem quarterbacků. V současné chvíli je jejich starterem veterán Ryan Fitzpatrick, což rozhodně není dlouhodobé řešení. Nabízí se tedy výběr mladého quarterbacka, kterého by Firtzpatrick pomalu vedl k tomu, stát se kvalitním hráčem. Dwayne Haskins dovedl Ohio State k opravdu dobrým výkonům v minulé sezóně, ale zůstává velkým otazníkem, jestli to nebyla právě jen jedna jediná podařená sezóna.

14. Atlanta Falcons - Jonah Williams, guard, Alabama

Offensive line je v podstatě nejdůležitější součást každého útoku. Falcons se v ofenzivní části hry opírají o výborné výkony Matta Ryana, Julia Jonese a Devonty Freemana. Hvězdy jim tedy v útoku nechybí. Rozhodně ale potřebují tvrdé pracanty a tím by právě mohl být Jonah Williams s University of Alabama.

15. Washington Redskins - Brian Burns, defensive end, Florida St.

Pokud bude náš mock draft správný a Arizona opravdu vezme prvním výběrem Kyllera Murraye, tak si myslím, že Redskins budou ideálním přístavem pro Joshe Rosena. Tím pádem bude mít tým z Washingtonu vyřešenou pozici quarterbacka a budou moci sáhnout po dobrém pass-rusherovi. Brian Burns z Florida State University je asi nejlepší možnou volbou.

16. Carolina Panthers - Greedy Williams, cornerback, LSU

Panthers by si určitě mnohem víc přáli vyztužit offensive line, konkrétně na pozici tackla. Jenže Taylor i Dillard budou v tuto chvíli už pryč a Risner nemá kvalitu na to, aby byl vybrán na šestnácté pozici. Carolina tedy půjde cestou nejlešího hráče na boardu a tím bude v tuto chvíli Greedy Williams cornerback z LSU.

17. New York Giants - Clelin Ferrell, defensive end, Clemson

Jak už jsem naznačil u šestého celkového, tedy prvního výběru Giants. Odešel Olivier Vernon a Giants by se určitě hodilo nahradit tohohle skvělého hráče. Clelin Ferrell je asi nejlepším hráčem z naprosto našlapané defensive line University of Clemson, tedy ideální náhrada.

18. Minnesota Vikings - Garrett Bradbury, centre, NC State

Bradburry naprosto zazářil na NFL combine a hodně se mluvilo o jeho brzkém výběru. Viking potřebují víc času pro Kirka Cousinse a také více prostoru pro jejich running backy. Center z NC State je tedy poměrně logický krok.

19. Tennessee Titans - Noah Fant, tight end, Iowa

Třída tight endů jde na letošní draft v opravdu nevídané formě. Zajimavé je, že dva nejlepší hráči na této pozici přicházejí ze stejné univerzity. Titans mají sice Delanieho Walkera, ale jeho fotbalová kariéra už se pomalu blíží ke konci a Noah Fant by ho mohl velmi dobře nahradit.

20. Pittsburgh Steelers - Byron Murphy, cornerback, Washington

U Steelers dochází k ohromným změnám. Z extra silného útočného tria “Béček” (Antoni Brown, LeVeon Bell a Ben Roethlisberger) už zůstává pouze Big Ben. Jenže pořád mají JuJu Smith-Schustera a vycházející hvězdu Jamese Connera. Jejich zájem by tedy měl směřovat spíš do obrany. Byron Murphy by se vzhledem ke svým skvělým herním instiktům a schopnosti vycítit míč mohl stát starterem hned od prvního zápasu.

21. Seattle Seahawks - AJ Brown, wide receiver, Mississippi

Seahawks zaplatili opravdu velký balík peněz svému quarterbackovi Russellu Wilsonovi. A budou se snažit mu dodat co nejvíce zbraní, aby mohl na plno rozvinout své útočné schopnosti. AJ Brown je přesně ten typ wide receivera, který by se do Seahawks hodil jako protiklad k Dougu Baldwinovi a Tyleru Lockettovi.

22. Baltimore Ravens - Erik McCoy, center, Texas A&M

V Baltimore se John Harbaugh rozhodl věřit Lamaru Jacksonovi. Joe Flacco odešel do Denveru a Ravens tedy budou potřebovat všechno přizpůsobit novému pojetí hry. K tomu se jim bude určitě hodit mladý, atletický center Erik McCoy.

23. Houston Texans - Cody Ford, guard, Oklahoma

Přijde mi, že Texans mají problém se svoji OL celou dobu co sleduji fotbal. DeShaun Watson se sice dokáže vymanit téměř z každého problému, ale přesto by se mu hodilo trochu víc času v pocketu. To by mu mohl zajistit guard z University of Oklahoma - Cody Ford.

24. Oakland Raiders - Marquise Brown, wide receiver, Oklahoma

Hollywood Brown!!! Tahle neřiditelná raketa na dvou nohách je můj opravdu oblíbený hráč. A protože si Jay Gruden přivedl do Oaklandu Antonia Browna, proč by si nevzal i jeho bratrance. Je sice pravdou, že je Hollywood na NFL poněkud menší postavy, ale geny má excelentní a jeho rychlost na hřišti je neuvěřitelná. Gruden společně s Mayockem by měli dát Hollywoodovi šanci, aby ukázal co v něm je. Přesně takové hráče celá tahle franchise potřebuje.

25. Philadelphia Eagles - Josh Jacobs, running back, Alabama

Eagles by určitě rádi přidali na svoji soupisku kvalitního running backa. Jay Ajayi po přestupu právě k Orlům nepředvádí ani zdaleka takové výkony, jakými se pyšnil v Dolphins a bez kvalitní runové hry se nedá vést žádný útok. Josh Jacobs je asi to nejlepší, co je letos na této pozici k mání a Eagles by neměli váhat.

26. Indianapolis Colts - Christain Wilkins, defensive tackle, Clemson

Družina kolem Andrew Lucka ukázala, že útok rozhodně není problém. Obranu skvěle vyztužil na pozici linebackera Darius Leonard a pokud se vrátí zdraví Malik Hooker bude Coltům chybět už jen pass-rush. Christian Wilkins je další zástupce zmiňované výborné DL Clemsonu a tedy ideální volba.

27. Oakland Raiders - Chris Lindstrom, guard, Boston College

Pánové Gruden a Mayock už mají vyřešeny skill pozice a ještě potřebují pořádnou ochranu pro svého quarterbacka. Ať už to bude Derek Carr nebo kdokoli jiný, bude potřebovat čas na to, aby dokázal kompletovat svoje přihrávky. Chris Lindstrom je ten správný člověk na vnitřek OL a bude se Raiders hodit.

28. Los Angeles Chargers - Rock Ya-Sin, cornerback, Temple

Derwin James vloni přinesl mládí a dravost do secondary Chargers. Casey Hayward na pozici cornerbacka je stálicí tohohle rostoucího týmu z Los Angeles a k doplnění jim chybí právě corner číslo dvě. Rock Ya-Sin vypadá fenomenálně po atletické stránce a vedle Haywarda může vyrůst i herně.

29. Kansas City Chiefs - DeAndre Baker, cornerback, Georgia

Náčelníci z Kansasu jsou jedni z největších favoritů na účast v Super Bowlu. Útok jim šlape neuvěřitelně dobře a Patrick Mahomes se ukázal jako naprosto elitní quarterback. Jedinou slabinkou se může zdát právě secondary Chiefs. Tuhle družinu by mohl doplni DeAndre Baker z University of Georgia.

30. Green Bay Packers - Taylor Rapp, safety, Washington

Packers se podle slov jejich fanoušků konečně zbavili Ha-Ha Clintona Dixe. Ovšem pozice safetyho tedy zeje v zeleném zálivu prázdnotou. Taylor Rapp vypadá jako nejlepší adept právě na tuto pozici.

31. Los Angeles Rams - Jeffery Simmons, defensive tackle, Mississippi St.

Je velmi pravděpodobné, že účastníci Super Bowlu neprodlouží smlouvu defenzivnímu tacklu Ndamokongu Suhovi. Na jeho místo bude tedy potřeba adekvátní náhrada, protože téměř každý DT může těžit z ohromného tlaku, který produkuje Aaron Donald. Rams sice mají Micheala Brockerse, který je ale spíš vhodný při bránění runů. Simmons by se mohl hodit jako další pass-rusher do rotace.

32. New England Patriots - Dexter Lawrence, defensive Tackle, Clemson

Jakkoliv předpovídat výběr obhájců titulu z New England je naprosto nadliský úkol. Přesto si troufám tvrdit, že pokud na 32. místě stále bude k mání Dexter Lawrence, tak Bill Bellichick nezaváhá. Lawrencův profil poněkud kazí pozitivní nález na nepovolené látky, nicméně organizace Patriots si s problémovými hráči poradit umí. S očekávaným odchodem Malcolma Browna by to byla více než adekvátní náhrada.

Mock draft byl vytvořen 21.4. tedy před zveřejněním zdravotních komplikací Rashana Garyho a před výměnou Franka Clarka do Kansas City Chiefs.